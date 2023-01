Ce que les restrictions de géo-ingénierie prévues par le Mexique signifient pour l’avenir du champ

Luke Iseman, ancien directeur du matériel chez Y Combinator et maintenant cofondateur d’une startup de géo-ingénierie, dit qu’il a ajouté quelques grammes de dioxyde de soufre dans une paire de ballons météorologiques et les a lancés depuis un site non spécifié quelque part sur la péninsule mexicaine au printemps dernier. Il dit qu’il voulait que les ballons atteignent la stratosphère et y éclatent sous pression, libérant les particules à l’air libre.

Les scientifiques pensent que la pulvérisation de dioxyde de soufre ou d’autres particules réfléchissantes dans la stratosphère en quantités suffisantes pourrait être en mesure de compenser un certain niveau de réchauffement climatique, imitant l’effet de refroidissement des éruptions volcaniques majeures dans le passé. Mais c’est un domaine controversé, étant donné les inconnues sur les effets secondaires potentiels, les craintes que même discuter de la possibilité puisse saper l’urgence de s’attaquer aux causes profondes du changement climatique, et les questions difficiles sur la façon de gouverner une technologie qui a le pouvoir de modifier le température de la planète, mais pourrait avoir des effets régionaux fortement divergents.

Iseman a reconnu au MIT Technology Review et à d’autres médias qui ont rendu compte de l’effort qu’il n’avait pas demandé l’approbation scientifique ou gouvernementale avant de poursuivre les lancements de ballons. Il a ensuite cofondé la startup, Make Sunsets, pour commercialiser le concept. La société avait précédemment déclaré qu’elle avait levé environ 750 000 dollars en capital-risque et prévoyait de vendre des “crédits de refroidissement” pour les particules libérées lors des futurs lancements de ballons.

Mais le 13 janvier, le ministère mexicain de l’Environnement et des Ressources naturelles a annoncé que le gouvernement interdirait et, le cas échéant, arrêterait toute expérience de géo-ingénierie solaire dans le pays. L’agence a noté que les lancements de Make Sunset ont été effectués sans préavis ni consentement. Il a déclaré que l’interdiction était motivée par les risques de la géo-ingénierie, l’absence d’accords internationaux supervisant ces efforts et la nécessité de protéger les communautés et l’environnement.

Le Mexique est peut-être l’une des premières nations, sinon les premièrement, annoncer une telle interdiction explicite des expériences, bien que de nombreux pays aient des réglementations environnementales existantes et d’autres politiques qui pourraient restreindre certaines pratiques. Il n’est pas clair d’après la déclaration que toute recherche dans le domaine serait interdite, ce qui peut également inclure la modélisation et le travail en laboratoire. Le communiqué de presse indique également que le Mexique mettra fin à toute pratique de géo-ingénierie solaire à grande échelle, ce qui peut signifier de grandes expériences ou un déploiement complet de la technologie.

Les représentants du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et du gouvernement de la Basse-Californie n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter.

“En attente indéfiniment”

Iseman, qui n’a pas répondu à une demande du MIT Technology Review, a déclaré à The Verge que les futurs lancements sont “indéfiniment suspendus”. Il a déclaré au Wall Street Journal qu’il était “surpris par la rapidité et l’ampleur de la réponse” et qu’il avait “attendu et espéré un dialogue”.

Mais d’autres n’ont pas été surpris. Shuchi Talati, un chercheur en résidence à l’Université américaine qui forme une organisation à but non lucratif axée sur la gouvernance et la justice dans la géo-ingénierie solaire, a averti dans l’article original de MIT Technology Review que les actions de Make Sunsets pourraient avoir un effet dissuasif sur le terrain. Elle a déclaré que cet effort non autorisé pourrait diminuer le soutien du gouvernement à la recherche en géo-ingénierie et amplifier les demandes de restriction des expériences.