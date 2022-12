Ce que les sommets historiques sino-arabes signifient pour le Moyen-Orient

La visite de Xi Jinping en Arabie saoudite signale le désir des pays arabes de couvrir leurs paris avec des partenariats plus solides au-delà des États-Unis

Le dirigeant chinois Xi Jinping a effectué une visite officielle au royaume d’Arabie saoudite. Ici, il devrait assister à un certain nombre de sommets, dont un sommet Chine-Arabie saoudite, un sommet Chine-États arabes sans précédent et un sommet du Conseil de coopération Chine-Golfe (Chine-CCG). Les réunions impliqueront 14 autres chefs d’État de la région, dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, l’Irak, le Koweït, Bahreïn, etc.

Pour décrire la visite comme un «Étape importante» dans les relations de la Chine avec le Moyen-Orient, comme l’a apparemment fait un diplomate arabe, est exacte. C’est le signe d’un virage stratégique vers un monde multipolaire. Les parties s’unissent pour fusionner un ensemble commun d’objectifs économiques, stratégiques et de sécurité, montrant aux États-Unis qu’ils ne peuvent pas dicter aux États du Moyen-Orient avec qui ils devraient et ne devraient pas avoir de partenariats.

Pendant la plus grande partie de l’histoire récente, les États du monde arabe ont été compris comme étant divisés en deux groupes. D’une part, il y a “clients” de l’Occident, y compris l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, Oman et le Qatar. D’un autre côté, il y a des ennemis absolus, dont la Syrie de Bashar Assad et l’Irak de Saddam Hussein. En effet, au début du XXe siècle, les nations occidentales ont conçu un Moyen-Orient qui compléterait leur hégémonie sur elles-mêmes. Leur objectif était de créer une série d’États clients qui servaient leurs intérêts en termes d’accès à l’énergie et à l’armée, tout en supprimant tout État révolutionnaire qui cherchait à s’opposer à la domination occidentale dans la région.

Avec cet arrangement, les États du golfe Persique se sont énormément enrichis grâce à un accord mutuel pour fournir de l’énergie aux nations occidentales en échange de la projection de leur influence militaire à travers le Moyen-Orient. L’Arabie saoudite a été un partenaire essentiel des États-Unis, tandis que les Émirats arabes unis donnent accès à des bases aériennes à plusieurs pays occidentaux. L’Occident préserve l’indépendance de ces pays, tout en les aidant à contenir des voisins révisionnistes tels que l’Irak de l’ère baasiste et l’Iran contemporain.

Mais le monde change. Le partenariat entre l’Occident et les États arabes est né d’intérêts stratégiques mutuels, et non d’idéologie ou de fraternité. Ce sont des partenaires commerciaux, pas des alliés, et au cours des dernières décennies, les États-Unis ont démontré leur penchant à provoquer d’énormes bouleversements, dévastation et destruction à travers le Moyen-Orient, ce qui a été désavantageux pour tous. Alors que les États-Unis ont peut-être soutenu leurs partenaires dans le Golfe, il a toujours été un facteur évident et pressant que Washington ne s’intéresse vraiment qu’à sa propre hégémonie et n’a aucun véritable respect pour la souveraineté, la culture ou les intérêts des pays de la région. . Que se passe-t-il, après tout, lorsque le monde s’éloigne du pétrole ? L’Arabie saoudite et des États similaires ont peut-être tacitement soutenu de nombreuses choses que les États-Unis ont faites au Moyen-Orient, mais nous devons nous rappeler qu’il s’agit d’États monarchiques basés sur une interprétation conservatrice de l’islam et qu’ils ne partagent pas le concept américain de “droits humains.”

Par conséquent, la montée en puissance de la Chine s’est avérée d’une importance cruciale pour les États arabes. L’émergence de Pékin en tant que superpuissance incite les pays du Moyen-Orient à diversifier leurs objectifs stratégiques et à s’éloigner d’une dépendance occidentale de plusieurs décennies, qui peut entraîner de nombreuses responsabilités sur la route. La Chine est différente des États-Unis – non seulement elle est un consommateur beaucoup plus important de pétrole et de gaz (en raison de la taille de sa population et de ses faibles ressources), mais elle exerce également une position diplomatique de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et un respect de la souveraineté nationale. Pour les pays du Moyen-Orient, confrontés à des décennies de campagnes menées par les États-Unis et d’ingérence autour d’eux, cela est extrêmement précieux.

En conséquence, alors que l’image géopolitique du monde s’est tournée vers la multipolarité et la concurrence entre les États-Unis, la Chine et d’autres, les pays arabes ont adopté la Chine comme un nouveau bienfaiteur qui peut apporter des avantages économiques, diplomatiques et stratégiques substantiels par rapport aux arrangements précédents qu’ils avais. Bien que cela ne signifie pas “hostilité” à l’Occident, et nous devrions nous attendre à ce que les pays arabes continuent à traiter avec leurs partenaires actuels, cela signale néanmoins un éloignement de la domination occidentale sur la région et une conviction que “le meilleur des deux mondes” est finalement mieux. Les États-Unis cherchaient auparavant à imposer de nombreuses exigences concernant la Chine aux pays arabes, comme tenter de contraindre les Émirats arabes unis à interdire Huawei de ses réseaux 5G. Abu Dhabi a dit à Washington où aller. Au-delà de la question chinoise, la question du conflit russo-ukrainien est également un point sensible croissant entre les États-Unis et les États arabes, notamment sur la question de la production de pétrole. Le thème commun entre les deux instances ? Les États-Unis pensaient qu’ils pouvaient imposer leur volonté unilatérale aux pays arabes, pour ensuite être repoussés. Les sommets sino-arabes reflètent ainsi le changement d’état d’esprit – les États arabes sont prêts à diversifier et à élargir leurs partenariats pour asseoir leurs positions, afin que des pays comme l’Amérique soient finalement contraints de les accepter comme des égaux.

Les États arabes n’ont jamais été que des partenaires, pas des alliés des États-Unis, et n’avaient aucune loyauté fondamentale au-delà du facteur de savoir qui pouvait fournir le plus d’avantages à leurs États, fermant les yeux sur des décennies de guerres et de destructions menées par les États-Unis dans la région. Aujourd’hui, la montée en puissance de la Chine a signalé une nouvelle source de richesse, d’opportunités et de sécurité pour le monde arabe, les amenant à couvrir leurs paris.