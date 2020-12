Le gouvernement indien a annoncé les nouvelles directives pour les services directs à domicile (DTH) dans le pays ainsi que les normes de licence mises à jour pour les opérateurs DTH. Les grands changements dans les nouvelles directives émises par le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion comprennent ceux concernant la durée de la licence, le partage des infrastructures et l’investissement direct étranger (IDE). Ces nouveaux changements interviennent à un moment où les opérateurs DTH proposant des abonnements à la télévision en direct sont confrontés à la concurrence des plateformes de streaming vidéo telles que Netflix, Amazon Video, Disney + Hotstar, Voot, Zee5, Sony Liv, Jio Cinema et Lionsgate Play, pour n’en nommer que quelques-uns. En Inde, les principaux services DTH comprennent Tata Sky, Dish TV, Dish TV détenue par d2h, Airtel Xstream DTH et Sun Direct.

Les nouvelles lignes directrices stipulent que les licences SRD seront désormais délivrées pour une période de 20 ans, soit une augmentation par rapport à la durée de licence actuelle de 10 ans. Lorsque la licence est renouvelée, elle peut être renouvelée pendant 10 ans à la fois. Le droit de licence a également été révisé à la baisse de 10% du revenu brut (GR) à 8% du revenu brut ajusté (AGR) maintenant – et l’AGR sera calculé après la déduction de la TPS sur le revenu brut (GR) du SRD opérateur. On s’attend à ce que cette réduction et cette modification du calcul de la redevance permettent aux opérateurs DTH d’investir davantage dans la qualité des services et la couverture, ce qui profitera directement aux utilisateurs. De combien et de combien de temps, nous ne savons pas à ce stade.

Les nouvelles directives pour les entreprises DTH indiquent également que les opérateurs DTH pourront désormais partager l’infrastructure. Cela se limitera au partage du matériel commun pour leurs applications de système de gestion des abonnés (SMS) et de système d’accès conditionnel (CAS) pour les opérateurs DTH qui souhaitent partager l’infrastructure. Ce partage d’infrastructure et de systèmes, si les opérateurs DTH concluent des accords à cet effet, contribuera non seulement à réduire les coûts de réseau et d’exploitation, mais permettra également une utilisation optimale des ressources satellitaires. Les services DTH dépendent fortement des transpondeurs sur les satellites pour héberger les chaînes, puis les transmettre aux abonnés en Inde. La réduction des coûts, y compris la location de l’espace de transpondeur satellite, donnera peut-être aux entreprises DTH de meilleures marges de jeu, et nous pourrions voir un coût moins élevé supporté par les abonnés, en particulier les nouveaux qui doivent également acheter un nouveau décodeur (STB). .

Cependant, notez que cette directive ne fait référence à aucune sorte de portabilité de décodeur, ni à permettre aux utilisateurs de changer de service DTH sans avoir à changer leur STB. Dans l’état actuel des choses, vous devrez acheter le STB exclusif d’un fournisseur DTH si vous souhaitez vous abonner à un service DTH ou changer de service.

Les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur DTH, actuellement plafonné à 49%, seront désormais liés au matériel commun pour leurs applications de système de gestion des abonnés (SMS) et de système d’accès conditionnel (CAS). Cela signifie que le secteur DTH peut bénéficier à 100% d’IDE, ce qui devrait attirer plus d’investissements étrangers en Inde, ainsi que plus d’acteurs avec des plans d’investissement plus importants conduisant à plus de concurrence et de meilleurs services ainsi qu’à des prix plus compétitifs pour les consommateurs.

«Le DTH fonctionne sur une base pan-indienne. Le secteur SRD est un secteur à forte intensité d’emploi. Il emploie directement des opérateurs DTH ainsi que ceux des centres d’appels en plus d’employer indirectement un nombre important d’installateurs au niveau de la base. Les directives DTH modifiées, avec une période de licence plus longue et une clarification des renouvellements, des limites d’IDE assouplies, etc., garantiront un degré équitable de stabilité et de nouveaux investissements dans le secteur DTH ainsi que des possibilités d’emploi », a déclaré le ministère dans une note de presse, soulignant le importance du secteur SRD dans la création d’emplois dans tout le pays.

La réaction de l’industrie a été positive aux nouvelles directives pour les opérateurs et les services DTH en Inde. «Nous sommes reconnaissants à Shri Javadekar d’avoir résolu l’impasse de longue date sur la politique de licence SRD qui apportera une certitude au secteur. Nous attendons avec impatience des règles du jeu équitables via la parité des frais de licence avec la télévision par câble, qui est également autorisée par le MIB et suit les mêmes prix et marges que ceux réglementés par le NTO de TRAI », déclare Harit Nagpal, directeur général et PDG de Tata Sky, dans un communiqué. partagé avec News18.