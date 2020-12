Le système de niveaux de Boris Johnson fera face à son prochain examen le 30 décembre, et il y a des avertissements selon lesquels les quatre niveaux existants pourraient ne pas suffire.

Les décisions sur les niveaux sont prises par les ministres en fonction des recommandations de santé publique éclairées par le taux de détection des cas, la rapidité avec laquelle les taux de cas augmentent ou diminuent, la positivité de la population générale, la pression sur le NHS et sa capacité, et le contexte local et des circonstances exceptionnelles telles qu’un épidémie locale mais contenue.

Si ces indicateurs ne s’améliorent pas, une zone peut être déplacée d’un niveau supérieur et si la trajectoire s’améliore, la zone peut passer à un niveau inférieur.

On s’attend à ce que des «morceaux importants» des Midlands et du Nord soient mis au niveau 4 lors de la révision du 30 décembre, mais il y a des appels croissants pour des mesures suffisamment plus strictes.

Andrew Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College de Londres, et membre du Groupe consultatif gouvernemental sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 le 29 décembre: « Je pense que nous entrons dans une situation très dangereuse nouvelle phase de la pandémie et nous allons avoir besoin d’une action nationale décisive et rapide pour éviter une catastrophe en janvier et février.

«Une augmentation de 50 pour cent de la transmissibilité signifie que les niveaux de restrictions précédents qui fonctionnaient auparavant ne fonctionneront pas maintenant, et que les restrictions de niveau 4 seront donc probablement nécessaires, voire plus élevées.

« Je pense que nous examinons vraiment une situation où nous nous dirigeons vers un quasi-verrouillage, mais nous devons tirer les leçons du premier verrouillage. »

Bien que les ministres l’excluent pour l’instant, de nouvelles restrictions plus strictes de niveau 5 pourraient fermer les écoles et les universités, ou augmenter la perspective d’un nouveau verrouillage national en janvier.

Une source de Whitehall a déclaré que dans «l’avenir immédiat», l’expansion du niveau 4 était plus probable que celle du niveau 5, mais nous expliquons ci-dessous à quoi cela pourrait ressembler.