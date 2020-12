Londres est passée aux restrictions de niveau 3 suite à des «hausses très fortes et exponentielles» des cas dans la région.

De larges pans du sud-est de l’Angleterre sont également passés au niveau de restrictions le plus strict.

Le 14 décembre, le même jour que Matt Hancock a annoncé que Londres entrerait dans la catégorie 3, les dossiers ont montré que la capitale avait les taux de cas hebdomadaires les plus élevés de toutes les régions du pays. Il y a eu environ 191 cas pour 100 000 habitants au cours de la semaine se terminant le 6 décembre.

Les lieux actuellement au niveau 3 sont le Grand Londres, le sud et l’ouest de l’Essex, qui comprend Basildon, Brentwood, Harlow, Epping Forest, Castle Point, Rochford, Maldon, Braintree et Chelmsford, ainsi que les conseils d’arrondissement de Thurrock et Southend-On-Sea , et le sud du Hertfordshire qui signifie Broxbourne, Hertsmere, Watford et l’autorité locale de Three Rivers.

Dans certaines régions, les taux de coronavirus doublent tous les sept jours et pas seulement chez les enfants d’âge scolaire, mais dans tous les groupes d’âge, y compris les plus de 60 ans, a révélé M. Hancock.

Il a ajouté: « Je sais que ce sont des nouvelles difficiles et je sais que cela signifiera des plans perturbés et que pour les entreprises touchées, ce sera un coup dur, mais cette action est absolument essentielle non seulement pour assurer la sécurité des gens, mais parce que nous » Avoir vu une action précoce peut empêcher des problèmes plus dommageables et plus durables plus tard. «