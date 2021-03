Ce que les sites d’emploi révèlent sur l’économie

Ceci est un exemple relativement trivial d’ordinateurs ne pas être aussi intelligent que nous le souhaiterions . Mais il y a aussi quelque chose de profond ici. Les sites Web de carrière reflètent l’humeur collective de millions de demandeurs d’emploi et d’entreprises américains. Si vous voulez avoir un aperçu de nos sentiments compliqués à propos du travail pendant et après la pandémie, les sites de recherche d’emploi sont un bon point de départ.

Lorsque la pandémie a frappé et que des millions d’Américains ont quitté leurs lieux de travail physiques, certains employeurs ont laissé vides les champs de localisation dans les offres d’emploi en ligne ou ont rempli «à distance». Les systèmes informatiques des sites Web de carrière ont encore subi les mouvements de lier un travail à faire de n’importe où à une ville et à un État.

Ce emploi de vente de logiciels n’est pas vraiment à Remote, dans l’Oregon, une petite ville à 200 miles au sud de Portland. Ce stage n’est pas non plus . Ce travail n’est probablement pas à Remote, au Michigan, un endroit qui ne semble pas exister.

Les offres d’emploi ont indiqué que si, au départ, de nombreux employeurs ne voulaient pas s’engager à laisser les gens travailler de n’importe où pour toujours, cela commence à changer. «Nous assistons à une transition progressive vers de plus en plus d’emplois qui peuvent être effectués à distance et qui sont répertoriés comme tels», a déclaré Pollak.

Cela signifie que les trois quarts des travailleurs américains ne font pas leur travail à domicile, et travailler de n’importe où ne sera pas la réalité pour la plupart des Américains. (Les problèmes supplémentaires sont de savoir si le travail à distance signifie faire un travail loin du lieu de travail cinq jours par semaine ou occasionnellement, et si les employés ou les entreprises font ce choix.)

C’est l’un des débats les plus anciens sur Internet, et je ne sais pas comment le résoudre. Mais je voulais le mâcher comme un exemple des combats à enjeux élevés pour l’expression sur Internet auxquels la plupart d’entre nous ne pensent pas souvent.

Vice News a récemment signalé sur plusieurs instances de policiers jouer des chansons sur leurs téléphones pendant que les spectateurs enregistrent les interactions avec eux. Les militants des droits civiques ont déclaré qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’un effort pour s’assurer que les vidéos seront supprimées de sites Web comme Instagram et YouTube.

De nombreuses sociétés Internet ont des systèmes automatisés qui empêchent les gens de publier du matériel contenant des chansons ou des clips vidéo populaires. Des sites comme Google et Facebook traitent également chaque année des milliards de demandes de personnes, d’organisations et d’entreprises, grandes et petites, pour supprimer du matériel qui, selon eux, leur appartient et qu’ils n’ont pas autorisé à publier.

Tout cela en réponse à une loi de 1998, le Digital Millennium Copyright Act, qui oblige les entreprises en ligne à supprimer le matériel protégé par le droit d’auteur. Il y a de nombreuses plaintes sur la façon dont la loi a joué.

Les grandes entreprises de divertissement, en particulier, affirment fréquemment que la loi et la manière dont les sociétés Internet l’appliquent sont trop laxistes pour retirer du matériel qui, selon elles, n’est pas correctement affiché en ligne. Ils n’aiment pas non plus avoir à faire autant de demandes pour faire respecter leurs droits d’auteur.

Comme nous l’avons vu dans les rapports de Vice, certains militants des droits numériques et de plus petits poissons en musique et le divertissement disent effectivement le contraire – que la police des droits d’auteur des sociétés Internet se trompe trop souvent de manière à protéger les institutions puissantes ou supprime les informations dignes d’intérêt de le dossier public.

Rédiger des lois est difficile. Le DMCA montre qu’il est encore plus difficile pour les lois liées à Internet à la fois de suivre les habitudes changeantes des gens et de faire appliquer correctement.