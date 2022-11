Ce que les plus gros échecs de la technologie en 2022 peuvent nous apprendre

Avec Thanksgiving et le Black Friday dans le rétroviseur, nous entrons dans la dernière ligne droite de 2022. Félicitations, vous avez traversé une autre année difficile.

Nous avons traditionnellement réservé cette période de Thanksgiving pour nous amuser un peu tout en mettant en lumière les plus gros échecs technologiques de l’année, avec un tour d’horizon affectueusement connu sous le nom de Tech Turkeys annuel de CNET. Dans le passé, les côtes étaient de bonne humeur, pointant du doigt des produits idiots ou un faux pas aléatoire lors d’une conférence (bonjour, Michael Bay!).

Ensuite, les problèmes à travers Big Tech se sont accumulés. Les audiences du Congrès, la désinformation qui fait basculer les élections et les atteintes à la vie privée sont devenues monnaie courante. Ajoutez à cela une pandémie mondiale, des pressions inflationnistes, une guerre menée par la Russie, des tremblements de terre et un environnement où une catastrophe tombe après l’autre. Dans l’ensemble, cela peut être plus qu’un peu sombre et écrasant.

Ainsi, au lieu de rester bouche bée devant certains des flops et des échecs les plus embarrassants de Big Tech, nous allons essayer de les utiliser. Voyons quelles leçons nous pouvons tirer de ces Tech Turkeys.

Leçon 1 : Le chaos est la nouvelle norme pour les médias sociaux. #ElonIsDestroyingTwitter.

Regarder un accident de train se produire en temps réel peut être captivant, car je noté il y a seulement deux semaines. Et en ce moment, il n’y a pas d’implosion plus fascinante que Twitter.

Au cours des dernières années, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok ont ​​​​eu leur propre part d’enchevêtrements, des controverses politiques aux problèmes de confidentialité des données. Mais peu ont été confrontés au genre de risque existentiel auto-imposé qui prévaut sur Twitter depuis que le PDG de Tesla, Elon Musk, a acheté le réseau social pour 44 milliards de dollars le 27 octobre. Bien que cela ne fasse que moins d’un mois, il y a suffisamment de drames pour que Queenie Wong et Sean de CNET Keane a mis sur pied un chronologie de tous les fous c’est arrivé depuis que Musk a pris le relais. Il est mis à jour pratiquement tous les jours.

Qu’est-ce que Musk a fait ? Il a licencié la moitié du personnel – puis a essayé de réembaucher certaines de ces 3 700 personnes une fois qu’il s’est rendu compte que quelqu’un devait garder les lumières allumées ; discuté ouvertement de la possibilité de déposer le bilan car il fait face à un délai de remboursement 13 milliards de dollars qu’il a empruntés pour acheter Twitter; et a poussé un nouveau Twitter 2.0 plus “hardcore” qui oblige les membres du personnel à jurer fidélité à Musk (et à ne pas le critiquer), ce qui aurait conduit 1 200 ingénieurs et autres employés clés à se diriger vers les sorties. Il a également proposé une option de vérification payante qui a immédiatement conduit les gens se faisant passer pour de grandes entreprises comme Eli Lilly – avec un effet dévastateur – et a rétabli les comptes de Kanye “Ye” West et Donald Trump (Trump n’a pas encore utilisé le compte nouvellement redémarré).

Il est clair que Musk avait des remords de l’acheteur presque immédiatement après avoir conclu un accord avec Twitter. Mais s’il devait s’engager dans cet accord (même si c’était pour éviter de passer par une longue bataille juridique avec le conseil d’administration de Twitter), il aurait dû y avoir une sorte de plan de match en place. Je veux dire, Musk n’est-il pas censé être un génie ? Au lieu de cela, il n’a jusqu’à présent offert qu’un tweet ridicule après l’autre.

La chose la plus appropriée que Musk a tweeté depuis le rachat : “Comment faire une petite fortune dans les réseaux sociaux ? Commencer par une grosse.”

Cela pourrait (sans doute) être pire : regardez l’achat par Ye de plateforme de médias sociaux de droite Parler.

Leçon 2 : Le crash crypto est un rappel qu’il n’y a pas d’argent facile.

Au début de l’année, les NFT étaient une chose – même si la majeure partie de la planète ne comprenait pas ce qu’ils étaient. Bitcoin et d’autres crypto-monnaies volaient haut, et FTX n’était pas encore un nom familier.

Avance rapide de 11 mois et le bitcoin et le reste du marché de la cryptographie ont encore du mal à se remettre d’un crash massif qui a anéanti 2 000 milliards de dollars (c’est avec un T) de la capitalisation boursière au cours de l’été. Ce mois-ci, leader de l’échange de crypto centralisé FTX a implosé après que son rival Binance a renoncé à un plan pour l’acquérir. Des enquêtes ont suivi et FTX s’est avéré être un château de cartes avec des problèmes de liquidité et de graves problèmes de risque qui sont finalement arrivés à échéance. Donc, la crypto termine l’année comme elle a commencé l’année – dans l’esprit de tout le monde, seulement maintenant c’est pour les pires raisons possibles.

