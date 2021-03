Ce que les plus grandes stars de Dortmund ont dit à propos de Jurgen Klopp et Thomas Tuchel

Jurgen Klopp et Thomas Tuchel s’affrontent jeudi soir alors que Liverpool accueillera Chelsea dans une confrontation en Premier League qui pourrait s’avérer cruciale pour la course du top quatre.

Mis à part la course à la qualification en Ligue des champions, les deux managers allemands ont beaucoup en commun, les deux ayant dirigé le Borussia Dortmund.

Klopp a mené les géants de la Bundesliga à des titres successifs lors des campagnes 2010/11 et 2011/12, remportant également la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe avant de rejoindre Liverpool en 2015.

Tuchel succéda à Klopp pour la deuxième fois – après l’avoir remplacé six ans plus tôt à la tête de Mayence – et guidera BVB vers le succès de la Coupe d’Allemagne avant de remporter deux titres de Ligue 1 avec le PSG.

Ici, Miroir Sport regarde ce que certaines des stars de Dortmund qui ont joué pour les deux managers ont dit à leur sujet – y compris certains des plus grands noms du football.

Hummels a remporté des titres successifs de Bundesliga avec Klopp, et a déclaré: «Sous Klopp, c’était incroyable, très réussi et émouvant, mais aussi très agréable à d’autres égards.

« Il avait des idées différentes sur la façon de jouer le jeu, il y avait beaucoup de choses que j’ai expérimentées en dehors du terrain. C’était très intéressant et je suis content d’avoir pu travailler avec lui pendant cette période.

« Je sais à quel point les équipes de Klopp sont fortes. Elles travaillent si dur, elles jouent si intensément et agressivement avec la qualité des joueurs qu’elles ont – surtout à l’avant. »