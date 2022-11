Ce que les plans d’Elon Musk pour le système de vérification de Twitter signifient pour vous

Il n’a pas fallu longtemps à Elon Musk pour militariser son nouveau jouet brillant de 44 milliards de dollars. Il a apporté quelques modifications et en a promis beaucoup d’autres, mais pour l’instant, la mise à jour la plus controversée est ce qu’il veut faire avec la vérification. Musk dit qu’il veut ouvrir les chèques bleus de Twitter à tous ceux qui veulent les payer et les retirer à ceux qui ne le font pas.

Sous prétexte d’apporter “le pouvoir au peuple” et de refondre un système “conneries”, Musk annoncé mardi que Twitter pourrait bientôt facturer aux utilisateurs 8 $ par mois pour un abonnement Twitter Blue afin d’obtenir ou de conserver leur statut vérifié et les badges bleus qui l’accompagnent. Et si cela ressemble à beaucoup d’argent, cela pourrait être pire : Auteur Stephen King par inadvertance a négocié Musk à partir de 20 $. C’est un plan audacieux, qui ignore les raisons pour lesquelles le système existant a été mis en place et sape potentiellement la confiance globale dans Twitter qu’il est censé fournir.

King n’était pas le seul critique de l’idée de Musk, mais il a reçu la meilleure réponse. Les autres tweets de Musk consistaient en quelques non crédité mèmes et récit deux plaignants (y compris la représentante Alexandria Ocasio-Cortez) de lui payer 8 $ pour le privilège de le faire.

Pour autant que nous le sachions, vous bénéficierez toujours de Twitter gratuit. Musk dit que les utilisateurs payants recevraient un badge de vérification et que leurs tweets auraient la priorité dans les réponses, les mentions et les recherches ; ils pourraient également publier des vidéos plus longues et ils verraient moins de publicités (mais ils verraient toujours des publicités). Il ne devrait probablement même plus s’appeler un badge de “vérification”, car la vérification d’identité ne serait peut-être pas nécessaire pour en obtenir un (l’argent, semble-t-il, est amplement suffisant). Et le chèque bleu ne serait plus un moyen d’atténuer la propagation de la désinformation, comme il a été conçu à l’origine. Selon qui est prêt à donner à Elon Musk 96 $ par an et ce qu’ils ont à dire, cela pourrait bien l’amplifier.

Tout cela suppose, bien sûr, que ce que Musk dit sur Twitter est réellement vrai.

La vérité sur Twitter peut être aussi difficile à trouver qu’importante, c’est pourquoi le système de vérification existe en premier lieu. Le système n’existe pas pour dire aux utilisateurs que certaines personnes sont spéciales et d’autres non, ce que semblent penser beaucoup de personnes qui ne sont pas vérifiées (et qui n’aiment pas beaucoup de personnes qui le sont). Il est conçu pour rassurer quiconque lit ces tweets sur le fait que la personne qui les envoie est bien celle qu’il prétend être, ce qui est pratique lorsque vous comptez sur ces personnes pour diffuser des informations importantes. Cela comprend tout, des déclarations publiques des stars de cinéma aux avertissements de sécurité des Centers for Disease Control and Prevention aux dernières nouvelles des journalistes. C’est quelque chose que les grands projets de Musk pour Twitter Blue et la vérification vont bouleverser. Et c’est pourquoi beaucoup de gens en sont mécontents.

Que font réellement ces chèques bleus et pourquoi

Si vous faites partie des nombreuses personnes dans le monde qui n’utilisent pas Twitter, vous ne comprenez peut-être pas exactement ce qu’est un chèque bleu, pourquoi vous devriez vous en soucier ou pourquoi il semble si crucial pour le plan d’affaires de Musk pour Twitter. Vous pensez peut-être que rien de tout cela ne s’applique à vous. Directement, ce n’est probablement pas le cas.

Mais les chèques bleus sont plus qu’un simple badge à côté d’un nom. (Aussi : les carreaux bleus sont en fait des carreaux blancs à l’intérieur d’un cercle bleu avec des bordures festonnées.) Comme beaucoup des fonctionnalités les meilleures et les plus durables de Twitter, les badges de vérification étaient une tentative de résoudre un problème que Twitter a également créé.

Twitter a commencé à vérifier les comptes en 2009 pour régler un procès d’un célèbre joueur de baseball Tony La Russa sur un faux compte Tony La Russa. À l’époque, il était relativement facile de s’accroupir sur le nom d’une personne célèbre et de créer un faux compte en se faisant passer pour elle. C’est pourquoi Donald Trump a dû utiliser « @realDonaldTrump » lorsqu’il a rejoint Twitter ; quelqu’un avait déjà pris @donaldtrump et en avait fait un compte parodique de Trump. Tina Fey dit qu’elle n’a jamais été sur Twitter, mais beaucoup de gens pensaient que @TinaFey (maintenant @NotTinaFey) était elle. Et puis il y a les très nombreux faux comptes Twitter de Will Ferrell. Cela dit, comme la plupart des choses sur Twitter, la vérification n’est pas parfaite : le faux compte de l’auteur Cormac McCarthy a été en quelque sorte vérifié aussi récemment qu’en 2021.

