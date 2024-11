Ce que les nouvelles limites 401(k) et autres changements signifient pour votre retraite

CNN





L’année prochaine, vous serez autorisé à épargner un peu plus sur votre 401(k) avec report d’impôt que cette année, à moins que vous n’ayez la soixantaine, auquel cas, pour la première fois, vous être autorisé à économiser beaucoup plus.

Le nouveau plafond de cotisation pour les 401(k) et autres régimes de retraite professionnels en 2025 sera de 23 500 $, contre 23 000 $ actuellement, a annoncé vendredi l’Internal Revenue Service.

L’IRS n’a cependant pas augmenté le plafond des cotisations de rattrapage – il s’agit du montant supplémentaire que les personnes de 50 ans et plus peuvent cotiser chaque année dans des régimes fiscalement avantageux comme les régimes 401(k), 403(b), 457 et le Plan d’épargne-épargne du gouvernement fédéral. Le plafond de contribution de rattrapage restera le même, soit 7 500 $.

Cependant, cela signifie que toute personne dans la cinquantaine pourra économiser jusqu’à 31 000 $ l’année prochaine pour son pécule de retraite, et cette épargne ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu en 2025.

Mais si vous avez 60, 61, 62 ou 63 ans, grâce à une disposition de la loi retraite Secure 2.0, votre plafond de cotisation de rattrapage sera encore plus élevé pour la première fois l’année prochaine. L’IRS a déclaré qu’il serait fixé à 11 250 $, soit 150 % de la provision générale de rattrapage. Cela signifie que les personnes de cet âge peuvent économiser jusqu’à 34 750 $.

Passons maintenant à une once de réalité : la plupart des gens ne maximisent pas leur épargne 401(k), quel que soit leur plafond de cotisation applicable.

Vanguard, dans son rapport 2024 How America Saves, a constaté que seulement 14 % ont maximisé leur épargne 401(K) en 2023. « Les participants qui ont cotisé le montant maximum en dollars avaient tendance à avoir des revenus plus élevés, étaient plus âgés, avaient des mandats plus longs auprès de leur employeur actuel. , et avait accumulé des soldes de comptes nettement plus élevés », selon le rapport.

Néanmoins, il n’en reste pas moins qu’à moins et jusqu’à ce que le système américain d’épargne-retraite soit réformé pour mieux fournir aux travailleurs un revenu de retraite adéquat au-delà de ce que la sécurité sociale leur fournira, la majorité des travailleurs du secteur privé – qui n’ont pas de pension — dépendront des économies qu’ils accumulent dans les régimes d’épargne au travail et ailleurs.

L’IRS n’a pas augmenté les plafonds de cotisation pour les comptes de retraite individuels, connus sous le nom de IRA. L’année prochaine, le plafond annuel restera de 7 000 $ et le montant de la contribution de rattrapage pour les 50 ans et plus sera toujours de 1 000 $.

Mais cela a augmenté les seuils de revenu brut ajustés modifiés qui déterminent si vous êtes éligible à cotiser à un IRA sur une base fiscalement avantageuse.

En commençant par les Roth IRA – dans lesquels vos cotisations sont soumises à l’impôt sur le revenu l’année où vous les versez, mais généralement plus jamais – si vous êtes célibataire, vous ne pouvez cotiser à un Roth que l’année prochaine si votre AGI ne dépasse pas 165 000 $, contre 161 000 $. Si vous êtes marié et déposez conjointement, votre AGI ne doit pas dépasser 246 000 $. – contre 240 000 $ cette année.

Avec un IRA traditionnel – dans lequel vos cotisations peuvent être déductibles l’année où vous les versez, puis croître avec report d’impôt jusqu’à ce que vous les retiriez à la retraite – si vous êtes célibataire et couvert par un régime de retraite au travail, votre AGI modifié ne doit pas dépasser 89 000 $. , contre 87 000 $ cette année. Si vous êtes marié et que vous déposez conjointement une demande et que vous êtes personnellement couvert par un régime de retraite au travail, votre AGI modifié conjoint ne doit pas dépasser 146 000 $, contre 143 000 $ auparavant. Le les limites sont quelque peu différentes si votre conjoint est celui qui bénéficie du plan sur le lieu de travail mais que vous économisez dans un IRA.

Les travailleurs à revenu faible ou modéré qui épargnent quelque chose – n’importe quoi – pour leur retraite peuvent être éligibles au crédit pour épargnant, qui représente une réduction d’un dollar pour un dollar de leur facture fiscale.

Pour être éligible l’année prochaine, l’IRS a augmenté le seuil de revenu à 39 500 $ pour les célibataires, contre 38 350 $ cette année ; à 59 250 dollars pour les chefs de famille, contre 57 375 dollars ; et à 79 000 $, contre 76 500 $, pour les couples mariés déposant une demande conjointe.

Voici un utile explicateur du fonctionnement du crédit de Fidelity.