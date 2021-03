Enfin, en Joe Biden, nous avons un président qui se soucie.

«Je sais que ça a été dur. Je sais vraiment», a-t-il dit, réfléchissant à une année de pertes de vies et de vies. « Je ne céderai pas tant que nous n’aurons pas vaincu ce virus, mais j’ai besoin de vous, le peuple américain. J’ai besoin de vous. J’ai besoin que chaque Américain fasse sa part, et ce n’est pas une hyperbole. »

Le discours de Biden aux heures de grande écoute, son premier, est intervenu quelques heures après avoir signé une loi de secours COVID de 1,9 billion de dollars, historique dans son ampleur et son coût, qui représente le plus grand programme de lutte contre la pauvreté depuis des générations. Il comprend une aide directe à la plupart des Américains et un crédit d’impôt pour enfants élargi qui pourrait réduire de moitié la pauvreté des enfants, ainsi que des milliards pour les villes, les écoles et les petites entreprises. Et surtout, cela accélérera l’accès aux vaccins COVID-19 qui sont si désespérément nécessaires pour sauver des vies et mettre enfin cette pandémie à genoux.

Pourtant, les républicains sont restés unis dans leur opposition au programme de secours. Pas un seul républicain n’a voté pour cela, donnant aux démocrates un outil puissant à utiliser contre eux et révélant une fois de plus leur hypocrisie extraordinaire. Ils sont convaincus que le plan de relance se retournera contre les démocrates lors des élections de mi-mandat, comme l’a fait le plan de relance de 2009 de l’ancien président Barack Obama au cours de la mi-mandat de 2010.

Pas de crédibilité du GOP en tant que stewards fiscaux

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a clairement indiqué très tôt que les sénateurs du GOP utiliseraient ce projet de loi pour suggérer que Biden avait abandonné sa promesse électorale de travailler de manière bipartisane. Le sénateur Ron Johnson a forcé la lecture de l’ensemble de la législation de 628 pages dans le dossier., Un coup stupide qui a pris près de 11 heures. Les sens. Lisa Murkowski et Marco Rubio se sont joints aux votes «non» même si les amendements au projet de loi qu’ils avaient parrainé ont été adoptés.

Selon Forbes et ses auditeurs, le projet de loi est jonché de marques et de porc, avec des centaines de milliards de dollars destinés à des dépenses non liées au COVID. Ces projets non COVID comprennent des millions de dollars pour les programmes de planification familiale, le National Endowment for the Arts et plus encore.

Il ne devrait pas être difficile de faire valoir que ces programmes n’appartiennent pas à un projet de loi de secours COVID. Les conservateurs luttent contre ce gaspillage depuis des décennies. Mais c’est exactement le problème: au cours des quatre dernières années, les républicains ont complètement abandonné la cause conservatrice et ont permis à un président républicain de dépenser, comme le disait souvent le sénateur John McCain, comme un marin ivre.

Sous l’ancien président Donald Trump, avec le plein soutien des majorités républicaines dans les deux chambres du Congrès, la dette du pays a bondi de 7,8 billions de dollars, une escalade de près de 40% depuis le départ du président Obama.

Les républicains n’ont plus aucune crédibilité en tant que gestionnaires budgétaires conservateurs. En fait, les principes du conservatisme ont été abandonnés dans leur intégralité par le GOP par respect pour leur chef narcissique et destructeur. Leurs plaintes vides et politiquement motivées à propos de cette loi tombent désormais dans l’oreille d’un sourd.

Médecin à l’occasion de l’anniversaire de COVID:« Je n’ai pas anticipé … le public ne nous croirait pas »

Comme nous le savons tous, les élections ont des conséquences. Lorsque plus de 81 millions d’Américains – dont 8% des républicains – ont voté pour Joe Biden, ils ont envoyé un message clair qu’ils en avaient fini avec la vénération du GOP pour Trump. Perdre le droit et la crédibilité d’appeler à des restrictions budgétaires est le coût que les républicains paient maintenant pour leur comportement irresponsable au cours des quatre dernières années.

Alors que les sénateurs républicains espèrent qu’en s’opposant à ce projet de loi de dépenses massif, ils gagneront du soutien lors des élections de mi-mandat de 2022, ils ignorent une différence essentielle. Sous la direction d’Obama, nous n’avons pas perdu 530 000 vies américaines à cause d’une pandémie gravement mal gérée.

Le soulagement COVID signale une nouvelle aube

Les républicains supposent avec insistance que l’Amérique oubliera la douleur et le chagrin de l’année écoulée. Ils évaluent ce programme de secours à travers le même filtre cynique et partisan du passé. Ils pensent pouvoir utiliser un projet de loi de dépenses pour diviser davantage la nation, attiser les flammes de la dissidence et du tribalisme et utiliser des dollars pour déplacer le vote en 2022.

Ce faisant, ils ignorent la réalité des 12 derniers mois. Qu’ils soutiennent ou non tous les programmes et projets qui bénéficieront de ce projet de loi, le programme de secours COVID représente beaucoup plus que des dollars dans leurs poches pour la plupart des Américains.

Soutenez les troupes COVID de première ligne:Alors même que les restrictions disparaissent, dites oui aux masques, aux vaccins et à l’unité.

C’est le signe qu’un nouveau jour se lève enfin en Amérique. Le président Biden tient sa promesse d’apporter un soulagement aux familles et aux petites entreprises en difficulté. Il met en œuvre un plan de distribution de vaccins organisé et accéléré. Il met sur pied une équipe de direction expérimentée et diversifiée pour notre pays. Il nous fait avancer vers un avenir auquel nous pouvons tous croire.

Et il donne toutes les indications sur la compréhension de ce que vit notre pays, en cochant une litanie de pertes allant de l’angoisse d’êtres chers mourant seuls, aux enfants perdant jusqu’à un an d’apprentissage, aux plaisirs simples comme passer du temps avec des amis.

« Nous sommes fondamentalement un peuple qui veut être avec les autres, parler, rire, s’embrasser, se tenir les uns les autres, mais ce virus nous a séparés », a déclaré Biden jeudi soir. « Les choses que nous faisions et qui nous remplissaient toujours de joie sont devenues des choses que nous ne pouvions pas faire et nous ont brisé le cœur. »

Les républicains ont perdu l’autorité et la crédibilité de critiquer. Ils auraient dû voter pour le projet de loi de secours par respect et empathie pour le peuple américain. Au lieu de cela, ils ont clairement indiqué qu’en ce qui concerne les gens, ils n’ont ni l’un ni l’autre.

L’ancienne républicaine Jennifer Horn, stratège en communication et chercheuse senior au Center for Effective Government de l’Université de Chicago, a présidé le New Hampshire Republican Party de 2013 à 2017 et a été co-fondatrice du Lincoln Project. @NHJennifer