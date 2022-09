Ce que les nouvelles règles ontariennes sur les soins de longue durée feront (et ne feront pas) pour les hôpitaux

À quel point la situation est-elle désastreuse dans les hôpitaux de l’Ontario? Le gouvernement du premier ministre Doug Ford est prêt à faire face au retour de bâton presque inévitable de la population en envoyant des personnes âgées jusqu’à 150 kilomètres pour des soins de longue durée, le tout pour libérer quelques centaines de lits d’hôpitaux.

En vertu de nouvelles règles qui entreront en vigueur mercredi prochain, les patients hospitalisés du sud de l’Ontario en attente de places en soins de longue durée peuvent être transférés dans des maisons de soins infirmiers jusqu’à 70 kilomètres, tandis que pour ceux du nord de l’Ontario, la distance est de 150 kilomètres.

Le gouvernement présente cela comme un moyen d’alléger la pression sur le système hospitalier, en proie cet été à des temps d’attente record et à des fermetures de salles d’urgence.

Ce qui n’est pas clair, c’est l’impact réel que les nouvelles règles sur les transferts de soins de longue durée auront sur la crise des hôpitaux.

Un baromètre clé de la pression exercée sur le système hospitalier est le temps moyen qu’un patient admis attend dans la salle d’urgence jusqu’à ce qu’il obtienne un lit dans un service médical. La dernières statistiquespublié cette semaine par Santé Ontario, montrent que l’attente moyenne a atteint un niveau record de 20,7 heures en juillet.

L’une des principales raisons de l’arriéré est que les hôpitaux de l’Ontario ont un nombre record de patients qui ont reçu leur congé de leur médecin mais qui occupent toujours un lit. Ces patients attendent généralement d’autres soins de santé qui ne sont pas disponibles, comme les soins de longue durée, les soins à domicile ou la réadaptation physique.

La ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, annonce que les patients hospitalisés en attente de places en soins de longue durée pourraient être transférés dans des foyers de soins qu’ils n’ont pas choisis jusqu’à 150 kilomètres, avec des frais de 400 $ par jour s’ils refusent. (Christopher Katsarov/La Presse canadienne)

Plus de 6 000 patients de ces « autres niveaux de soins » (ANS) sont dans les hôpitaux de l’Ontario en ce moment. Cela signifie qu’environ un lit d’hôpital sur cinq est occupé par une personne qui n’a pas réellement besoin de soins actifs.

Et cela conduit à son tour à ce que d’autres patients attendent des heures ou des jours aux urgences avant de pouvoir être admis dans un service hospitalier, ou à des retards dans les chirurgies programmées car aucun lit de récupération post-opératoire n’est disponible.

Alors, combien de ces 6 000 lits seront libérés par les nouvelles règles du gouvernement sur les transferts de soins de longue durée ?

Il a fallu poser la question trois fois de trois manières différentes, mais la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a finalement révélé une cible.

“Nous avons bon espoir et sommes convaincus que nous pourrons placer 400 patients d’un autre niveau de soins dans la communauté”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Queen’s Park.

Quatre cents patients n’est pas un nombre insignifiant mais cela ne fait qu’effleurer la surface du problème.

« Tout cela n’est qu’un spectacle politique », a déclaré Tom Closson, ancien directeur général de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, sur Twitter cette semaine.

“Il y a près de 40 000 personnes dans la communauté sur des listes d’attente pour entrer dans des maisons de soins infirmiers”, a ajouté Closson. “Il n’y a presque pas de places dans les maisons de soins infirmiers où les patients hospitalisés ANS peuvent être admis, quelle que soit la distance à laquelle ces maisons sont éloignées.”

Malgré le rejet par Closson des nouvelles règles, certains PDG d’hôpitaux actuels se félicitent de cette décision, qui fait partie de la nouvelle loi Projet de loi 7la loi du gouvernement intitulée Plus de soins, de meilleurs lits.

Le plan du gouvernement « améliorera le flux des patients, augmentant l’accès des patients aux soins aigus spécialisés que notre hôpital fournit ». a déclaré le PDG du Centre régional de santé de North Bay, Paul Heinrich, dans un déclaration.

“Le projet de loi 7 aidera à garantir que chaque lit disponible dans le système est utilisé correctement”, a déclaré Heinrich.

David Musyj, chef de la direction de l’Hôpital régional de Windsor, affirme que le phénomène des autres niveaux de soins a troublé le système de santé depuis qu’il a commencé à y travailler, il y a plus de 20 ans.

