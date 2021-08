Ce que les stars de la famille Moon d’EastEnders font maintenant – de devenir pompier à un avocat puissant

ILS ont augmenté et diminué au fil des ans, mais pendant longtemps EastEnders était tout au sujet des lunes.

Leur règne a commencé en 2002 lorsque Shane Richie a électrisé la série en rejoignant l’adorable (mais peut-être pas pour longtemps) Alfie, aux côtés de son frère cadet Spencer et de sa grand-mère, Nana Moon.

BBC

Alfie, Spencer et la défunte star de Nana Moon, Hilda Braid, ont tous rejoint EastEnders ensemble[/caption]

Alfie s’est frayé un chemin jusqu’au poste de directeur du Queen Vic’s et a rapidement été rejoint par un défilé de parents éloignés, dont les cousins ​​Jake, Tyler et Anthony.

Le feuilleton a fait d’eux des stars et a catapulté Shane dans le temple de la renommée du savon aux côtés de sa femme à l’écran Kat, qui était si populaire qu’ils ont même eu leur propre émission de télévision (brièvement).

Elle rugit toujours à l’écran, mais qu’est devenu le reste du clan Moon ? Nous avons découvert…

Shane Richie (Alfie)

Rex

Shane Richie a acheté l’ambiance effrontée de Chappie d’EastEnders dans la jungle[/caption]

Les patrons d’EastEnders à l’origine n’étaient pas sûrs d’avoir « le mec des publicités Daz » comme l’un de ses plus grands personnages, mais Shane a été un succès instantané en tant qu’Alfie.

Il a dirigé la série à partir de 2002, s’étant marié avec la barmaid Kat (avec David Walliams faisant les honneurs pour une raison quelconque) et bien que le couple allait et venait, ils étaient toujours populaires.

Le retour d’Alfie en 2010 pour reprendre le Vic de Peggy aux côtés de Kat a attiré près de 10 millions de téléspectateurs dans le feuilleton, mais il n’a pas été vu depuis 2019.

Au lieu de cela, Shane a embrassé son amour du théâtre, jouant le rôle de drag queen dans l’émission du West End Il y a quelque chose à propos de Jamie.

Il est également apparu comme l’un des plus grands noms de I’m A Celebrity l’année dernière, où il a réussi à éliminer AJ Pritchard sans fin et a terminé quatrième.

Jessie Wallace (Kat)

Caractéristiques de Rex

Jessie Wallace a, comme Shane, été sur et hors d’EastEnders pendant des années[/caption]

Kat était peut-être une Lune par alliance, mais elle a toujours été une Slater dans l’âme, provoquant une épreuve de chaos partout où elle allait.

Le combo «feu et glace» d’elle et d’Alfie a été principalement un succès, même si le fait de mettre sa cousine Hayley enceinte semblait une tournure inhabituelle pour les scénaristes.

Alors que Jessie Wallace est toujours à EastEnders, elle a été suspendue l’année dernière, prétendument pour avoir bu sur le plateau, et a travaillé loin d’Albert Square lors de plusieurs de ses pauses.

Elle et Shane sont également apparus ensemble loin d’Albert Square, apparaissant dans la pièce de théâtre The Perfect Murder.

Jessie a également traversé, bien que brièvement à Coronation Street, jouant la star d’Elsie Tanner Pat Phoenix dans un drame d’ITV sur la fondation du savon.

Christopher Parker (Spencer)

Loi d’allumage

Christopher Parker a déménagé à Los Angeles pendant deux ans et travaille maintenant comme avocat[/caption]

Le malheureux Spencer s’est rendu sur la place sous la garde de son frère aîné chaotique, essayant et échouant d’impressionner Kelly Taylor de Brooke Kinsella.

Il a ensuite mis Vicki Fowler enceinte (il est tout ou rien ce garçon) et s’est retrouvé piégé dans les restes d’un pêle-mêle dans l’une des intrigues les plus étranges du savon.

Spencer a été vu pour la dernière fois en train d’être emballé pour vivre avec son cousin en Australie, mais en réalité, Christopher est allé en Amérique, vivant à Los Angeles pendant deux ans.

Il a dirigé les émissions Fox The Hollywood 411 et The Big Movie Show et a animé Dead Famous Live aux côtés de Gail Porter à LA.

Il s’est reconverti en avocat et est maintenant consultant senior dans un cabinet d’avocats spécialisé dans – quoi d’autre ? – les métiers de la télévision et des médias.

Tony Discipline (Tyler)

Tony Discipline/Instagram

La star de Tyler Moon, Tony Discipline, a révélé l’année dernière qu’il s’était reconverti en pompier[/caption]

Tony Discipline est passé de briser des cœurs à sauver des vies lorsqu’il s’est retiré d’EastEnders.

Son personnage a rejoint, aux côtés de son frère Anthony, en 2011 et est resté pendant deux ans – se frayant un chemin à travers Roxy Mitchell, Whitney Dean et Lauren Branning.

Et il a même réussi à augmenter ce nombre impressionnant d’évanouissements lorsqu’il est parti – en devenant pompier.

Cependant, il joue toujours et est apparu le mois dernier dans un projet avec son ancienne co-star de Moon Matt Lapinskas.

En postant une photo d’eux ensemble, il a écrit: « Tellement bon d’être de retour sur le plateau avec mon broski . » Je ne peux pas les séparer.

Matt Lapinskas (Antoine)

Matt Lapinskas / Instagram

Matt Lapinskas était Anthony Moon avant de rejoindre le line-up Dancing On Ice[/caption]

Anthony a été l’une des dernières Moons à dominer Albert Square, rejoignant en 2011 mais disant au revoir un peu plus d’un an plus tard.

Matt a déclaré à l’époque: « » J’ai été assez déçu quand j’ai appris qu’Anthony allait partir – j’aurais aimé faire beaucoup plus de choses avec lui. «

Mais il a trouvé encore plus de renommée en dehors du spectacle, en participant à Dancing On Ice en 2012, terminant deuxième de la médaillée olympique Beth Tweddle.

En plus d’assumer des rôles sur scène, il a travaillé comme constructeur pendant le verrouillage et a montré une partie de son travail sur Instagram.