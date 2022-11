Ce que les politiciens britanniques peuvent apprendre de Ron DeSantis et de sa guerre contre la folie informatique dans les écoles

Il a été décrit comme « DeFuture », Trump 2.0 et le chef de facto du Parti républicain américain.

Mais peu importe comment vous l’appelez, Ron DeSantis a sans aucun doute été l’une des grandes réussites des élections américaines de mi-mandat de cette semaine.

Le gouverneur de Floride a été réélu, renversant la tendance à prendre une marge de 20% sur son rival démocrate.

Alors que certains autres républicains ont eu du mal à réaliser le glissement de terrain prévu, il a remporté une victoire convaincante et renforcé sa position de candidat potentiel à la présidentielle.

Alors, comment DeSantis a-t-il pu transformer l’État swing de Floride en territoire républicain rouge foncé?

La réponse, je crois, se trouve dans son discours de victoire. Il a dénoncé l’idéologie éveillée et a déclaré à ses partisans enthousiastes: “La Floride est l’endroit où l’éveil va mourir.”

Et cela n’a été nulle part plus apparent que dans les écoles de son état.

Grâce au projet de loi qu’il était déterminé à faire adopter, tous les établissements d’enseignement seront jugés sur la question de savoir s’ils offrent la liberté intellectuelle.

Tout le monde a la liberté d’exprimer ses croyances ou ses opinions et personne n’est annulé. Il a également banni des écoles la «théorie critique de la race» qui gagne maintenant du terrain en Amérique et en Grande-Bretagne, qui soutient que la société est intrinsèquement raciste et que chacun devrait se sentir responsable.

“Nous ne permettrons pas que l’argent des contribuables de la Floride soit dépensé pour apprendre aux enfants à haïr notre pays”, a-t-il promis.

DeSantis a interdit les cours sur l’identité de genre jusqu’aux élèves de troisième année (jusqu’à neuf ans), a établi des directives pour les enfants plus âgés et a donné aux parents le droit de contrôler ce que leurs enfants apprennent à l’école.

Et il a encouragé son conseil de médecine d’État à interdire le traitement hormonal ou la chirurgie aux mineurs qui prétendent être transgenres.

Cela fait suite à un projet de loi qu’il a présenté l’année dernière interdisant aux femmes et aux filles transgenres de pratiquer des sports féminins.

“En Floride, les filles vont pratiquer des sports de filles et les garçons vont pratiquer des sports de garçons”, a-t-il promis. Il y a eu une tempête avec des électeurs fatigués de l’éducation de leurs enfants qui se sont fait servir un côté d’absurdités de gauche.

Je ne suis donc pas surpris de voir la montée en puissance de DeSantis. On nous a dit que les grands enjeux électoraux seraient l’inflation, la criminalité et la loi sur l’avortement, mais il a mis l’éducation et sa «guerre contre le réveil» au premier plan – et a triomphé.

Il y a là une leçon importante que tous les politiciens feraient bien d’apprendre, y compris les politiciens britanniques.

Je suis bien conscient que les enseignants américains ne sont pas les seuls à vouloir imposer leur vision du monde « éclairée » aux élèves.

Si le gouvernement britannique accepte les nouvelles directives des groupes d’enseignants, les écoles pourraient bientôt devoir fournir des toilettes non sexistes.

Au Royaume-Uni, enseigner les principes de la théorie critique de la race comme un fait incontesté aux écoliers est contraire à la loi.

Depuis longtemps, la loi exige que les écoles britanniques soient non partisanes.

Mais cela n’a pas empêché le mouvement intellectuel de traverser l’Atlantique jusqu’à Brighton, où un programme de conseil a informé les enseignants que des enfants aussi jeunes que sept ans n’étaient pas « racialement innocents ».

Donald Trump n’a pas encore annoncé s’il se représentera en 2024, et cela pourrait tout changer.

Mais DeSantis, qui parle dur, diplômé de Yale et ancien avocat de la Marine, est certainement à la recherche d’un candidat.

Il est clair que cela revient presque entièrement à remettre les militants de gauche de l’éducation dans leur boîte.

Et cela devrait être un signal d’alarme pour les politiciens du monde entier.