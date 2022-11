Ce que les républicains disent de mardi soir

Le Sénat. La lutte pour le Sénat se résumera à quatre États : le Wisconsin, le Nevada, la Géorgie et l’Arizona. Les bulletins de vote en suspens au Nevada et en Arizona pourraient prendre des jours à compter, mais le contrôle de la chambre pourrait finalement dépendre de la Géorgie, qui se dirige vers un second tour le 6 décembre.