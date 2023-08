Ce que les personnes atteintes d’un cancer de l’ovaire aimeraient que vous sachiez

Kate Welsford n’avait que 19 ans lorsqu’elle s’est fait retirer son premier ovaire en raison d’une tumeur peu maligne. Ce sont des tumeurs contenant certaines cellules qui pourraient devenir cancéreuses. Cinq ans plus tard, ses médecins ont découvert une autre tumeur dans son autre ovaire.

« À ce moment-là, nous nous préparions à retirer mon seul ovaire restant. Et nous voulions des enfants », dit-elle.

Aujourd’hui, Welsford et son mari ont trois enfants âgés de 2, 6 et 8 ans. Mais elle dit qu’avoir des enfants biologiques n’aurait pas été possible si elle n’avait pas eu de conversations ouvertes et honnêtes avec son médecin au début de la vingtaine.

Welsford et son médecin ont décidé de reporter l’opération pour une tumeur ovarienne afin de procéder à une série de stimulation ovarienne. Cela leur a permis de conserver ses œufs afin qu’elle puisse encore avoir des enfants.

«Je pense que la plus grande partie de tout ce voyage pour nous a été de poser des questions», dit-elle. « Si nous ne nous demandions pas à quoi ressemblerait notre avenir, je ne sais pas si, à ce moment-là, nous penserions à [fertility] ou poursuivre des options.