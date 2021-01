Les restrictions plus strictes ont été discutées par Boris Johnson et le comité des opérations Covid-19 dans la soirée du 29 décembre, après que 53 135 cas aient été enregistrés ce jour-là.

La pression est montée sur les ministres pour étendre les restrictions de niveau 4 face à la pression croissante sur les hôpitaux en Angleterre, où le nombre de patients a dépassé le pic d’avril de la première vague.

Le 29 décembre, le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a averti que les médecins et les infirmières étaient «de retour dans l’œil de la tempête».

Annonçant la dernière mise à jour des restrictions, Matt Hancock a déclaré que les chiffres du NHS England montrent qu’il y avait 21286 patients dans les hôpitaux du NHS en Angleterre à 8 heures du matin le 30 décembre, contre 18974 patients enregistrés le 12 avril.

« Nous pouvons voir que l’impact de ce virus sur la vie est réel, et les pressions sur le NHS sont réelles aussi », a déclaré mercredi le secrétaire à la Santé.

Saffron Cordery, directeur général adjoint de NHS Providers, a déclaré que certaines fiducies signalaient jusqu’à trois fois le nombre de patients Covid au sommet de la première vague.

«Cela signifie que les hôpitaux et les services ambulanciers dans les zones de niveau 4 et au-delà sont incroyablement occupés, aggravés par l’augmentation des absences du personnel pour cause de maladie et la nécessité de s’isoler», a-t-elle déclaré.