C’est un rappel que ces gains ne sont pas garantis, malgré la montée incessante de la cryptographie au cours des dernières années. C’est aussi un rappel que lorsqu’il s’agit de gérer de l’argent, peut-être que certains fondamentaux commerciaux éprouvés sont importants.

Mais même avec tout ça, en quelque sorte NFT sont toujours une chose.

Leçon 3 : Le métaverse pourrait être l’avenir, mais pas de sitôt.

Il y a un peu plus d’un an, Facebook a fait tapis sur le métaverse et s’est rebaptisé Meta pour symboliser l’engagement du PDG Mark Zuckerberg envers la nouvelle plate-forme virtuelle. (Peu importe la controverse et les bagages que l’entreprise essayait de se débarrasser en supprimant le nom Facebook.)

Au cas où quelqu’un se sentirait FOMO pour ne pas avoir participé au métaverse : ne vous inquiétez pas ! Ce n’est certainement toujours pas une chose.

La réalité virtuelle a eu un bref moment pendant le verrouillage, avec Meta un bénéficiaire spécifique de l’augmentation des ventes de son casque Quest 2 VR. Tout ce qu’il a fallu pour que la réalité virtuelle soit attrayante, c’est une pandémie et des règles de verrouillage nous piégeant dans nos maisons.

Mais le métaverse n’a pas décollé comme prévu, et Meta a ressenti la douleur d’une manière réelle (par cela, nous voulons dire que cela coûte beaucoup d’argent à l’entreprise). L’investissement de Meta nee Facebook dans une plate-forme qui n’a pas décollé s’est produit au même moment où l’activité publicitaire principale de l’entreprise s’est effondrée dans une économie affaiblie. Le résultat a conduit à la mise en conserve de 11 000 employéssoit 13 % de l’effectif total de Meta.

Cette année Conférence Meta Connect a apporté le Quête Pro, qui a reçu une réponse tiède et n’est pas destiné aux consommateurs, avec un prix de 1 500 $. De plus, l’argumentaire de vente de l’entreprise est tombé à plat lorsque, lors d’une démonstration liminaire, il a présenté jambes numériques pré-rendues et capturées en mouvement comme de « vraies » jambes virtuellement rendues dans une tentative de suggérer que la technologie est plus avancée qu’elle ne l’est réellement.

Si vous allez apporter des jambes numériques à une fête, il vaut mieux qu’elles soient légitimes.

Leçon 4 : Rien ne dure éternellement. Et certaines choses ne durent pas longtemps du tout.

En 2022, nous avons fait nos adieux à quelques services notables et certains dont nous connaissions à peine l’existence. Les plats à emporter : même le produit ou le service le plus médiatisé peut disparaître en un clin d’œil.

C’est ce qui s’est passé avec Google Stadia, qui a été lancé il y a deux ans dans ce qui était censé être une tentative de révolutionner notre façon de jouer. Mais Google fermer en janvier. Le service de jeu en nuage aurait dû être une évidence, d’autant plus que les joueurs ont enregistré plus d’heures pendant la pandémie, mais il a été assailli par des problèmes techniques précoces et un manque apparent d’intérêt et d’investissement au sein de l’entreprise.

Cela n’aide pas qu’il y ait beaucoup de concours de jeux en nuage de Xbox et Playstationentre autres.

Une autre chose qui est allée et venue : Spotify’s Car Thing, un accessoire automobile qui a été dévoilé en 2021 mais qui n’est arrivé sur le marché qu’en février. Dans les cinq mois, le le service de streaming musical a tué le produit, citant un faible volume de ventes. Quel est cet air que cela évoque ? Est-ce que ça pourrait être Oups je l’ai encore fait (2022 a en fait été une bonne année pour Britney Spears).

De même, Lueur Amazone était un mélange d’une tablette et d’un projecteur conçu pour connecter les enfants avec leurs proches grâce à des jeux interactifs. (La critique de CNET, Bridget Carey, a qualifié la tablette de 300 $ et 4 livres de “monstre volumineux de Frankenstein d’un gadget”.) Elle a à peine duré plus longtemps que Car Thing, illuminant le visage des enfants pendant environ six mois avant d’être fermée en octobre.

Une famille de produits avec des jambes plus longues, mais avec une juste part de bagages, était le portail Facebook, des appareils de chat vidéo qui ont passé un peu de temps au soleil pendant la pandémie lorsque nous étions désespérés de nous connecter avec nos proches. Meta tranquillement quatre-vingt-six la ligne en juin alors qu’il s’éloignait des produits de consommation. Cette décision n’a pas été une énorme surprise, car les produits ont été lancés au milieu de BEAUCOUP de questions sur la capacité de Facebook à gérer la confidentialité des consommateurs. En fait, la rédactrice en chef de CNET, Megan Wollerton, a déclaré à nos lecteurs que vous ne devriez pas acheter le Facebook Portal TV.

