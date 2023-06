Ce que les personnes atteintes d’un cancer de la prostate aimeraient que vous sachiez

Le cancer de la prostate survient lorsque des cellules anormales se développent et se développent plus rapidement que la normale dans votre prostate. C’est la glande en forme de noix qui produit du liquide pour nourrir et transporter les spermatozoïdes.

C’est l’un des types de cancer les plus courants. Certaines formes de ce cancer sont bénignes et peuvent nécessiter un traitement minimal, tandis que d’autres sont plus agressives.

Voici ce que les personnes atteintes du cancer de la prostate veulent que vous sachiez.