Twitter a d’abord distribué les chèques aux comptes de haut niveau et officiels, puis a étendu le programme aux comptes qui n’étaient pas nécessairement des célébrités. Ce groupe comprenait des comptes auxquels Twitter voulait que ses utilisateurs fassent confiance et qui étaient gérés par des personnes et des institutions auxquelles ils prétendaient être associés, à savoir des politiciens, des marques et des journalistes.

Divulgation : j’ai une coche bleue, mais en tant que personne qui n’en avait pas auparavant, je comprends l’envie et l’amertume que certaines personnes non vérifiées semblent ressentir à leur égard. Je sais aussi que j’ai le mien uniquement à cause de mon travail. Ce n’est pas le symbole de statut social que les gens semblent croire. Cela fait partie de la reconnaissance de Twitter que les journalistes sont parmi ses utilisateurs les plus prolifiques, que beaucoup de gens utilisent Twitter pour se tenir au courant des nouvelles que ces journalistes tweetent, et qu’il est donc important pour toutes les parties de savoir sur quelle parole elles peuvent compter.

Maintenant, laissez-moi vous donner une idée de ce à quoi ressemblait Twitter à l’époque où ces chèques bleus étaient plus difficiles à trouver, et du monde dans lequel nous pourrions revenir une fois que les chèques bleus devront être achetés. En 2012 environ, le processus de vérification était encore plus opaque et arbitraire qu’il ne l’est aujourd’hui. Vous avez été vérifié si vous étiez suffisamment célèbre pour que quelqu’un sur Twitter en ait décidé que vous en aviez besoin, ou si vous connaissiez quelqu’un sur Twitter, ou si la publication pour laquelle vous travailliez avait un lien avec la petite équipe de journalisme et d’actualités de Twitter. À l’époque, je l’admets, un chèque bleu était spécial, car il était plus rare et il fallait être quelqu’un ou connaître quelqu’un pour l’obtenir.

En 2016, Twitter a permis aux gens de postuler pour être vérifiés. Beaucoup plus de gens ont reçu des chèques bleus, même si certaines personnes qui auraient probablement dû en obtenir se sont vu refuser et certaines personnes qui n’auraient vraiment pas dû en obtenir ont été acceptées. Lorsque les gens ont commencé à demander pourquoi les suprémacistes blancs recevaient des coches bleues, Twitter a révoqué les badges et a complètement fermé le processus de demande de vérification. L’entreprise uniquement l’a rouvert l’année dernière.

“Le système de vérification est imparfait et un peu problématique dans la manière dont il est actuellement formé”, a déclaré à Recode Jillian C. York, directrice de la liberté d’expression internationale à l’Electronic Frontier Foundation. Même avec le système d’application, Twitter choisit finalement qui doit être vérifié et qui ne le fait pas, a-t-elle dit, et il a fait des erreurs et a tendance à favoriser les gens aux États-Unis. Mais elle pense toujours que le système de vérification actuel de Twitter est meilleur que ce que Musk propose de le remplacer. “C’est toujours un symbole que quelqu’un vous a contrôlé. Quelqu’un vous a vérifié.

Il existe actuellement environ 425 000 comptes vérifiés, selon @vérifié. C’est suffisant pour que la coche bleue ne soit plus le symbole spécial exclusif qu’elle était autrefois, mais c’est aussi un petit pourcentage de la base d’utilisateurs totale de Twitter, qui, selon Twitter, est d’environ 240 millions monétisables (comme dans, les personnes réelles et non les bots ) utilisateurs actifs quotidiens. Mais ce nombre ne représente qu’une fraction de la base d’utilisateurs de plateformes beaucoup plus populaires et rentables comme Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Un rapport récent indique que la grande majorité des tweets proviennent d’un nombre relativement restreint d’utilisateurs et que ces tweeters lourds sont en déclin – ce qui est un autre problème, beaucoup plus difficile, que Musk devra bientôt résoudre et pourrait vouloir concentrer davantage son énergie sur .

L’obsession d’Elon Musk pour la vérification

Alors pourquoi les chèques bleus sont-ils si importants pour Musk ? Probablement parce qu’il leur attribue une valeur qu’il pense que la grande majorité des utilisateurs de Twitter partagent et qu’il sera donc prêt à payer s’il en a l’occasion. De plus, jouer avec eux est un excellent moyen de blesser les journalistes, un métier qu’il n’aime vraiment pas, surtout quand il pense que c’est être méchant avec lui. C’est aussi une manière de séduire la base de droite dont il est devenu une sorte de sauveur.