Leçon 5 : Trop de shopping, ça existe.

Je comprends l’ironie de dire quelque chose comme ça quelques jours seulement après le Black Friday et au milieu du Cyber ​​​​Monday, mais gardez à l’esprit que ces célébrations particulières de la consommation existent depuis un certain temps maintenant. Ce sont pratiquement des institutions. (Au fait, vous pouvez consulter notre Offres Cyber ​​Monday ici.)

L’OG Prime Day d’Amazon, généralement organisé en juillet, est en passe de devenir un autre phénomène de ce type. Mais le détaillant en ligne a poussé sa chance en octobre avec un deuxième Prime Day (toux, je veux dire, Vente d’accès anticipé Primequi sort directement de la langue).

La vente de deux jours est allée et venue, mais il était clair que l’intérêt des clients était bien en deçà de celui pour le Prime Day d’été. Considérant qu’il a eu lieu un peu plus d’un mois avant le Black Friday, je suis choqué qu’il n’ait pas fait mieux. Sous le choc.

Leçon 6 : Les choses deviennent de plus en plus chères et nous devons être plus intelligents en matière d’argent.

L’inflation était un mot à la mode cette année, et beaucoup d’entre nous ressentent les effets de la hausse des prix. Cela nous frappe à la station-service, au supermarché et, bien sûr, dans le monde de la technologie.

Meta, qui avait subventionné le prix de ses casques virtuels pour favoriser leur adoption, a augmenté le prix de ses Quest 2 de 2 ans de 101 $ à 400 $. Plus tôt ce mois-ci, l’abonnement mensuel à YouTube Premium augmenté de 5 $, à 23 $. Disney Plus a augmenté ses frais en août, et Apple a fait grimper les prix de ses différents Forfaits Apple Music et TV Plus en octobre.

Certaines des augmentations sont inévitables, ce qui signifie que vous devrez gérer plus intelligemment votre budget et vos dépenses et décider quelles franchises de films et de télévision vous voulez vraiment regarder – même si les services de streaming proposent des niveaux basés sur la publicité qui sont moins chers.

Crumpe a toute une section sur la façon d’économiser de l’argent, ce qui est particulièrement important car les temps difficiles frappent tout le monde.

Leçon 7 : Les solutions au problème de la pénurie de puces n’arrivent pas de si tôt.

L’un des principaux contributeurs à la pénurie de tout, des voitures aux cartes graphiques, a été l’effet d’entraînement des ralentissements induits par la pandémie en Asie, en particulier ceux affectant des composants comme les semi-conducteurs. La situation a révélé le fait que nous dépendons fortement de quelques fournisseurs pour les petites puces qui alimentent pratiquement tout.

Il y a un an, Intel a présenté un grand plan pour restaurer la fabrication de puces aux États-Unis et a investi dans outils de nouvelle génération pour y arriver.

Mais en octobre, la société a connu une grosse bosse sur la route lorsqu’elle a annoncé un bénéfice au troisième trimestre qui a chuté de 85% par rapport à la période de l’année précédente et lorsqu’elle a averti que ses ventes sur l’ensemble de l’année seraient inférieures à ce qu’elle avait prévu. C’était un rapport approximatif et un rappel que l’ambition d’Intel de rendre les États-Unis plus autosuffisants du point de vue des puces va prendre des années pour devenir réalité.

Leçon 8 : Il n’y a rien à craindre de l’IA. Encore.

Terminons sur une note bizarre. On a beaucoup parlé des dangers de l’intelligence artificielle et de l’avenir de la technologie. Un ingénieur logiciel de Google, Blake Lemoine, a poussé ces inquiétudes un peu plus loin en exprimant publiquement ses inquiétudes que l’entreprise avait atteint la sensibilité de l’IA.

Il fait référence au modèle de langage de Google pour les applications de dialogue, ou LaMDA, qui est censé être assez intelligent pour comprendre une blague.

Google a répondu en licenciant Lemoine, affirmant qu’il partageait des informations internes.

Votre kilométrage peut varier selon les systèmes d’IA. Il y a le chatbot BlenderBot 3 de Meta, qui lors d’une conversation étrange avec la journaliste de CNET Queenie Wong l’a dit n’était pas fou de Facebook. Ou Galactica, un autre système Meta AI, qui a été conçu pour ingérer des millions d’articles scientifiques factuels et “organiser la science”, mais qui a dû être abandonné parce qu’il vomissait de la désinformation. De l’autre côté, il y a DALL-E, qui utilise l’IA pour bricoler des images à partir du texte que vous tapez. C’est assez étrange pour le mentionner dans n’importe quel tour d’horizon de 2022.

Malgré les craintes de Lemoine, il ne semble pas que les systèmes d’IA franchiront cette ligne dans la sensibilité de sitôt.

Pour cela, nous devrons peut-être attendre le prochain Thanksgiving.