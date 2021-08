Ce que les stars de Branning d’EastEnders font maintenant – du travail de chef et des rôles de théâtre au magnat de la mode millionnaire

EASTENDERS organise un Branning on the Square depuis des décennies – mais les choses ont vraiment commencé lorsque Max et son équipe sont arrivés en ville.

L’amant chauve (qui n’était en fait pas aussi chauve à l’époque) a amené les filles Lauren et Abi avec son fils Bradley qui l’a rejoint peu de temps après.

BBC

La famille Branning était au cœur du drame chaque Noël[/caption]

Presque aucun complot n’était complet sans que l’un d’eux ne se retrouve coincé dans un drame ou, dans le cas de Bradley, ne tombe d’un toit.

Et à Noël, il y avait toujours un Branning au cœur du drame – généralement un Max infidèle, avouons-le.

Ici, nous jetons un coup d’œil à ce que le groupe de stars à succès a fait depuis qu’ils ont dominé Albert Square…

Jake Wood (Max)

Médias sociaux – Se référer à la source

Jake Wood ressemblait plus à Jake Wood après avoir laissé pousser une énorme barbe après EastEnders[/caption]

Jake Wood s’est retiré du feuilleton après que son personnage soit à court d’intrigues ou de personnes avec qui coucher, en 2019.

Soudainement libre de changer d’apparence et de faire ce qu’il voulait pour pratiquement la première fois en 15 ans, il s’est laissé pousser une énorme barbe touffue.

Il a également embrassé son amour de la boxe en intensifiant son acclamé Podcast livre pour livre où il interviewe plusieurs de ses héros.

La star a également passé plus de temps avec sa femme Alison avec laquelle, dans une révélation très peu semblable à Max, il est marié depuis plus de 20 ans.

Et à partir de ce mois-ci, Jake apparaîtra aux côtés de Lily Allen dans la pièce de théâtre 2:22 A Ghost Story dans le West End de Londres.

Que diriez-vous de cela pour vivre la vie au Max.

Charlie Clément (Bradley)

Instagram

La star de Bradley Branning, Charlie Clements, a travaillé comme chef pendant le verrouillage[/caption]

Avec son amour pour un vieux pull de golf et comme l’un des rares personnages à ne pas travailler à Walford (il a disparu, assez rarement, il faut le dire, pour travailler dur dans la ville), Bradley était toujours un peu différent.

Un favori des fans, il a été récompensé par une sortie explosive en 2010, lorsqu’il a fracassé le diabolique Archie Mitchell au visage.

Il est ensuite tombé du toit du Vic pourchassé par les flics et a dégringolé à sa mort – tandis que Charlie quittait le Square et décrochait une série de rôles sur scène.

Pendant le verrouillage, la star du greffage dur, 34 ans, a travaillé comme chef avant de raccrocher son tablier et de travailler dans une jardinerie.

Charlie, qui est marié et a des enfants, a expliqué : « C’était juste une façon pour moi de soutenir la famille. En fin de compte, les enfants et la famille passent avant tout. Je n’ai jamais eu peur du travail.

Il a ensuite rejoint le casting du polar de longue date The Mousetrap dans le West End de Londres et continue de jouer sur scène.

Jacqueline Jossa (Lauren)

Jac Jossa a passé huit ans sur Albert Square en tant que fille de Max, Lauren, avant que les producteurs ne la coupent et ne projettent sa sœur Abi.

Elle a rapidement utilisé le feuilleton comme tremplin vers la télé-réalité, sortant de l’ombre de Branning et épousant Dan Osbourne de Towie juste avant sa sortie.

Elle a remporté I’m A Celebrity en 2019, mais n’a jamais oublié ses racines EastEnders – la construction d’un Queen Vic miniature dans son jardin.

La jungle s’est avérée être son chemin vers une renommée et une richesse encore plus grandes, avec des accords de parrainage très importants à ajouter à ses frais de 75 000 £ pour avoir fait le spectacle.

La maman de deux enfants, 28 ans, a conclu un contrat à six chiffres pour lancer sa propre gamme In The Style avec la marque l’emmenant sur des tournages dans le monde entier.

Lorna Fitzgerald (Abi)

Instagram

Depuis qu’elle a quitté Albert Square et Abi, Lorna est une star du théâtre[/caption]

À seulement 25 ans maintenant, Lorna était la plus jeune fille de Branning, mais avait la séquence manipulatrice de la famille, simulant une fois une grossesse pour tromper Ben Mitchell.

Comme Jac, elle a été coupée en 2018 et a quitté la série en tombant d’un toit, en accouchant et en étant déclarée en état de mort cérébrale – un exploit dramatique rare même selon les normes EastEnders.

Libérée des programmes de feuilletons pour la première fois en 12 ans, elle s’est lancée dans le travail sur scène et a joué dans l’adaptation d’Hitchcock The Lady Vanishes.

Elle est sur le point d’apparaître au Edinburgh Fringe dans Jusqu’à ce que l’amour nous sépare comme la moitié d’un jeune couple essayant de fonder une famille.