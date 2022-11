Ce que les parents doivent savoir sur le VRS

Ces symptômes du VRS sont souvent pires les jours 4 à 6 de l’infection.

Comment aider votre enfant à la maison

Selon Samira Armin, MD, pédiatre dans la région de Houston, la toux, la fièvre pendant jusqu’à 5 jours, le nez qui coule, la perte d’appétit et les frissons font partie des nombreux symptômes normaux et qui se chevauchent de plusieurs virus, y compris le VRS. Mais la fièvre seule n’est pas une raison pour consulter immédiatement un médecin.

“Les virus doivent suivre leur cours, et les antibiotiques et les ordonnances n’ont pas tendance à agir sur les virus, de sorte que les médecins recommandent souvent des soins à domicile”, explique Armin.

Elle met en garde contre l’utilisation d’antitussifs pour les enfants et recommande plutôt de les aider à s’hydrater et à se reposer, et de ne pas les renvoyer trop tôt à l’école ou à la garderie.

Les parents peuvent également se préparer à traiter le VRS léger à la maison, dit Anita PatelMD, médecin en soins intensifs pédiatriques au Children’s National Medical Center à Washington, DC.

Elle suggère aux soignants de faire le plein d’acétaminophène et d’ibuprofène (pour les enfants de plus de 6 mois) contre la douleur et la fièvre. Ils doivent également avoir à portée de main une poire d’aspiration nasale avec des gouttes salines, un thermomètre fiable, un humidificateur, ainsi que les numéros de téléphone de leur pédiatre, une ligne après les heures normales et les centres de soins d’urgence à proximité.