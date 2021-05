Ce que les stars de TikTok doivent ‘The Ellen DeGeneres Show’

En mai 2010, bien avant l’ère TikTok, un jeune de 12 ans de l’Oklahoma nommé Greyson Chance a été convoqué à «The Ellen DeGeneres Show». Quelques semaines plus tôt, Greyson avait trouvé une renommée virale précoce après avoir publié sa performance de spectacle de talents au collège de «Paparazzi» de Lady Gaga sur Youtube. Lorsque Greyson est venu dans l’émission, où il s’est assis dans une chaise en peluche juste en face de la star de jour et a discuté de sa couverture de Gaga, la vidéo YouTube a eu un million de pages vues.





Le sien Apparence «Ellen» l’a amené dans une nouvelle stratosphère. Dans les jours suivants, la couverture médiatique autour de la sensation de 12 ans a explosé et sa performance a atteint plus de 30 millions de vues. Les managers de Madonna et Lady Gaga ont commencé le représentant. Mme DeGeneres lui a signé un contrat d’enregistrement.

«C’est fou de penser à 30 millions de personnes», a déclaré Greyson en revenant à la série deux semaines plus tard. «Cela me rend juste heureux.»

L’année prochaine, Mme DeGeneres quittera son émission-débat de jour, signant après une série de 19 saisons de blagues légères, d’interviews de célébrités et de cadeaux en espèces. Mais peut-être l’un des héritages les plus durables de son émission a-t-il été le rôle de l’animatrice dans la première économie de la vidéo virale: faire une apparition sur «Ellen» a apporté une sensation virale, une toute nouvelle vague de clics, de gloire et d’argent.