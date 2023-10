Depuis que les atroces attaques du Hamas du 7 octobre ont fait plus de 1 400 morts israéliens en une seule journée, la réponse d’Israël a imposé un lourd tribut à la population de Gaza. Selon Selon le ministère palestinien de la Santé, jusqu’à présent, plus de 6 000 habitants de Gaza ont été tués et plus de 17 000 blessés dans les bombardements aériens israéliens. Le nombre de victimes pourrait rapidement grimper encore plus si Israël poursuit son invasion terrestre attendue. Président israélien Isaac HerzogPremier ministre Benjamin Netanyahoumembre de la Knesset Ariel Kallner, et d’autres responsables éminents ont appelé à une campagne militaire couvrant l’ensemble du territoire de Gaza. Les missiles israéliens ont déjà détruit environ cinq pour cent de tous les bâtiments de Gaza, y compris dans les zones où les Palestiniens ont cherché refuge après avoir répondu aux appels israéliens les invitant à évacuer leurs maisons. Certains des plus hauts responsables israéliens, invoquant le succès du Hamas aux élections parlementaires palestiniennes de 2006, ont en fait déclaré que tous les habitants de Gaza faisaient partie de l’infrastructure terroriste du Hamas et étaient complices des atrocités du groupe – et étaient donc des cibles légitimes des représailles israéliennes.

L’argument selon lequel la population entière de Gaza peut être tenue responsable des actions du Hamas est rapidement discrédité lorsqu’on examine les faits. Arab Barometer, un réseau de recherche dans lequel nous sommes co-chercheurs principaux, a mené une enquête à Gaza et en Cisjordanie quelques jours avant le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Les résultats, publiés ici pour la première fois, révèlent que plutôt que de soutenir le Hamas, la grande majorité des habitants de Gaza sont frustrés par la gouvernance inefficace du groupe armé et subissent d’extrêmes difficultés économiques. La plupart des Gazaouis ne s’alignent pas non plus sur l’idéologie du Hamas. Contrairement au Hamas, dont l’objectif est de détruire l’État israélien, la majorité des personnes interrogées sont favorables à une solution à deux États, avec une Palestine et un Israël indépendants coexistant.

La poursuite des violences ne rapprochera pas l’avenir que la plupart des habitants de Gaza espèrent. Au lieu d’éradiquer la sympathie pour le terrorisme, la répression israélienne passée, qui rend la vie plus difficile aux habitants ordinaires de Gaza, a accru le soutien au Hamas. Si la campagne militaire actuelle à Gaza a un effet similaire sur l’opinion publique palestinienne, elle fera encore reculer la cause de la paix à long terme.

UNE FRUSTRATION MONTÉE

L’enquête du Baromètre arabe sur la Cisjordanie et Gaza, menée en partenariat avec le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes et avec le soutien du Fonds national pour la démocratie, donne un aperçu des opinions des citoyens ordinaires à la veille du dernier conflit. Le Baromètre arabe, projet d’opinion publique le plus ancien et le plus complet de la région, a mené huit vagues d’enquêtes couvrant 16 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord depuis 2006. Toutes les enquêtes sont conçues pour être représentatives au niveau national, la plupart d’entre elles (y compris dernière enquête en Cisjordanie et à Gaza) sont menés lors d’entretiens en face-à-face dans les lieux de résidence des personnes interrogées, et les données collectées sont rendues publiques. Dans chaque pays, les questions de l’enquête visent à mesurer les attitudes et les valeurs des répondants sur une variété de questions économiques, politiques et internationales.

Nos entretiens les plus récents ont eu lieu entre le 28 septembre et le 8 octobre, auprès de 790 personnes interrogées en Cisjordanie et 399 à Gaza. (JELes entretiens à Gaza se sont terminés le 6 octobre.) Les résultats de l’enquête révèlent que les Gazaouis avaient très peu confiance dans leur gouvernement dirigé par le Hamas. Lorsqu’on leur a demandé d’identifier leur degré de confiance dans les autorités du Hamas, une pluralité de personnes interrogées (44 %) ont répondu qu’elles n’avaient aucune confiance du tout ; « Pas beaucoup de confiance » était la deuxième réponse la plus courante, avec 23 pour cent. Seuls 29 pour cent des habitants de Gaza ont exprimé « beaucoup » ou « assez » confiance dans leur gouvernement. En outre, 72 pour cent ont déclaré qu’il y avait un niveau élevé (34 pour cent) ou moyen (38 pour cent) de corruption dans les institutions gouvernementales, et une minorité pensait que le gouvernement prenait des mesures significatives pour résoudre le problème.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils voteraient si des élections présidentielles avaient lieu à Gaza et que le scrutin incluait Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, et Marwan Barghouti, un membre emprisonné du comité central du Fatah, les parti dirigé par Abbas, seulement 24 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient pour Haniyeh. Barghouti a reçu la plus grande part de soutien, avec 32 pour cent, et Abbas, 12 pour cent. Trente pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne participeraient pas. L’opinion des Gazaouis sur l’Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie, n’est guère meilleure. Une légère majorité (52 %) estime que l’AP est un fardeau pour le peuple palestinien, et 67 % souhaiteraient voir Abbas démissionner. La population de Gaza est déçue non seulement par le Hamas mais aussi par l’ensemble des dirigeants palestiniens.

L’importance des difficultés économiques de Gaza est également apparue clairement dans les résultats de l’enquête. Selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté à Gaza est passé de 39 pour cent en 2011 à 59 pour cent en 2021. De nombreux Gazaouis ont eu du mal à obtenir des produits de première nécessité en raison à la fois de la rareté et du coût. Parmi les personnes interrogées, 78 pour cent ont déclaré que la disponibilité de nourriture constituait un problème modéré ou grave à Gaza, tandis que seulement 5 pour cent ont déclaré que ce n’était pas un problème du tout. Une proportion similaire (75 pour cent) ont signalé des difficultés modérées à sévères pour se procurer de la nourriture même lorsqu’elle était disponible ; seuls six pour cent ont déclaré que l’accessibilité financière de la nourriture n’était pas un problème.

