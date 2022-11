Ce que les résultats des élections américaines signifient pour l’avenir de l’aide à l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Si les républicains gagnent la Chambre, où cela laissera-t-il l’Ukraine ?

C’est une question qui est en tête à Washington alors que le GOP se rapproche de la victoire à la Chambre des États-Unis. Certains craignent que la fin du contrôle démocrate au Congrès – et l’autonomisation des conservateurs de “l’Amérique d’abord” – n’entraînent finalement la réduction de l’aide américaine alors que l’Ukraine lutte contre l’invasion russe.

Les commentaires récents de Kevin McCarthy, qui est en ligne pour le président si les républicains gagnent la Chambre, ont exacerbé ces craintes. Il a averti que les républicains ne soutiendraient pas l’écriture d’un « chèque en blanc » pour l’Ukraine s’ils capturaient la majorité.

Mais la rhétorique de la ligne dure n’est pas la fin de l’histoire. Alors que le contrôle républicain de la Chambre rendra probablement plus difficile l’envoi de tranches d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine, le soutien au pays est profond dans les deux parties.

Voici un aperçu des facteurs en jeu :

___

CE QUE LES ÉTATS-UNIS ONT DONNÉ JUSQU’À PRÉSENT

Depuis le début de l’invasion russe en février, le Congrès a approuvé des dizaines de milliards d’euros d’aide humanitaire et de sécurité d’urgence pour l’Ukraine. L’administration Biden a également expédié des milliards d’armes et d’équipements provenant des stocks militaires.

En septembre, les législateurs ont approuvé environ 12,3 milliards de dollars d’aide liée à l’Ukraine dans le cadre d’un projet de loi qui finance le gouvernement fédéral jusqu’au 16 décembre. L’argent comprenait une aide à l’armée ukrainienne ainsi que de l’argent pour aider le gouvernement du pays à fournir des services de base à ses citoyens.

Cela s’ajoute aux plus de 50 milliards de dollars prévus dans deux projets de loi précédents.

___

UN SOUTIEN BIPARTISAN FORT

Depuis le début, le soutien financier à l’Ukraine a recueilli un fort soutien bipartite. Au Sénat, le chef du GOP, Mitch McConnell, et Richard Shelby, le principal républicain de la puissante commission des crédits, ont été des voix précoces et constantes en faveur de l’aide à l’Ukraine.

Ces derniers jours, d’autres républicains, dont les sens. Tom Cotton de l’Arkansas et Rick Scott de Floride, ont insisté dans des interviews sur le fait que le soutien de leur parti aux Ukrainiens était résolu.

“Je pense que nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir l’Ukraine, qui veut défendre sa liberté et empêcher la Russie de continuer à s’étendre”, a déclaré Scott dimanche sur “Meet the Press” sur NBC.

Le sénateur républicain Rob Portman de l’Ohio et le sénateur démocrate Chris Coons du Delaware ont également fait une démonstration de soutien bipartite en visitant l’Ukraine quelques jours avant les élections.

“Je suis convaincu que le solide soutien américain bipartisan à la lutte du peuple ukrainien se poursuivra au Congrès”, a déclaré Coons. “Les États-Unis sont depuis longtemps une nation qui se bat pour la liberté, et c’est le combat le plus important pour la liberté dans le monde aujourd’hui.”

Le tableau est similaire à la Chambre, où l’aide ukrainienne bénéficie d’un soutien majoritaire. Même une lettre publiée le mois dernier par le flanc libéral du parti, demandant à l’administration Biden de poursuivre les pourparlers diplomatiques avec la Russie sur la guerre, a été rapidement rétractée après une vague de critiques des deux parties.

Le président Joe Biden a également tenté d’apaiser les inquiétudes lors d’un briefing post-électoral mercredi, exprimant l’espoir qu’il serait en mesure de poursuivre son “approche bipartite” pour soutenir l’Ukraine. Il a déclaré qu’il avait l’intention d’inviter les dirigeants du Congrès des deux partis à la Maison Blanche plus tard ce mois-ci pour une discussion sur la manière de “faire avancer les priorités économiques et de sécurité nationale des États-Unis”.

___

OPPOSITION D’EXTRÊME-DROITE CROISSANTE

Pourtant, le soutien à l’Ukraine est loin d’être universel au sein du Parti républicain.

Certains législateurs de droite, en particulier ceux qui sont alignés sur la philosophie de politique étrangère “L’Amérique d’abord” de Donald Trump, affirment que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de donner des milliards à l’Ukraine à une époque d’inflation record chez eux.