Lentement mais sûrement, la droite a fait du « chèque bleu » un péjoratif, une façon de décrire collectivement les personnes qu’elle n’aime pas, en particulier les journalistes et les célébrités supposément réveillées de SJW. (Certaines des mêmes personnes qui se moquent des chèques bleus aussi ont bleu chèques, mais en quelque sorte les leurs ne le faites pas compter.) Il y a aussi le fait que Twitter a “puni” certains comptes en leur retirant leurs chèques bleus, ce qui a tellement bouleversé un perdant du chèque bleu qu’il a tenté de le dire sur Twitter à la Maison Blanche.

Pour certains, les chèques bleus sont considérés comme une marque de privilège, quelque chose qu’ils ne peuvent pas avoir et qui est possédé par des gens qu’ils n’aiment pas. Il y a un sentiment que la vérification est extrêmement importante pour le journaliste élitiste de gauche motivé par l’ego, et que ces chèques bleus ne pourraient tout simplement pas vivre sans leurs petits badges ou la pensée que les masses non lavées les ont aussi. Donc, si vous êtes Elon Musk et que vous cherchez un moyen de gagner de l’argent, de vous en tenir à des personnes que vous n’aimez pas et de faire plaisir à vos fans adorateurs, facturer un chèque bleu peut sembler être un excellent moyen d’accomplir les trois en un. piqué. Points bonus pour l’encadrer comme un moyen de «donner le pouvoir au peuple» et de se débarrasser du «système actuel des seigneurs et des paysans» de Twitter… tant que, vous savez, les paysans peuvent payer 8 $ par mois pour devenir un seigneur. C’est aussi une façon de compromettre l’une des choses pour lesquelles le système a été conçu.

Musk dit que c’est aussi “le seul moyen de vaincre les bots et les trolls”, mais n’a pas tout à fait expliqué comment ou pourquoi il pense que quiconque veut abuser de la plate-forme paiera également 8 $ par mois et vérifiera son identité pour le faire, en particulier lorsque Twitter est par ailleurs libre d’utilisation. Nous ne savons même pas s’il sera en mesure de mettre en œuvre le nouveau système dès qu’il le voudra, car il a gelé la plupart des effectifs de Twitter et des licenciements massifs sont en cours.

Pour les personnes qui ne sont pas vérifiées et qui ont toujours voulu l’être, je comprends pourquoi payer pour un chèque bleu est si attrayant. Mais Musk et son acolytes, qui semblent penser que les chèques bleus ne concernent que le statut, ne semblent pas comprendre pourquoi l’entreprise a, au fil des ans, pris une série de décisions sur qui et quoi la plateforme devrait vérifier et amplifier (ou supprimer). Ces décisions n’ont pas été prises parce que les employés de Twitter sont des flocons de neige sensibles qui ne supportent pas de voir des points de vue conservateurs. Ils ont été créés parce que Twitter est une entreprise et qu’il a pris des décisions commerciales pour minimiser les utilisateurs et les contenus répréhensibles et nuisibles. Cela inclut des choses comme la désinformation, les insultes raciales, les théories du complot, les campagnes de propagande parrainées par l’État et les appels à la violence. Il n’a jamais fait ces choses parfaitement, mais il savait pourquoi il devait essayer : les utilisateurs ne voulaient généralement pas voir ces choses, les annonceurs ne voulaient pas que leurs produits soient présentés à côté, et c’est vraiment mauvais pour une entreprise d’être vue en tant que fournisseur de contenu préjudiciable, au point qu’il est en partie blâmé pour un génocide.

Musk menace de jeter tout cela plutôt que d’en tirer des leçons et de continuer à améliorer l’entreprise dans laquelle il a déjà investi une grande partie de son argent et de sa réputation. Il ne s’agit pas seulement de faire vérifier les personnes qui diffusent du contenu préjudiciable et de pouvoir le diffuser encore plus largement. C’est aussi une question de beaucoup de comptes qui ont été vérifiés pour une bonne raison et qui perdent ce statut parce qu’ils ne veulent naturellement pas payer Musk. Leurs publications seront vraisemblablement placées sous celles des utilisateurs payants, et ce, s’ils continuent à utiliser le service. Si les gens sont prêts à payer un peu plus pour diffuser des informations erronées, Twitter deviendra un amplificateur encore plus important de mensonges nuisibles qu’il ne l’est déjà.

De plus, il y a des raisons de croire que la coche bleue ne sera pas vraiment un symbole de statut – si jamais elle en a été une – quand toute personne qui a 8 $ en réserve peut l’obtenir. Le Dr Seuss nous l’a appris il y a longtemps. Mais bon, c’est le gars qui a construit une fusée réutilisable, en partie grâce à sa vision mais surtout aux talentueux ingénieurs de SpaceX et aux subventions gouvernementales massives. Il pourrait bien voir quelque chose dans Twitter et Blue Check Payola que le reste d’entre nous ne voit pas, et toutes ces décisions apparemment impulsives ont en fait été soigneusement examinées et des mois ont été élaborés.

Si ce n’est pas le cas, la coche bleue signifiera bientôt que le nom à côté était prêt à payer pour quelque chose qui était gratuit. Comme Musk lui-même tweeté, “en avoir pour son argent.” Maintenant, nous allons voir ce que cela vaut réellement.