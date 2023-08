Ce que les parents peuvent faire pour s’impliquer davantage à l’école – Shaw Local

Les parents peuvent tout mettre en œuvre pour encourager les enfants à tirer le meilleur parti de l’expérience scolaire, y compris des activités académiques et parascolaires. Même si le niveau d’engagement des élèves dépend en fin de compte d’eux, l’implication des parents à l’école peut être cruciale pour la réussite des élèves.

Selon le Conseil national de l’éducation, lorsque les parents s’impliquent dans l’éducation de leurs enfants, ces derniers sont plus susceptibles de réussir à l’école et d’être plus positifs à l’égard de l’expérience scolaire. Ils peuvent également se comporter bien. Les parents qui se demandent ce qu’ils peuvent faire pour aider au niveau scolaire peuvent envisager ces possibilités.

Assister aux réunions du conseil scolaire

De nombreux conseils scolaires communautaires sont entièrement composés de bénévoles qui travaillent avec des directeurs généraux et d’autres membres du personnel pour défendre les politiques et les procédures destinées aux élèves. Les décisions sont généralement soumises au vote et les parents peuvent se présenter aux postes au conseil scolaire ou simplement assister aux réunions chaque mois et faire entendre leur voix sur diverses questions.

Assister à des journées portes ouvertes et à des conférences

Les parents peuvent tout mettre en œuvre pour faire connaissance avec les enseignants et les autres membres du personnel. Mettre des visages sur des noms peut aider les parents à développer un lien avec les enseignants et vice versa. La plupart des écoles organisent des soirées de rentrée, des opportunités de rencontre avec les entraîneurs, des journées portes ouvertes et des conférences parents-enseignants. Les parents peuvent participer à ces événements.

Lignes de communication ouvertes

Les parents peuvent demander aux enseignants et aux autres membres du personnel comment ils préfèrent communiquer. Certains enseignants souhaitent que les élèves prennent les devants et tendent la main en premier, les parents apportant leur soutien si nécessaire. Les adultes peuvent être réactifs lorsque les enseignants les contactent.

Assister à des événements scolaires

Les familles peuvent se faire un devoir de soutenir les étudiants dans tous leurs efforts. Chaque fois que l’occasion de visiter l’école se présente – que ce soit pour un concert, un match sportif, une soirée-questionnaire ou une collecte de fonds – les parents peuvent faire un effort pour y assister.

Bénévole

Lorsque les parents souhaitent s’impliquer encore plus, ils peuvent diriger des comités à l’école ou faire du bénévolat auprès de la PTA ou du PTO. Ils peuvent également aider à la cafétéria, à la bibliothèque ou au bureau principal. Les parents qui possèdent des compétences particulières peuvent se porter volontaires pour assurer un tutorat ou un mentorat si nécessaire. De plus, les parents peuvent faire du bénévolat dans des activités parascolaires sanctionnées par l’école, telles que Scouts BSA ou en tant qu’entraîneurs sportifs.

La participation à l’école fait partie du fait d’être un parent informé et solidaire.