La représentante Marjorie Taylor Greene, membre du groupe ultra-conservateur Freedom Caucus, a déclaré à un rassemblement de partisans de Trump dans l’Iowa la semaine dernière que, “sous les républicains, pas un sou n’ira à l’Ukraine”. Dans l’Ohio, le républicain JD Vance, qui vient de remporter la course au Sénat de l’État, a fait campagne pour mettre fin au soutien financier au pays, affirmant que le Congrès devait “arrêter à terme le robinet d’argent vers l’Ukraine”.

McCarthy semblait faire un signe de tête aux sceptiques ukrainiens avec ses commentaires avant les élections.

“Je pense que les gens vont être assis dans une récession et qu’ils ne vont pas écrire un chèque en blanc à l’Ukraine”, a déclaré McCarthy lors de l’interview préélectorale. « Ils ne le feront tout simplement pas. … Ce n’est pas un chèque en blanc gratuit.

McCarthy est ensuite revenu sur ces commentaires, déclarant à CNN qu’il soutenait fortement l’Ukraine, mais pensait qu’il devrait y avoir “une responsabilité à l’avenir”.

Biden a souligné que son administration n’avait pas accédé à toutes les demandes des Ukrainiens, y compris leur demande d’une zone d’exclusion aérienne qui risquerait d’entraîner l’Amérique dans la guerre.

“Nous n’avons pas donné un chèque en blanc à l’Ukraine”, a déclaré Biden. “Il y a beaucoup de choses que l’Ukraine veut que nous n’ayons pas faites – nous n’avons pas fait.”

___

L’AVENIR DE L’AIDE

Malgré l’opposition croissante de la droite, il y a peu de risques que le Congrès mette fin de sitôt au soutien financier et militaire des États-Unis à l’Ukraine.

Les majorités à la Chambre et au Sénat soutiennent l’alliance avec l’Ukraine, affirmant que le coût vaut la peine d’être payé pour défendre un allié démocratique et résister à l’expansion russe.

Et la plupart des Américains qui ont voté à mi-mandat étaient fermement derrière le soutien militaire et financier à l’Ukraine, selon AP VoteCast, une enquête nationale auprès de plus de 94 000 électeurs. Environ 4 sur 10 ont dit que c’était à peu près juste et 3 sur 10 ont dit qu’il devrait être plus actif, tandis que seulement 3 sur 10 environ voulaient que les États-Unis fournissent moins à l’Ukraine.

Pourtant, il est clair qu’une prise de contrôle républicaine de la Chambre rendrait plus difficile le passage d’une aide supplémentaire à l’Ukraine. McCarthy subira probablement une pression intense de la part de la droite pour adopter une ligne dure avec l’administration Biden, ce qui lui rendra plus difficile de travailler avec les démocrates.

Avec cette réalité à l’esprit, les législateurs des deux côtés de l’allée envisagent la session boiteuse après les élections comme une opportunité de verrouiller des milliards de dollars d’assistance militaire supplémentaire pour l’Ukraine. Cette aide pourrait être adoptée dans un projet de loi de financement gouvernemental de fin d’année et assurer le soutien américain pour les mois à venir.

___

VUE DE L’ÉTRANGER

Pendant ce temps, les responsables ukrainiens surveillent de près les résultats des élections de mi-mandat. Mercredi, un responsable a reconnu être resté éveillé la nuit précédente, appuyant encore et encore sur son téléphone pour suivre les résultats.

Mais le ministre de la Défense du pays, Oleksiy Reznikov, a déclaré mercredi qu’il ne prévoyait pas que le soutien américain s’éroderait.

“J’ai rencontré à plusieurs reprises des représentants du Sénat et du Congrès, et à chaque fois les délégations étaient bipartites”, a déclaré Resnikov lors d’une conférence de presse. “Je comprends clairement que le soutien des États-Unis restera également bipartite et bicaméral.”

Yulia Svyrydenko, ministre ukrainienne du Commerce et du Développement économique, a déclaré jeudi que, quel que soit le soutien américain, le pays intensifie ses efforts pour réduire ses dépenses, alors même que les Ukrainiens se battent pour ce qu’ils considèrent comme une “guerre existentielle”.

Svyrydenko a déclaré que bien qu’il n’y ait eu aucune pression de la part des responsables américains pour que l’Ukraine réduise son besoin d’aide étrangère, les dirigeants ukrainiens savent qu’ils doivent faire plus pour stabiliser l’économie elle-même alors même qu’ils combattent les forces russes.

Au début de la guerre, l’accent mis par l’Ukraine avait été de rassembler rapidement l’aide militaire de ses alliés, « mais nous comprenons qu’un jour nous devrons compter à nouveau très bien sur nous-mêmes », a-t-elle déclaré.

___

La rédactrice d’Associated Press, Ellen Knickmeyer, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press