Les ménages gazaouis ont ressenti durement l’impact des pénuries alimentaires. Soixante-quinze pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient plus de nourriture et n’avaient pas d’argent pour en acheter davantage à un moment donné au cours des 30 jours précédents. À titre de comparaison, dans une enquête du Baromètre arabe de 2021, seuls 51 % ont dit la même chose. Ce changement en seulement deux ans est alarmant. Les habitants de Gaza ont été contraints d’ajuster leurs habitudes pour essayer de joindre les deux bouts, 75 pour cent d’entre eux déclarant avoir commencé à acheter des aliments moins appréciés ou moins chers et 69 pour cent déclarant avoir réduit la taille de leurs repas.

La plupart des habitants de Gaza ont attribué le manque de nourriture à des problèmes internes plutôt qu’à des sanctions extérieures. Israël et l’Égypte imposent un blocus à Gaza depuis 2005, limitant la circulation des personnes et des marchandises entrant et sortant du territoire. La force du blocus a varié, mais il est devenu considérablement plus strict après que le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007. Néanmoins, une pluralité de personnes interrogées (31 pour cent) ont identifié la mauvaise gestion du gouvernement comme la principale cause de l’insécurité alimentaire à Gaza et 26 pour cent ont blâmé l’inflation. . Seulement 16 pour cent des personnes interrogées ont imputé la responsabilité aux sanctions économiques imposées de l’extérieur. En bref, les habitants de Gaza étaient plus susceptibles d’attribuer leur situation difficile aux dirigeants du Hamas qu’au blocus économique imposé par Israël. Toutefois, depuis l’enquête, cette perception a peut-être changé. Israël a coupé l’approvisionnement en eau, en nourriture, en carburant et en électricité à Gaza après les attaques du 7 octobre, plongeant le territoire dans une profonde crise humanitaire. Une certaine aide internationale est entrée à Gaza depuis, mais les souffrances endurées par les Palestiniens ont probablement durci leur attitude au point de compromettre la paix et la stabilité à long terme.

PLUS DE POLITIQUE COMME D’HABITUDE

Dans l’ensemble, les réponses à l’enquête indiquent que les Gazaouis souhaitent un changement politique. En baisse de huit points depuis 2021, seulement 26 pour cent ont déclaré que le gouvernement était très (trois pour cent) ou largement (23 pour cent) réceptif aux besoins de la population. Lorsqu’on leur a demandé quel était le moyen le plus efficace pour les citoyens ordinaires d’influencer le gouvernement, une pluralité a répondu que « rien n’est efficace ». La deuxième réponse la plus populaire était d’utiliser ses relations personnelles pour joindre un représentant du gouvernement. La plupart des habitants de Gaza ne voyaient aucun moyen d’exprimer publiquement leurs griefs à l’égard du gouvernement dirigé par le Hamas. Seuls 40 pour cent ont déclaré que la liberté d’expression était garantie dans une mesure large ou modérée, et 68 pour cent pensaient que le droit de participer à une manifestation pacifique n’était pas protégé ou n’était protégé que dans une mesure limitée sous le régime du Hamas.

Environ la moitié des Gazaouis ont exprimé leur soutien à la démocratie : 48 pour cent ont affirmé que « la démocratie est toujours préférable à tout autre type de gouvernement ». Une plus faible proportion de personnes interrogées (23 %) ont indiqué un manque de confiance dans tout type de régime, partageant l’affirmation suivante : « Pour les gens comme moi, le type de gouvernement que nous avons n’a pas d’importance. » Seuls 26 pour cent conviennent que « dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique peut être préférable ». (Ce dernier résultat est similaire aux résultats d’un sondage aux États-Unis, où une enquête 2022, un adulte sur cinq âgé 41 ans ou moins étaient d’accord avec l’affirmation : « La dictature pourrait être bonne dans certaines circonstances. »)

Étant donné la piètre opinion de la plupart des Gazaouis à l’égard de leur gouvernement, il n’est pas surprenant que leur désapprobation s’étende au Hamas en tant que parti politique. Seulement 27 pour cent des personnes interrogées ont choisi le Hamas comme parti préféré, soit un peu moins que la proportion de personnes favorables au Fatah (30 pour cent), le parti dirigé par Abbas et qui gouverne la Cisjordanie. La popularité du Hamas à Gaza a également diminué, passant de 34 % de soutien lors de l’enquête de 2021. Il existe également une variation démographique notable dans les réponses récentes. Trente-trois pour cent des adultes de moins de 30 ans ont exprimé leur soutien au Hamas, contre 23 pour cent des 30 ans et plus. Et les Gazaouis les plus pauvres étaient moins susceptibles que leurs homologues plus riches de soutenir le Hamas. Parmi ceux qui ne peuvent pas couvrir leurs dépenses de base, seuls 25 pour cent sont favorables au parti au pouvoir. Parmi ceux qui le peuvent, ce chiffre s’élève à 33 pour cent. Le fait que les personnes les plus touchées par des conditions économiques désastreuses et celles qui se souviennent de la vie avant le règne du Hamas étaient plus susceptibles de rejeter le parti souligne les limites du soutien des habitants de Gaza au mouvement du Hamas.

VISIONS POUR L’AVENIR

Le style de leadership n’est pas la seule chose que les Gazaouis trouvent répréhensible à propos du Hamas. Dans l’ensemble, les Gazaouis ne partagent pas l’objectif du Hamas de…