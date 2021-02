Ce que les procureurs de New York pourraient apprendre des dossiers fiscaux de Trump

NEW YORK (AP) – Le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., s’est battu pendant un an et demi pour avoir accès aux dossiers fiscaux de l’ancien président Donald Trump.

Maintenant, grâce à une décision de la Cour suprême des États-Unis, il les aura bientôt. Mais qu’est-ce que cela signifiera pour l’enquête du démocrate sur les affaires commerciales de Trump?

Les anciens procureurs affirment que la mine de documents pourrait donner aux enquêteurs de nouveaux outils pour déterminer si Trump a menti aux prêteurs ou aux agents des impôts, avant ou après son entrée en fonction.

«Les procureurs recherchent des écarts dans la paperasse. Par exemple, si Trump dit à l’IRS qu’il est fauché et aux prêteurs qu’il est riche, c’est juste le type d’écart sur lequel ils pourraient construire une affaire », a déclaré Duncan Levin, un ancien procureur fédéral qui a travaillé sur un large éventail d’affaires en col blanc en tant que chef de Vance. de la confiscation des biens.

« Ces documents sont une pièce très importante du puzzle », a déclaré Levin.

Il n’est pas certain que les archives de Trump contiendront des preuves d’un crime. L’ancien président a soutenu pendant des années qu’il n’avait enfreint aucune loi et qu’il avait été injustement ciblé par les démocrates pour des raisons politiques.

Voici un aperçu des domaines dans lesquels les dossiers fiscaux pourraient être utiles, et où ils pourraient ne pas aider beaucoup, dans l’enquête du procureur de district:

PLUS QUE DE SIMPLES RETOURS

Trump a déployé des efforts extraordinaires pour empêcher que ses déclarations de revenus fédérales ne deviennent publiques, mais ce ne sont pas les seuls documents précieux inclus dans ce transport.

Le cabinet comptable de Trump, Mazars USA, est censé remettre non seulement les versions finales des déclarations de revenus de Trump, mais également les versions préliminaires de ces déclarations et «tous les états de la situation financière, les états annuels, les rapports financiers périodiques et les auditeurs indépendants». rapports »détenus par l’entreprise.

Cela pourrait donner aux procureurs d’État un «livre ouvert» sur les finances de Trump, a déclaré Adam D. Citron, ancien procureur et associé de Davidoff Hutcher & Citron. «C’est vraiment l’évier de la cuisine.»

L’examen de ces autres documents pourrait être essentiel pour déterminer si Trump ou ses entreprises ont donné aux autorités fiscales des informations différentes sur ses revenus de celles qu’ils ont présentées à d’autres responsables, tels que des banques et des partenaires commerciaux.

CORRUPTION

Lorsque l’enquête du procureur de district a commencé pour la première fois, l’une des assignations initiales envoyées à l’organisation Trump a demandé des informations sur les paiements que l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, avait arrangés pour les femmes qui avaient affirmé avoir eu des relations sexuelles extraconjugales avec Trump.

Cohen a déclaré que la société de Trump lui avait ensuite remboursé l’un de ces paiements à l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels, le déguisant sous la forme de frais juridiques.

Il n’est pas clair, cependant, si les dossiers fiscaux de Trump ajouteront beaucoup à cette partie de l’enquête. Le New York Times, qui a obtenu des années de données fiscales de Trump, a écrit qu’il ne contenait «aucune nouvelle révélation» sur le paiement à Daniels et n’incluait aucun paiement détaillé à Cohen.

ALLÉGEMENTS FISCAUX

Le bureau du procureur de district a enquêté sur certaines des dispositions prises par Trump pour réduire sa facture fiscale. Les données contenues dans les déclarations pourraient être essentielles pour analyser si l’une de ces manœuvres franchissait les limites légales.

L’une des pauses sous examen est celle que Trump a obtenue pour avoir fait don d’une partie de son domaine de Seven Springs, au nord de New York, à une fiducie de conservation. Certains experts se sont demandé si Trump surévaluait le terrain pour obtenir une plus grande pause qu’il ne le méritait.

Les enquêteurs ont déjà assigné et reçu de nombreux documents liés à la transaction foncière. Trump a bénéficié d’un don similaire pour la conservation en Californie.

DÉCLARATIONS AUX PRÊTEURS

Le bureau de Vance n’a pas révélé la nature complète de son enquête. Mais dans les dépôts judiciaires, les procureurs ont souligné des articles de presse qui remettaient en question si Trump avait chroniquement exagéré la valeur de ses actifs pour les banques et les compagnies d’assurance. L’Associated Press a rapporté le mois dernier que le bureau de Vance avait récemment interviewé Cohen pendant des heures, lui demandant, entre autres, la relation de Trump avec Deutsche Bank, son plus grand et plus ancien créancier.

Un article du Washington Post cité par les procureurs a détaillé comment diverses divulgations financières de l’organisation Trump ont gonflé le nombre de terrains à vendre sur un terrain de golf de Californie, la superficie de l’un de ses vignobles et le nombre d’histoires dans la Trump Tower, tout en excluant les informations sur les dettes de son Projets hôteliers de Chicago et Las Vegas.

Les dossiers fiscaux ne seront qu’un outil que les procureurs utiliseront pour déterminer si l’une de ces déclarations constituait une fraude.

«Ils vont examiner les évaluations et la valeur des propriétés», a déclaré Citron à propos des procureurs de l’État. «Ils examineront la facturation des avocats pour voir à quoi ont servi leurs dépenses.»

La décision de lundi ne garantit pas que le public verra les états financiers de Trump. Pour l’instant, ils sont protégés par les règles du secret du grand jury. Même si des accusations étaient portées dans l’affaire, ces documents seraient probablement fortement expurgés s’ils étaient déposés au dossier.

«Même dans ce cas, je suis sûr qu’il y aura des tonnes de litiges à ce sujet», a déclaré Citron.