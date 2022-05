Ce que les primaires ont révélé sur l’aile progressiste des démocrates

Les primaires démocrates de cette année sont largement présentées comme une lutte idéologique entre les ailes modérées et progressistes du parti national. Mais les habitudes de vote au cours des dernières semaines ont compliqué ce récit.

Lors de concours de renom en Pennsylvanie et en Oregon, des victoires progressistes ont conduit à des proclamations selon lesquelles l’aile gauche du parti gagnait en influence, tandis que certaines victoires modérées ont défié cette pensée. Ce qui devient clair à mesure que les votes sont comptés, cependant, c’est que les électeurs primaires démocrates semblent se soucier moins de savoir qui est le “candidat progressiste” et plus de savoir si les candidats font campagne sur des objectifs progressistes. Ce que beaucoup de démocrates qui ont gagné cette semaine ont en commun, c’est qu’ils ont tous adopté des priorités progressistes adaptées à l’endroit où ils se présentaient.

Peut-être nulle part n’a-t-elle mieux résumé cette réalité que la Pennsylvanie, où un candidat relativement progressiste et de confiance locale qui a rejeté à plusieurs reprises l’étiquette progressiste – le lieutenant-gouverneur John Fetterman – a battu le favori plus modéré de Washington, le représentant Conor Lamb, dans le primaire course au Sénat américain.

“N’étant plus centriste, il est difficile de faire avancer les choses. Il y a de la place qui rétrécit au milieu », m’a dit Mustafa Rashed, un stratège démocrate à Philadelphie, à propos de la dynamique de l’État.

Dans tout l’État, les candidats qui ont livré des versions digestes de messages progressistes ont bien réussi, des candidats de gauche qui ont remporté des courses dans des régions fortement démocrates pour les législatures d’État et fédérales aux titulaires modérés qui ont survécu aux défis difficiles de la gauche. Dans presque toutes ces courses, un glissement général vers la gauche était apparent parmi la base et les candidats du parti.

Cette tendance n’est pas nécessairement universelle : de nombreux démocrates modérés plus traditionnels ont remporté leurs courses dans l’Ohio et la Caroline du Nord. Et il est possible que les courses à venir en Californie, en Illinois, au Michigan et au Texas bouleversent ce récit. Mais pour l’essentiel, les primaires semblent jusqu’à présent montrer que l’activisme et les idées progressistes ont changé ce que veulent les électeurs primaires et ce que leurs candidats proposent.

Chaque équipe a marqué des victoires mardi

Les deux côtés du spectre idéologique démocrate pourraient revendiquer des victoires mardi. De la Caroline du Nord à l’Oregon, il n’y avait pas d’uniformité quant au vainqueur.

Ce qui relie beaucoup de courses de mardi, cependant, c’est le peu de modérés qui se sont présentés ouvertement au milieu du spectre idéologique sans coopter au moins certains des problèmes et du langage que les progressistes ont utilisés lors des courses précédentes. Cela inclut des choses comme plaider pour un salaire minimum plus élevé, élargir l’accès et la couverture des soins de santé, adopter plus ouvertement le contrôle des armes à feu et le droit à l’avortement, et au moins lutter contre le changement climatique.

Un type d’établissement plus modéré prévalait dans le troisième district du Congrès de Pennsylvanie, où le représentant Dwight Evans a repoussé les challengers progressistes en se concentrant sur le logement abordable, la réforme de la justice pénale, la violence armée et la criminalité. Une dynamique similaire a pu être observée dans d’autres sièges de la législature de l’État, y compris avec le sénateur de longue date Anthony Williams, qui a fait campagne sur l’accès à l’avortement, la prévention de la violence armée et la réforme de la justice pénale alors qu’il faisait face à son premier défi sérieux de la gauche. Et lors de la primaire du lieutenant-gouverneur, le favori, le représentant Austin Davis, a battu ses rivaux à sa gauche sur l’avortement et la réforme de la justice pénale.

Cette tendance n’a pas seulement été observée en Pennsylvanie.

Dans le Kentucky, le chef de la minorité sénatoriale de l’État libéral, Morgan McGarvey, a vaincu un rival de gauche pour représenter le troisième district du Congrès de la région de Louisville, qui est solidement démocrate, en soutenant l’annulation partielle des prêts étudiants, les soins de santé à payeur unique et en approuvant l’idée d’un Green New Accord.

En Caroline du Nord, une image similaire a émergé. Le sénateur d’État à l’esprit centriste Don Davis, soutenu par le représentant américain sortant GK Butterfield, a confortablement battu son challenger progressiste, un ancien sénateur d’État soutenu par la sénatrice américaine Elizabeth Warren et un éventail de groupes progressistes. Bien que Davis ne soutienne pas un Green New Deal ou une assurance-maladie pour tous, il a quand même fait campagne pour des soins de santé abordables, le droit de vote, les droits reproductifs et l’augmentation du salaire minimum.

