L’accord prévu par Exxon Mobil (XOM) pour racheter Pioneer Natural Resources (PXD) a suscité des discussions sur une consolidation accrue de l’industrie pétrolière et gazière. Bien que nous ne détenions pas de sociétés dans le cadre de fusions et d’acquisitions, la possibilité de nouveaux rapprochements pourrait avoir des implications significatives pour notre nom pétrolier restant : Coterra Energy (CTRA). On ne sait pas quelle sera la prochaine étape maintenant que Pioneer – le plus grand producteur indépendant du bassin permien, un champ pétrolier américain clé dans l’ouest du Texas et au Nouveau-Mexique – est effectivement retiré du marché dans le cadre d’une transaction entièrement en actions valorisant l’entreprise à environ 60 milliards de dollars. . Mais les analystes s’attendent à ce que l’acquisition par Exxon, la société pétrolière et gazière américaine la plus précieuse avec une capitalisation boursière de près de 450 milliards de dollars, ait des effets d’entraînement sur les producteurs de toutes tailles. « La consolidation est essentielle pour le secteur. Elle est saine. Elle est nécessaire, et je pense que vous en verrez davantage », a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank & Co. La consolidation pourrait prendre plusieurs formes, à mesure que les entreprises cherchent à se développer. et accroître la quantité de terres de qualité qu’ils possèdent sur lesquelles forer à l’avenir. D’un côté, les investisseurs se tournent vers de plus gros acteurs américains tels que Chevron (CVX) et ConocoPhillips (COP), se demandant s’ils suivront l’exemple d’Exxon et acquerront de plus petites sociétés d’exploration et de production (E&P). La capitalisation boursière de Chevron est d’environ 324 milliards de dollars, tandis que celle de ConocoPhillips vaut environ 152 milliards de dollars, sur la base des cours boursiers de jeudi. Une autre possibilité pourrait être que les sociétés d’exploration et de production situées plus bas dans l’échelle de valorisation choisissent de conclure des transactions qui rendent leurs propres positions en stocks plus attrayantes pour les investisseurs, selon Nitin Kumar, analyste principal chez Mizuho Securities. Les entreprises de ce panier pourraient inclure Coterra, Devon Energy (DVN) et Diamondback Energy (FANG). Coterra est évalué à environ 22,4 milliards de dollars jeudi, tandis que Devon et Diamondback sont valorisés respectivement à 31,7 milliards de dollars et 30,5 milliards de dollars. « Je ne dis pas qu’il y aura nécessairement une grande vague de fusions et d’acquisitions. Mais si l’échelle est ce qui compte, vos options sont limitées », a déclaré Kumar. Il a ajouté : « Vous pouvez choisir soit de suivre votre propre chemin… vous pouvez regarder les petits acteurs publics et y sélectionner quelques actifs, soit vous pouvez envisager des fusions entre égaux et dire : « Hé, regardons, faisons deux ». nous nous réunissons et maintenant nous créons une position compétitive avec 800 000, 900 000 acres en jeu. » Cela équivaudrait à peu près aux plus de 850 000 acres de Pioneer dans le bassin permien. « Toutes ces options devraient être envisagées stratégiquement », a soutenu Kumar. Devon Energy serait en train de faire exactement cela. Ces derniers mois, la société basée à Oklahoma City a eu des discussions préliminaires avec Marathon Oil (MRO) au sujet d’un éventuel rapprochement, a rapporté Bloomberg après la clôture mercredi, citant des personnes proches du dossier. Marathon, basé à Houston, est évalué à près de 18 milliards de dollars jeudi. Devon a également envisagé la société privée CrownRock, qui opère dans le Permien, selon Bloomberg. Ces dernières années, les sociétés d’exploration et de production cotées en bourse ont adopté une approche plus modérée en matière de croissance de la production – cédant à la pression des investisseurs après que de lourdes dépenses pour pomper davantage de pétrole dans les années 2010 se soient révélées néfastes pour les valeurs énergétiques alors que les prix du brut reculaient. Désormais, la priorité est de générer des flux de trésorerie plus durables qui peuvent être restitués aux investisseurs via des programmes de rachat et des dividendes. Cette évolution a généralement été positive pour les cours des actions des compagnies pétrolières. La réduction des dépenses est un autre moyen de satisfaire les investisseurs et constitue probablement une motivation majeure derrière toute nouvelle consolidation qui pourrait avoir lieu dans le secteur, a déclaré Paul Cheng, analyste à la Banque Scotia. Les petites entreprises ne résoudront peut-être pas leurs problèmes d’arriérés de stocks en se regroupant, a déclaré Cheng, « mais cela pourrait certainement leur donner une marge supplémentaire pour réduire leurs coûts ». Au moment où l’accord Exxon-Pioneer a été annoncé, le Charitable Trust de Jim Cramer détenait une position dans Pioneer. Nous avons vendu la totalité de notre participation lundi et envisagerons de redéployer une partie des liquidités dans Coterra en cas de futurs replis du cours de ses actions. Notre investissement dans Coterra repose sur ses fondamentaux attractifs en tant que secteur d’E&P avec une exposition importante au pétrole et au gaz naturel – et non sur sa viabilité en tant que cible de rachat, ni même en tant qu’acheteur lui-même. En effet, détenir Coterra dans l’espoir qu’une société plus grande puisse intervenir et offrir une prime importante ne serait pas une stratégie judicieuse. En effet, une prime substantielle pourrait ne jamais se matérialiser – comme nous l’avons vu avec la valorisation de Pioneer par Exxon. Selon les analystes, les nouvelles restrictions de production imposées par l’industrie rendent plus difficile la justification des paiements pour une entreprise, par rapport aux primes payées au début du boom du schiste américain il y a dix ans. « Si vous remontez en 2014 et 2016, dans ces transactions, il s’agissait d’une acquisition d’actifs motivée par la croissance. Aujourd’hui, il s’agit d’une acquisition d’actifs motivée non pas par la croissance du volume, mais par la durabilité et la longévité des flux de trésorerie. C’est un facteur de motivation un peu différent », a déclaré Mizuho. » dit Kumar. (Le Jim Cramer’s Charitable Trust est long CTRA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les plates-formes du bassin permien en 2020, lorsque la production américaine de pétrole brut a chuté de 3 millions par jour alors que la pression de Wall Street a forcé des réductions. Paul Ratje | Afp | Getty Images