Ce que les nouvelles recrues de Chelsea ont fait après la victoire de pré-saison

Ce que les nouveaux garçons de Chelsea Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly ont fait après le match de Chelsea dimanche a été révélé.

Chelsea a disputé son premier match de pré-saison de l’été aux premières heures du dimanche matin.

Les Blues ont affronté le Club America au stade Allegiant du Nevada et sont repartis avec une victoire.

Thomas Tuchel a sorti une équipe assez forte qui a également vu Conor Gallagher et Ross Barkley se permettre quelques minutes au milieu de terrain central.

Timo Werner a ouvert l’impasse pour les Blues avant qu’un but contre son camp de Reece James ne ramène le score à égalité cinq minutes plus tard.

Cependant, Mason Mount sortirait du banc pour marquer le vainqueur des Londoniens de l’ouest:

Et bien qu’ils n’aient pas participé au match, les deux recrues estivales de Chelsea étaient présentes.

Chelsea a signé Raheem Sterling de Manchester City plus tôt ce mois-ci, avant de confirmer qu’ils avaient conclu un accord avec Napoli pour le défenseur vétéran Kalidou Koulibaly ce week-end.

Maintenant, ce que la paire a fait après le match dimanche matin a été révélé :

Selon football.london: “Alors que les fans de Chelsea seront impatients de voir Koulibaly en action, il a été aperçu en train de faire les choses déjà après le match en Amérique. Les fans qui sont restés à l’intérieur du stade auront vu les tours de piste du joueur de 31 ans autour du terrain après la victoire contre le Club America, aux côtés de la jeune star Levi Colwill.

“Raheem Sterling, qui a été la première signature du club cet été depuis Manchester City, a également été vu en train de faire des exercices avec Billy Gilmour, Tino Anjorin et Harvey Vale.”

