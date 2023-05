Ce que les parents d’enfants atteints de TDAH aimeraient que vous sachiez

Il faut beaucoup de temps, d’efforts et de patience pour être un bon parent, surtout si votre enfant souffre de TDAH. Mais même si des millions d’enfants souffrent de cette maladie, les idées erronées à son sujet sont répandues. Voici ce que certains parents d’enfants atteints de TDAH veulent que vous sachiez.

Ne qualifiez pas mon enfant de « mauvais enfant ».

Le TDAH amène certains enfants à agir de manière hyperactive ou impulsive, à lutter pour suivre les instructions ou à avoir du mal à contrôler leurs émotions. Les enfants présentant de tels symptômes ne font pas le choix malicieux d’agir ou de renverser l’autorité. Ils vivent avec un trouble cérébral.

« Cela me fait vraiment mal quand d’autres parents pensent que nos enfants ne sont que des » mauvais enfants « », déclare Yakini Pierce, mère de deux enfants et chef de produit mondial à Cleveland, OH. Les deux enfants de Pierce – sa fille Reyna, 12 ans, et son fils Rickey, 10 ans – ont le TDAH.

Elle dit que lorsqu’un enfant atteint de ce trouble s’effondre ou est frustré sur le moment, « il essaie vraiment de communiquer et ne sait tout simplement pas comment. Une fois qu’ils ont appris, cela les amène à un tout autre niveau.