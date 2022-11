Ce que les retraités doivent savoir sur les distributions caritatives admissibles

Si vous êtes à la retraite et que vous faites des dons à des œuvres caritatives en cette saison des fêtes, les experts disent qu’il existe un moyen de réduire votre facture d’impôts de 2022 tout en soutenant votre cause préférée.

Malgré l’incertitude économique, la majorité des adultes américains prévoient de donner cette année des montants similaires à ceux de l’année dernière, selon un récent Edward Jones étude trouvé.

actualités liées à l’investissement Transformez les pertes de votre portefeuille en gains. Voici trois façons de réduire vos impôts

Bien que les allégements fiscaux ne soient généralement pas la principale raison de donner, les retraités peuvent envisager d’utiliser des distributions caritatives qualifiées, ou QCD, qui sont des dons directs d’un compte de retraite individuel à un organisme de bienfaisance éligible.

En savoir plus sur les finances personnelles :

4 leçons clés pour les investisseurs en crypto-monnaie de l’effondrement de FTX

Les acheteurs ont besoin d’un revenu à 6 chiffres pour s’offrir une maison “typique”, selon un rapport

Pourquoi certains s’inquiètent pour la sécurité sociale au milieu des négociations sur le plafond de la dette

“Pour la plupart des gens, la plupart du temps, il vaudra mieux que ce soit votre première source de dons caritatifs”, a déclaré le planificateur financier agréé David Foster, fondateur de Gateway Wealth Management à St. Louis.

Si vous avez 70 ans et demi ou plus, vous pouvez donner jusqu’à 100 000 $ par an, et cela peut compter comme une distribution minimale requise si vous transférez l’argent à 72 ans. Bien que la manœuvre ne fournisse pas de déduction caritative, vous pouvez voir d’autres avantages fiscaux importants, disent les experts financiers.