Ce que les pénalités de la Coupe du monde nous disent sur les fusillades, les gardiens de but

Ce devait être un moment historique pour le soccer canadien. Moins de 10 minutes après leur premier match masculin de Coupe du Monde de la FIFA depuis 1986, le Canada a eu la chance de marquer son premier but masculin en Coupe du Monde après avoir reçu un penalty contre la Belgique par le VAR.

Bien qu’il ne soit pas un tireur de penalty régulier pour le club ou le pays, l’attaquant du Bayern Munich Alphonso Davies s’est tenu au-dessus du ballon, à 12 mètres du but de Thibaut Courtois. Mais le gardien de 6 pieds 7 pouces a parfaitement anticipé le tir de Davies; tombant à sa droite pour l’écraser. Alors qu’un Davies désespéré se tenait la tête entre les mains, Courtois a gonflé la poitrine et a célébré avec ses coéquipiers. La Belgique allait gagner le match 1-0.

Sur les neuf buts marqués en 13 tirs au but cadrés en phase de groupes jusqu’à présent (avant la dernière journée), les gardiens de but ont combiné quatre arrêts : un pourcentage d’arrêts d’environ 31 % qui a vu Davies, l’Argentin Lionel Messi, le Polonais Robert Lewandowski et Salem Al-Dawsari d’Arabie Saoudite a nié. Pour référence, la Coupe du monde 2018 n’a vu que 13,6 % de pénalités cadrées enregistrées en phase de groupes (trois arrêts sur 22 tentatives) et la Coupe du monde 2014 a vu un pourcentage encore plus faible de 10 % (un arrêt sur 10 tentatives.)

Les gardiens épargnent plus de pénalités ce tournoi que prévu, compte tenu de la qualité moyenne des tirs affrontés. “Il sera intéressant de voir si cette tendance se poursuit et si les gardiens de but continuent de performer à un rythme supérieur à la moyenne cette Coupe du monde”, a déclaré John Harrison, spécialiste des données sur le gardien de but. “Ou si d’ici la fin du tournoi, nous verrons le nombre de buts attendus (xG) avant le tir égal au xG après le tir et égal au nombre de buts sur penalty marqués.”

Hauteurs favorables pour les gardiens

Harrison est responsable des données chez Goalkeeper.com, un site Web dédié aux statistiques et à l’analyse des gardiens de but. Il a construit plusieurs modèles de données pour suivre les actions des gardiens de but en un contre un et la prévention des tirs et il utilise ces modèles pour aider à déterminer les styles et techniques de gardien de but les plus optimaux pour chaque jeu.

Un modèle de données qu’il a récemment construit était un modèle d’économie de pénalité. Il utilise la puissance et la vitesse des pénalités – par rapport aux données historiques sur les pénalités de Premier League depuis la saison 2015-16 – pour déterminer le xG avant et après le tir de chaque tir au but.

Harrison insiste sur le fait que d’autres modèles de pénalités attribuent normalement à chaque pénalité le même taux de score – généralement un xG entre 78% et 82% – mais parce que ces modèles ne tiennent généralement pas compte de la vitesse ou du placement d’une pénalité dans ses calculs, ils finissent par donner à chaque un même taux de but, qu’il vise la lucarne ou le centre du but.

“Vous ne pouvez pas simplement attribuer chaque pénalité avec une probabilité de 82% parce que … celle qui est au-dessus de la hauteur des épaules est très rarement sauvée, vous voudriez donc attribuer une valeur beaucoup, beaucoup plus proche de un”, a-t-il déclaré. “Alors que disons comme une pénalité pour pied latéral qui est à deux mètres du coin le long du sol, n’ira pas aussi haut que 80% du temps. Cela pourrait ressembler plus à 70 quelque chose parce que … peut-être que ça va se tortiller sous le gardien de but même s’ils vont dans le bon sens, mais un coup de poing décent à cette hauteur sera sauvé.”

Cela pourrait expliquer pourquoi un plus grand pourcentage de pénalités cadrées a été enregistré dans cette phase de groupes. Sur les 13 pénalités prises jusqu’à présent, toutes sauf quatre ont été frappées dans le tiers inférieur du but (environ 2,67 pieds / 0,81 mètre ou moins) – et une seule (la pénalité de Gareth Bale contre les États-Unis) est tombée dans le modèle Harrison. zone « impossible de sauvegarder » de 5 % de probabilité de sauvegarde.

La faible hauteur des pénalités observée jusqu’à présent au Qatar est en rupture avec ce que nous avons vu lors de la Coupe du monde 2018, où seuls neuf des 24 pénalités prises en phase de groupes (41%) visaient le tiers inférieur du but, avec neuf ne quittant pas du tout le sol.

