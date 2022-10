Ce que les plans de «taxe millionnaire» sur les bulletins de vote de la Californie et du Massachusetts signifient pour les contribuables

Bien que les taxes proposées semblent similaires, il existe des différences dans la manière dont chaque État envisage d’utiliser les revenus.

Dans le Massachusetts, en supposant que les électeurs adoptent la mesure, la taxe devrait générer environ 1,3 milliard de dollars de revenus en 2023, selon une université Tufts une analyse. L’État vise à utiliser les revenus pour financer l’éducation publique, les routes, les ponts et les transports publics.

La taxe californienne est projeté pour rapporter 3,5 milliards de dollars à 5 milliards de dollars par an en cas d’adoption, et l’État prévoit d’utiliser les revenus pour payer les programmes de véhicules à zéro émission et la réponse et la prévention des incendies de forêt.

Que les électeurs soutiennent ou non des impôts sur le revenu plus élevés, les plans de revenus affectent souvent les résultats le jour du scrutin, selon les experts.

“Nous avons vu des électeurs rejeter les augmentations d’impôt sur les hauts revenus, même lorsqu’elles s’appliquent à relativement peu de personnes”, a déclaré Jared Walczak, vice-président des projets d’État à la Tax Foundation. “Et nous les avons vus adopter des modifications de l’impôt sur le revenu qui en toucheraient beaucoup.”