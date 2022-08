Ce que les nouvelles directives du CDC signifient pour vous

“Nous nous félicitons de ces directives”, a déclaré jeudi Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants. « Chaque éducateur et chaque parent commence chaque année scolaire avec beaucoup d’espoir, et cette année encore plus. Après deux ans d’incertitude et de perturbations, nous avons besoin d’une année aussi normale que possible pour pouvoir nous concentrer comme un laser sur ce dont les enfants ont besoin.

Dans un e-mail au New York Times vendredi, le Département de la santé de l’État de New York a déclaré qu’il examinait les nouvelles recommandations du CDC et publierait “bientôt” ses propres directives de retour à l’école.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale de la ville de New York a déclaré vendredi qu’il examinait également les nouvelles directives fédérales et finalisait toujours les plans pour l’année scolaire à venir.

Les directives du CDC indiquent que les écoles qui connaissent des épidémies peuvent vouloir adopter temporairement des précautions supplémentaires, notamment des tests de surveillance, la recherche des contacts, le port de masques et l’ouverture des fenêtres et des portes pour améliorer la ventilation.