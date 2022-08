Ce que les parents doivent savoir sur la variole du singe et l’école cet automne

Paulette Gray Riveria, MD, médecin de famille et directrice médicale régionale du ministère de la Santé de la Louisiane, dit que vous pouvez dire si une éruption cutanée est la variole du singe par la façon dont elle change avec le temps. “Une éruption de monkeypox passera d’être initialement plate, à surélevée, à remplie de liquide, et enfin à une croûte qui finit par tomber et est remplacée par une nouvelle couche de peau”, dit-elle.

L’infection à monkeypox chez les enfants apparaît de la même manière qu’elle apparaît chez les adultes. Selon le CDC, le signe le plus courant de la variole du singe chez les enfants et les adultes est une éruption cutanée qui ressemble à des bosses surélevées.

Pourtant, “les enfants et les adolescents sont plus susceptibles d’être exposés au monkeypox s’ils vivent ou ont récemment voyagé dans une communauté avec des taux d’infection plus élevés”, indique l’académie.

Les plaies du monkeypox apparaissent généralement toutes en même temps et passent par les différentes étapes ensemble, et il est moins courant d’avoir des plaies à différents stades, dit Riveria. La fièvre, les maux de tête, la fatigue et les ganglions lymphatiques enflés sont également fréquents chez les enfants atteints de monkeypox, mais ils peuvent ne pas apparaissent dans chaque cas, selon le CDC.

Les enfants sont-ils à risque de maladie grave due au monkeypox ?

Carlos Oliveira, MD, médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants de Yale New Haven dans le Connecticut, affirme que la plupart des cas de monkeypox sont «auto-limitatifs», ce qui signifie qu’ils disparaissent d’eux-mêmes sans traitement. Cela dit, l’American Academy of Pediatrics prévient que les nourrissons, les jeunes enfants, les enfants dont le système immunitaire est affaibli et les enfants souffrant d’affections cutanées comme l’eczéma sont plus susceptibles de tomber gravement malades s’ils attrapent la variole du singe.