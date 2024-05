Ce que les responsables de Chelsea ont prédit après avoir signé Enzo Fernandez et Moises Caicedo

L’année dernière, Chelsea a signé respectivement Enzo Fernandez et Moises Caicedo de Benfica et Brighton & Hove Albion.

Enzo Fernandez et Moises Caicedo sont désormais les deux recrues les plus chères de l’histoire de Chelsea.

Cependant, du moins en termes de partenariat, les deux milieux de terrain n’ont rien fait de spectaculaire cette saison.

Ils ont souvent été critiqués, l’ancien joueur de West Ham United, Nigel Reo-Coker, affirmant qu’il ne voyait pas de partenariat entre les deux.

À l’heure actuelle, Fernandez est actuellement sur la touche, laissant Caicedo jouer aux côtés de Conor Gallagher, et le joueur de 22 ans a plutôt bien joué à ses côtés. Lors du dernier match à domicile de Chelsea, Caicedo a enregistré une passe décisive et réalisé trois plaqués. Seul Marc Cucurella en a fait plus, selon Qui a marqué.

Photo de Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Chelsea avait de grands espoirs pour le partenariat entre Enzo Fernandez et Moises Caicedo

Chelsea attendait beaucoup de Fernandez et Caicedo après les avoir réunis.

Selon le Norme du soirles responsables de Chelsea pensaient que le partenariat Fernandez-Caicedo pourrait entraîner une ère de domination.

Cependant, cela ne fait qu’une saison jusqu’à présent, donc ils pourraient très bien le faire à l’avenir.

Pour l’instant, cependant, ce n’est probablement pas le partenariat auquel le club s’attendait.

Une fois que Fernandez sera en pleine forme et jouera sans blessure, peut-être que les choses finiront par commencer à fonctionner de manière plus cohérente.

Pourquoi Enzo Fernández et Moises Caicedo n’ont-ils pas excellé ensemble ?

Il existe plusieurs raisons possibles. Par exemple, cela pourrait simplement être dû au fait qu’ils ne sont pas au club depuis trop longtemps et qu’ils sont encore en train de développer leur partenariat.

Comme déjà mentionné, Fernandez jouait également sur blessure avant de subir une intervention chirurgicale pour un problème à l’aine.

Ensuite, il y a la pression d’être un milieu de terrain de 100 millions de livres sterling, une chose à laquelle ils ont tous deux dû faire face.

Cela pourrait être l’une des raisons ci-dessus, ou peut-être toutes, pour lesquelles Fernandez et Caicedo ne sont pas encore le partenariat de rêve au milieu de terrain. Il est cependant temps que cela change.

Rubriques connexes