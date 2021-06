Ce que les pros du tennis regardent lorsqu’ils choisissent une balle

Avant chaque service, la plupart des joueurs de tennis professionnels passent par un rituel pour entrer dans la zone. Novak Djokovic fera rebondir le ballon avec sa raquette, puis avec sa main. Rafael Nadal tirera généralement sur son short et les manches autour de ses épaules, puis touchera son nez et rangera ses cheveux derrière ses oreilles. Chacun a une routine très particulière. Mais il y a un rituel de tennis que presque tous les joueurs de tennis professionnels font : choisir une balle de tennis spécifique. Une croyance commune parmi les joueurs est que la balle qu’ils choisissent peut les aider à gagner.

Mais il y a une vraie physique en jeu derrière ce rituel – et tout se résume au fuzz. Pour un service plus rapide, les joueurs essaient de trouver une balle compacte. Pour un service plus lent, ils se sentent plus duveteux. L’idée est qu’une balle plus moelleuse est plus susceptible d’être ralentie par la traînée lorsqu’elle se déplace dans les airs – et que choisir le bon niveau de duvet peut aider le joueur au service à vaincre son adversaire.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toutes les vidéos de Vox sur YouTube. Et si vous souhaitez soutenir notre journalisme vidéo, vous pouvez devenir membre du Vox Video Lab sur YouTube.