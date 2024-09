Ce que les parents doivent savoir

WEST SPRINGFIELD, Mass. (WGGB/WSHM) – Malheureusement, la toxicomanie n’a rien de nouveau, surtout chez les adolescents, mais récemment, une nouvelle façon de se défoncer a vu le jour.

Cela se fait avec un produit appelé « Galaxy Gas » et même si vous n’en avez jamais entendu parler, il y a de fortes chances que vos enfants en aient entendu parler.

Le fait que les adolescents suivent les dernières tendances n’a rien de nouveau, tout comme l’usage abusif de gaz hilarant ou de protoxyde d’azote pour se défoncer.

Traditionnellement appelés « whippets », en raison du gaz présent dans les canettes de crème fouettée, les adolescents abusent désormais d’un nouveau produit appelé « Galaxy Gas ».

« C’est sur mon radar, mais je n’en ai entendu parler que récemment », nous a dit Amanda Lennox, coordinatrice de la West Springfield Care Coalition. « Nous avons une enseignante en éducation sanitaire ici, Dena Polverari, et elle est très réceptive à ce que je vienne parler à ses enfants de ce qui est à la mode en ce moment. Je suis donc allée leur parler du fentanyl et elle m’a dit : « Hé, pour info, êtes-vous au courant du gaz galactique ? » et j’ai répondu : « Non », alors j’ai immédiatement cherché sur Google et je me suis dit : « Oh, ce sont des whippets », et je me suis dit : « Ce n’est pas grave », et elle m’a répondu : « C’est grave en ce moment », parce qu’ils en parlent tous.

Lennox travaille en étroite collaboration avec des lycéens comme Kush Desai, élève de 11e année, et Quinlan Kearney, tous deux mentors.

Ils nous ont dit que Galaxy Gas était bien connu des étudiants de leur âge.

« Avec le gaz galactique, c’est cette sensation vertigineuse que les gens recherchent », explique Kearney.

« J’en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, Instagram et tout le reste », a ajouté Desai.

Au cas où vous n’auriez pas vu les nombreuses vidéos, Galaxy Gas est le nom d’une entreprise basée dans la région d’Atlanta.

Parmi leurs produits, on trouve des bonbonnes de gaz, du protoxyde d’azote, destinées uniquement à un usage culinaire, comme les cafés infusés à froid et les desserts.

À la lumière des abus récents, en particulier parmi les enfants, la société a publié une déclaration indiquant en partie :

« Les produits Galaxy Gas sont destinés à un usage culinaire responsable uniquement, et nous sommes profondément préoccupés par les récents reportages et publications sur les réseaux sociaux faisant état d’individus faisant un usage abusif et illégal de nos produits. »

Pour Lennox, garder une longueur d’avance sur cette dernière tendance potentiellement mortelle qui consiste à inhaler du gaz galactique n’est pas facile.

Elle sait que le même principe s’applique aux parents d’adolescents.

« Les gens font croire que c’est très amusant, alors pourquoi ne pas essayer ? Je pense donc que les parents doivent faire de leur mieux pour se tenir au courant et garder les lignes de communication ouvertes afin que, lorsque des choses se produisent, vous puissiez dire : « D’où vient cela ? Je ne pense pas vraiment que ce soit bon pour vous », et soyez simplement curieux lorsque vous leur parlez aussi. »

Il convient de noter que Galaxy Gas interdit strictement la vente de ses produits pour une utilisation illégale, une mauvaise utilisation ou un attrait pour les enfants.

L’entreprise a également suspendu toutes les ventes de ses cartouches de crème fouettée pour le moment.

