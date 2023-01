Ce que les patients Covid doivent savoir depuis longtemps sur l’assurance maladie

Images demi-point | moment | Getty Images

Naviguer dans le système d’assurance maladie est souvent difficile et écrasant, même dans le meilleur des cas. Pour les patients atteints de longue durée de Covid, une condition relativement nouvelle qui laisse fréquemment les patients avec une liste longue et imprévisible de symptômes débilitants, cela peut être particulièrement cauchemardesque. “Même si vous restez sur le même [health insurance] plan que vous aviez avant Covid, vous utiliserez probablement davantage le système de santé, que ce soit plus de visites au bureau, plus de médicaments sur ordonnance ou même plus d’appareils médicaux », a déclaré Caitlin Donovan, porte-parole de la National Patient Advocate Foundation. En effet, près de la moitié des personnes atteintes depuis longtemps de Covid ont fait état d’une augmentation des dépenses médicales, selon un récent enquête menée par la Fondation de l’avocat des patients. L’organisation à but non lucratif, l’organisation sœur du NPAF, a interrogé 64 personnes atteintes de la maladie entre 2020 et 2022. Pendant ce temps, 13% des répondants à l’enquête PAF ont déclaré avoir subi des changements dans leur couverture des soins de santé à la suite d’un long Covid.

Au total, un chercheur de l’Université de Harvard a estimé qu’une longue période de Covid pourrait laisser aux patients 9 000 $ supplémentaires par an en frais médicaux. Voici ce que vous devez savoir sur la navigation dans l’assurance maladie avec la condition.

Les patients Covid de longue durée sans emploi ont des options de couverture

4. Inscrivez-vous pour un plan sur l’échange public Les patients de longue durée de Covid qui sont récemment devenus chômeurs peuvent également obtenir une assurance maladie dans le cadre de la loi sur les soins abordables marché. La perte de votre emploi déclenche une période d’inscription de 60 jours sur le marché, où de nombreux plans sont subventionnés. “Heureusement, les assureurs ACA ne sont pas autorisés à discriminer en fonction de la santé”, a déclaré Jonathan Gruber, professeur au Massachusetts Institute of Technology et ancien directeur du programme de soins de santé au National Bureau of Economic Research. “Donc, avoir longtemps Covid n’augmentera pas les coûts.” 5. Explorez l’éligibilité à Medicare Enfin, si vous finissez par être éligible à l’assurance invalidité de la sécurité sociale en raison de votre long Covid, vous pouvez devenir éligible à Medicare, même si vous avez moins de 65 ansaprès une période d’attente de deux ans. Si vous avez déjà 65 ans ou plus lorsque vous perdez votre emploi, Medicare peut être votre meilleure option de couverture, a déclaré Donovan. “Medicare bénéficie d’un réseau presque universel, contrairement aux plans du marché”, a déclaré Donovan, ajoutant que retarder l’inscription une fois que vous êtes éligible peut également vous exposer à des sanctions financières.

Les patients employés devraient revoir les avantages sociaux

Si votre cas de Covid long n’a pas perturbé votre emploi et que vous rester assuré au travail, vous voudrez vous assurer que vous êtes inscrit dans un plan solide, a déclaré Donovan. Un plan de travail plus complet s’accompagne généralement d’une prime mensuelle plus élevée, mais de frais moins élevés et de plus d’options, a déclaré Donovan. Il est particulièrement important, a-t-elle ajouté, que vous obteniez le régime d’assurance-médicaments le plus généreux, si votre entreprise en offre une variété. Renseignez-vous autant que possible sur votre couverture, a déclaré Donovan, y compris des informations sur les fournisseurs et les traitements que vous n’auriez peut-être pas envisagés auparavant. Les patients de Long Covid, par exemple, recherchent souvent des services de physiothérapie et de santé mentale, a-t-elle déclaré. Vous voudrez également vous assurer que vous êtes à jour sur la politique de congés payés et de congés de maladie de votre employeur.

Les essais cliniques valent la peine d’être étudiés

Les essais cliniques, dont beaucoup sont couverts par des régimes d’assurance maladie, peuvent être une excellente option pour les longs patients atteints de Covid, a déclaré Donovan. “Long Covid est encore nouveau, donc toute personne qui participe à un essai clinique contribuera à notre compréhension de la maladie et fera progresser notre capacité à la traiter”, a-t-elle déclaré.