Le PDG de l’Hôpital régional de Windsor, David Musyj, affirme qu’il a fallu du courage au gouvernement Ford pour modifier les règles afin que les patients puissent être transférés sur de plus longues distances vers des soins de longue durée. (Nouvelles de Radio-Canada)

«Chaque grand parti politique a eu l’occasion de faire quelque chose à ce sujet au cours des deux dernières décennies, mais aucun d’entre eux ne l’a fait jusqu’à présent», a déclaré Musyj dans une entrevue avec Radio-Canada. “Il a donc fallu du courage pour faire ce qui se fait maintenant et je dois les applaudir pour cela.”

Réélu avec une majorité encore plus grande il y a à peine trois mois, le gouvernement Ford dispose d’une marge de manœuvre politique suffisante pour prendre des décisions potentiellement impopulaires, telles que l’envoi de personnes âgées loin de chez elles pour des soins de longue durée.

Les néo-démocrates de l’opposition n’applaudissent pas la décision du gouvernement.

«Ce que fait ce gouvernement, c’est déplacer les gens d’un système surchargé à un autre, mais cela ne va pas résoudre le problème que nous voyons dans nos salles d’urgence et nos salles d’opération», a déclaré Peter Tabuns, du NPD de l’Ontario. chef par intérim, lors d’une conférence de presse à Queen’s Park.

Le gouvernement ne prétend pas que les nouvelles règles de transfert des soins de longue durée résoudront à elles seules tout. Les problèmes sont bien trop profondément enracinés et les goulots d’étranglement trop anciens pour une solution rapide.

Pendant des années, les gouvernements de tous bords ont comprimé le financement des hôpitaux au point que l’Ontario compte moins de lits par habitant que toutes les autres provinces, dans un pays où moins de lits par habitant que presque tous les autres pays riches.

Le gouvernement Ford promet de créer 30 000 nouvelles places en soins de longue durée d’ici 2028. La plupart des établissements en sont encore aux étapes de planification de pré-construction. (Michael Aitkens/CBC)

Ajoutez à cela les effets de la pandémie – l’épuisement professionnel du personnel, la demande refoulée de soins retardés et le fardeau croissant de la maladie – et vous avez la crise hospitalière actuelle en Ontario.

La réponse du gouvernement est un plan en cinq points qui, en plus des règles sur les soins de longue durée, comprend un effort pour s’attaquer à l’arriéré de plus de 200 000 chirurgies programmées en en effectuant davantage dans des cliniques privées à but lucratif.

Comment les cliniques chirurgicales autonomes pourraient aider

L’Association médicale de l’Ontario (OMA), qui représente les médecins, propose une façon légèrement différente de réduire l’arriéré chirurgical : créer des « cliniques ambulatoires intégrées », des installations autonomes pour les chirurgies d’un jour, gérées sans but lucratif, en partenariat avec des hôpitaux plutôt que privés.

Les chirurgies d’un jour sont des procédures qui peuvent être effectuées en ambulatoire, ne nécessitant généralement pas qu’un patient soit admis à l’hôpital pendant la nuit.

Les preuves provenant de ces établissements dans d’autres provinces suggèrent qu’ils peuvent effectuer des chirurgies ambulatoires 25% plus efficacement que les hôpitaux, explique le Dr Jim Wright, chirurgien orthopédique et vice-président de l’économie, des politiques et de la recherche de l’OMA.

Dr James Wright, chirurgien orthopédique pédiatrique et chef de la division de l’économie, des politiques et de la recherche de l’Ontario Medical Association. Il dit que des installations autonomes pour les chirurgies d’un jour, gérées sans but lucratif, pourraient aider à résoudre le problème. (Riziero Vertolli/OMA)

“L’expérience dans le monde entier plaît aux patients, la récupération est plus rapide et ils trouvent que c’est une expérience beaucoup plus simple”, a déclaré Wright lors d’une conférence de presse virtuelle cette semaine.

Les hôpitaux sont les mieux placés pour les chirurgies d’urgence et hospitalières, a déclaré Wright, tandis que les cliniques autonomes sont beaucoup moins susceptibles de reporter les chirurgies de jour programmées, comme cela arrive souvent aux patients externes.

La théorie est que cela déplacerait une partie du fardeau chirurgical des hôpitaux, leur permettant de concentrer leurs ressources sur les patients gravement malades.

Mais il y a un hic : il faudra “de manière optimiste” 12 à 18 mois pour créer ces cliniques autonomes, a déclaré Wright.

Bien qu’ils puissent éventuellement constituer une grande partie de la solution pour les hôpitaux de l’Ontario, ils ne peuvent rien faire pour atténuer la pression maintenant, ni la pression encore plus grande que de nombreux membres du système de santé prévoient qu’elle viendra à l’automne et à l’hiver, lorsque les maladies contagieuses se propager plus facilement et la charge de patients augmente généralement.