Les choses étaient un peu différentes dans l’Oregon dominé par les démocrates, cependant, où les progressistes étaient ascendants. Le représentant sortant solidement centriste Kurt Schrader, qui a fait campagne sur le pragmatisme et la recherche de consensus, est sur le point de perdre face à l’activiste progressiste Jamie McLeod-Skinner dans le cinquième district, tandis que l’avocat soutenu par la crypto Carrick Flynn, qui n’avait aucune expérience politique, est également à la traîne du représentant progressiste de l’État Andrea Salinas. Et après une campagne difficile, l’ancienne présidente de la Chambre d’État, Tina Kotek, a battu un challenger modéré, le trésorier de l’État, Tobias Read, lors de la primaire du gouverneur de l’Oregon.

Les résultats de l’Oregon, qui ont vu les électeurs graviter vers le conventionnel et le véritable progressiste, ajoutent une autre couche de complexité à l’image principale. Quoi qu’il en soit, les courses de cette semaine ont montré que les candidats démocrates de toutes les idéologies se sentent obligés de s’adresser à leur flanc gauche.

Les idées progressistes ont changé la façon dont les candidats se présentent

Beaucoup de choses ont changé depuis les derniers mi-mandats en 2018, lorsque les progressistes ont réalisé de gros gains, mais que les démocrates modérés ont joué un rôle déterminant pour donner au parti une majorité à la Chambre. Jusqu’à présent, les primaires du parti montrent un électorat beaucoup plus disposé à accepter les idées populistes et progressistes qu’auparavant – une grande victoire pour les militants et les penseurs de gauche qui ont réussi à déplacer le centre idéologique du parti dans leur direction.

Jusqu’à présent, peu de candidats se sont présentés ouvertement en tant que centristes sans au moins faire semblant de respecter les priorités progressistes. Là où ils ont refusé de le faire, comme dans la course de Schrader, ils ont été confrontés aux vents contraires d’un électorat primaire démocrate changeant.

“Il y a dix ans, les démocrates de blue-dog et d’entreprise couraient sur ce [centrist] message contre les progressistes », m’a dit Adam Green, le co-fondateur du Progressive Change Campaign Committee, qui a soutenu plusieurs parvenus progressistes au cours de ce cycle électoral. “Ces jours-ci, ils sont plus disposés à utiliser le langage des progressistes contre les progressistes dans les primaires – mais Schrader était l’exception à cette règle.”

Cela ne veut pas dire qu’un modéré utilisant des points de discussion progressifs a un chemin sûr vers le succès. Marcia Wilson, présidente du Parti démocrate du comté d’Adams en Pennsylvanie rurale, a déclaré que la campagne de Lamb montrait à quel point certains démocrates craignaient d’élire un libéral apparent qui s’avère être un démocrate à la Joe Manchin.

“Les démocrates se sentent plus galvanisés et veulent être connus comme démocrates, non pas parce qu’ils ne veulent pas faire de compromis, mais parce que nous voulons soutenir les idéaux démocrates”, a-t-elle déclaré. Wilson m’a dit que cela explique en partie pourquoi le discours de Lamb à l’État n’a pas résonné – un arrière-plan et une plate-forme plus conservateurs lors des courses passées ont rendu son virage à gauche dans la primaire du Sénat inauthentique.

Mais encore, Lamb a tenté un changement idéologique. Une chose similaire s’est produite lors des primaires démocrates précédentes dans l’Ohio, où des candidats plus modérés comme Tim Ryan (dans la course au Sénat démocrate de l’État), Nan Whaley (dans la course au gouverneur) et Shontel Brown (dans le 11e district du Congrès) ont été poussés à la la gauche. Les prochaines courses testeront cette tendance, mais jusqu’à présent, il semble que les électeurs démocrates veulent que leurs candidats parlent comme des progressistes, même s’ils ne sont pas réellement progressistes.

L’élection générale pourrait à son tour changer la façon dont ces candidats parlent de leurs priorités. Les citoyens qui se rendent généralement aux urnes en novembre ont tendance à être moins idéologiques et moins affiliés à un parti que les électeurs qui participent aux élections primaires. Et les idéaux progressistes chéris par les démocrates purs et durs pourraient ne pas être aussi bien accueillis par les modérés et les centristes dans les sièges compétitifs aux élections générales.

Si les progressistes – et les idées progressistes – gagnent des batailles difficiles dans ces districts oscillants, cependant, les démocrates pourraient se retrouver avec un flanc gauche nouvellement habilité, catalysant la polarisation politique que les Américains attendent de leur gouvernement.