Une partie de la raison est simple : les joueurs veulent garder leurs pénalités sur la cible. “Si vous manquez la cible, vous ne marquerez littéralement jamais”, a déclaré Harrison. “Alors que, évidemment, au moins si vous frappez bas, même si c’est à un mètre ou deux du corner … si le gardien va dans le mauvais sens, vous allez marquer de toute façon.”

En parcourant la liste des joueurs qui ont tiré des pénalités lors de cette Coupe du monde, certains ne sont pas des preneurs réguliers (Davies du Canada et Ferran Torres d’Espagne), ont manqué des pénalités très médiatisées dans le passé en essayant d’aller trop haut (Messi), ou font partie d’équipes qui ne s’attendaient peut-être pas à marquer beaucoup de buts à la Coupe du monde (Al-Dawsari.) Ce sont tous des joueurs qui pourraient ne pas s’imaginer atteindre les zones hautes et impossibles à sauver du but sans manquer complètement le filet . Ainsi, au lieu de cela, ils ont choisi de maintenir leurs pénalités à un niveau bas, ce qui réduit le risque de manquer la cible, mais augmente le risque de voir leurs pénalités annulées.

Cela expliquerait également pourquoi les tireurs de penalty réguliers comme Cristiano Ronaldo du Portugal et Bale du Pays de Galles étaient plus à l’aise pour écraser leurs pénalités. “[Shooting low is] une stratégie plus risquée si vous avez la capacité – comme Bale et Ronaldo l’ont montré – de simplement courir et de frapper plus haut et dans une sorte de zone de probabilité plus élevée du but “, a déclaré Harrison.

Attaquer le gardien de but

Mais tout ne dépend pas du preneur; les gardiens de but ont également joué un rôle dans la raison pour laquelle certains des tirs ont été dirigés vers le bas. “Certains des preneurs avaient l’air d’utiliser une technique où ils essayaient juste d’attendre [for] Le gardien de but [to move] et aller de l’autre côté”, a déclaré Harrison.

C’est quelque chose qui est devenu plus important dans le football récemment, avec la popularité croissante des élans avec des sauts et des changements soudains de rythme. Bien que certains joueurs aient été critiqués pour leurs élans, il y a une raison tactique pour laquelle ils s’arrêtent brusquement autant qu’ils le font : ils peuvent inciter le gardien de but à révéler à quel côté ils vont réagir tôt.

Par exemple, un élan rapide et large signifie probablement un tir du côté opposé à l’élan du joueur (un élan vers la gauche peut signifier un tir vers le côté droit du joueur, et vice-versa). C’est parce que c’est difficile pour que le joueur se torde les hanches et place un tir précis du même côté que son approche s’il attaque le ballon avec beaucoup de vitesse sous un angle large.

De même, si un tireur s’approche du tir sous un angle plus étroit, il pourrait être plus susceptible de tirer la balle à travers son corps, car c’est le flux naturel du pied – il faut plus d’efforts pour ouvrir les hanches et tirer du côté opposé. de la course au lieu de balancer son pied sur leur corps.

Le rythme de la course d’un preneur pourrait également contenir des indices pour les gardiens de but. Si un joueur attaque le penalty avec rythme, le tir aura probablement beaucoup de puissance derrière lui et sera probablement en l’air. Ainsi, dans ce cas, un gardien de but peut entrer dans un mouvement de plongée un peu plus tôt afin de se donner une meilleure chance d’arrêter un tir haut.

D’autre part, si un joueur s’approche lentement du ballon, il peut y avoir un manque de rythme dans le tir, de sorte qu’un gardien de but voudra rester debout un peu plus longtemps afin d’avoir une meilleure lecture de l’élan et où il prévoyez de mettre la balle. Rester debout dans une forme équilibrée évite également de donner des indices sur l’endroit où ils envisagent de plonger.

Tout comme les gardiens de but recherchent des indices dans la course des joueurs, les preneurs recherchent des indices sur les gardiens de but ; et avec un bégaiement ou un saut bien exécuté, un preneur peut inciter le gardien de but à révéler ses cartes plus tôt.

Cela a été vu dans le penalty de Bruno Fernandes contre l’Uruguay. En utilisant un hop-step run-up, Fernandes a amené le gardien Sergio Rochet à réagir tôt sur son côté gauche, lui donnant suffisamment de temps pour ajuster son corps pour tirer sur le côté droit de Rochet.

Un autre exemple était le but de Torres contre le Costa Rica. Torres a d’abord attaqué le penalty avec rythme, et Keylor Navas a tenté de le contrer en se lançant dans un mouvement de plongée un peu plus tôt que d’habitude. Mais lorsque Torres est entré dans son pas de saut, Navas était déjà en train de se déplacer vers son côté gauche, donc Torres a pu s’adapter et tirer sur le côté opposé de Navas où son élan ne pouvait pas être arrêté.

Même sans étapes de saut proéminentes, certains joueurs ont pu inciter les gardiens de but à révéler leurs cartes tôt. Messi, par exemple, a pu exploiter l’impatience du gardien saoudien Mohammed Alowais en l’incitant à plonger un peu plus tôt avec une course lente.

Messi a fait pencher Alowais sur sa gauche juste au moment où il se mettait en mouvement de tir, ce qui a donné à l’Argentin suffisamment de temps pour ajuster son corps afin de tirer à droite du gardien de but.

“Une fois que le gardien a déjà plongé, si le tireur se décide encore sur le tir, il va juste s’assurer qu’il le roule dans le but”, a déclaré Harrison. “Ils ne s’en soucieront pas si c’est juste dans le coin, tant que ce n’est pas du côté du gardien.”

Des stars potentielles de la fusillade?

Avec le coup d’envoi des huitièmes de finale samedi, les fans auront probablement droit à plusieurs tirs au but – car trois des dernières Coupes du monde ont vu quatre tirs au but. Bien qu’il soit difficile de prédire quels gardiens de but pourraient l’emporter, certains noms pourraient être des héros pour leur pays.

L’Espagnol Unai Simon en est un. Au début du tournoi, Simon avait l’un des meilleurs pourcentages d’arrêts internationaux de pénalités cadrées parmi les partants de la Coupe du monde.

Bien que Simon semble avoir une préférence pour plonger sur son côté droit (il a plongé à droite sur 6 des 9 pénalités auxquelles il a été confronté à l’Euro 2020), il a beaucoup d’expérience internationale et cela pourrait jouer un rôle. En plus de cela, Simon possède un bon arsenal de techniques de plongée. Il est à l’aise pour plonger de plus en plus haut dans son but, ce qui lui permet d’atteindre des tirs visant plus près des coins (comme son arrêt contre l’Italien Manuel Locatelli à l’Euro 2020) ; mannequin-marcher d’un côté puis plonger de l’autre (comme son arrêt contre le Suisse Manuel Akanji ); ou rester au centre du but au cas où un joueur déciderait d’y tirer.

“Si vous faites beaucoup de choses différentes, alors ces attaquants qui essaient de vous lire ou ces attaquants qui pensent au penalty … ils vont paniquer et ne pas vraiment savoir quoi faire, ” il a dit.

Un autre gardien qui pourrait impressionner est le Polonais Wojciech Szczęsny, qui est sans doute le gardien de la phase de groupes. Le joueur de 32 ans a été dans une forme inspirée ce tournoi – il a sauvé 18 des 20 tirs cadrés auxquels il a été confronté, dont deux arrêts sur penalty, faisant de lui le premier gardien de but à sauver deux pénalités sans tirs au but dans une Coupe du monde depuis l’américain Brad Friedel en 2002.

Le meilleur a été son penalty contre Messi lors du dernier match du groupe C. Bien que Messi ait frappé le tir avec puissance et une certaine hauteur (contrairement à son premier penalty contre l’Arabie saoudite), Szczęsny a pu étirer sa main droite vers le haut et parer le tir dur loin du but. Harrison l’a qualifié de “meilleur penalty à sauver” lors de cette Coupe du monde, avec un taux d’arrêt attendu de seulement 19%. Mais la chose la plus impressionnante à propos de l’arrêt de Szczęsny n’est peut-être pas l’arrêt lui-même, mais la façon dont Szczęsny a pu lire la course de Messi avant le tir.

S’adressant à la chaîne sportive polonaise TVP après le match, Szczęsny a déclaré : “[I] savait où Messi tirerait. Leo regarde le gardien sur certaines pénalités et frappe fort sur d’autres. Je savais que s’il allait frapper fort, ce serait plus à ma gauche. J’ai vu qu’il ne s’arrêtait pas [his run-up]alors j’y suis allé, j’ai senti, j’ai défendu.”

C’est ce genre de recherche et sa capacité à prédire avec précision où un tireur de penalty peut aller en fonction de sa course, couplé à sa confiance en soi inébranlable, qui fait de Szczęsny un cri fort pour être un héros potentiel de la fusillade.