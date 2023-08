Ce que les négociations UAW pourraient coûter à GM, Ford et Stellantis

Des membres des United Auto Workers en piquet de grève devant l’usine d’assemblage Detroit-Hamtramck de General Motors à Detroit, le 25 septembre 2019. Michael Wayland / CNBC

DETROIT – L’Oracle d’Omaha réduit l’exposition à l’industrie automobile américaine au milieu des négociations syndicales – potentiellement pour une bonne raison. Cette semaine, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a déclaré avoir réduit de près de moitié sa participation dans Moteurs généraux au deuxième trimestre. Bien que l’entreprise n’ait pas divulgué son raisonnement, le front de vente s’annonce comme une fin d’année difficile pour l’industrie automobile américaine, en proie à des pourparlers contractuels controversés entre le syndicat United Auto Workers et GM, Moteur Ford et Stellantide. Les pourparlers, qui couvrent près de 150 000 travailleurs automobiles américains, pourraient coûter aux constructeurs automobiles des milliards de dollars en coûts de main-d’œuvre supplémentaires, en arrêts de travail ou, dans le pire des cas, les deux. La nouvelle équipe dirigeante de l’UAW a qualifié ces pourparlers de « moment décisif » pour le syndicat. Le président Shawn Fain a déjà déployé des messages durs et quelques théâtralités, notamment en jetant des propositions de contrat de Stellantis dans une poubelle, et il y a eu peu ou pas de discussions sur les accords « donnant-donnant » ou « gagnant-gagnant ». « Ils sont prêts à faire la grève si un accord n’est pas conclu », a déclaré Melissa Atkins, partenaire du travail et de l’emploi chez Obermayer. « Avec cet état d’esprit, je m’attends à ce que ce soit très controversé … et compte tenu de l’histoire, il y aura probablement une grève. » Les efforts agressifs du syndicat sont excellents pour le travail organisé et l’UAW assiégé, qui tente de reprendre pied après qu’une enquête de corruption fédérale d’un an a conduit plusieurs hauts dirigeants en prison pour corruption, détournement de fonds et autres crimes – mais pas pour les entreprises ou leurs actionnaires . Voici les chiffres que les investisseurs devraient connaître avant la date d’expiration des contrats en cours entre les constructeurs automobiles de Detroit et l’UAW à 23 h 59 HE le 14 septembre.

80 milliards de dollars

Les propositions de contrat faites par l’UAW à ce stade ajouteraient plus de 80 milliards de dollars en coûts de main-d’œuvre pour chacun des plus grands constructeurs automobiles américains sur la durée du contrat, Bloomberg News signalé pour la première fois plus tôt ce mois-ci. « On pourrait considérer ces contrats UAW comme un ensemble de trois gros bons de commande pour garantir la main-d’œuvre nécessaire à l’assemblage des futurs véhicules, pièces et composants – des contrats qui valent collectivement environ 70 à 80 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, » Kristin Dziczek, conseillère en politique automobile pour la succursale de Detroit de la Federal Reserve Bank de Chicago, a écrit dans un Article de blog du mercredi.

Le président de United Auto Workers, Shawn Fain, salue les travailleurs de l’usine d’assemblage de Stellantis Sterling Heights, pour marquer le début des négociations contractuelles à Sterling Heights, Michigan, États-Unis, le 12 juillet 2023. Rebecca Cook | Reuter

Les revendications comprennent une augmentation de salaire de 46%, la restauration des pensions traditionnelles, des augmentations du coût de la vie, la réduction de la semaine de travail de 40 à 32 heures et l’augmentation des prestations des retraités. Si l’UAW obtient ces demandes, sans aucune modification des autres avantages, le coût horaire global de la main-d’œuvre pour les constructeurs automobiles ferait plus que doubler, passant d’au moins 64 dollars de l’heure à plus de 150 dollars de l’heure, selon les médias. Ce serait une augmentation significative par rapport aux hausses de salaire observées lors des accords précédents de quatre ans, selon les estimations du Center for Automotive Research. Les accords de 2019 devaient augmenter les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre sur la durée des contrats de 11 $ par travailleur pour Fiat Chrysler, maintenant Stellantis, et de 8 $ par travailleur chez GM et Ford. Dans le cadre de la structure salariale actuelle, les membres de l’UAW commencent à environ 18 dollars de l’heure et ont une période de croissance de quatre ans pour atteindre un salaire maximum de plus de 30 dollars de l’heure.

5 milliards de dollars

Un arrêt de travail de près de 150 000 travailleurs de l’UAW chez GM, Ford et Stellantis entraînerait une perte économique de plus de 5 milliards de dollars après 10 jours, selon Anderson Economic Group, une société de conseil basée au Michigan qui suit de près de tels événements. AEG estime la perte économique totale en calculant les pertes potentielles pour les travailleurs de l’UAW, les constructeurs et plus largement l’industrie automobile si les parties ne parviennent pas à des accords de principe avant l’expiration des contrats actuels. Dans une autre analyse, la Deutsche Bank avait précédemment estimé qu’une grève affecterait les bénéfices de chaque constructeur automobile concerné d’environ 400 à 500 millions de dollars par semaine de production. Les grèves peuvent prendre plusieurs formes : une grève nationale, où tous les travailleurs sous contrat cessent de travailler, ou des arrêts de travail ciblés dans certaines usines pour des questions contractuelles locales. Une grève contre les trois constructeurs automobiles, comme Fain y a fait allusion, serait la plus percutante, mais aussi la plus risquée et la plus coûteuse pour le syndicat.

825 millions de dollars

L’UAW dispose de plus de 825 millions de dollars dans son fonds de grève, qu’il utilise pour payer les membres éligibles qui sont en grève. L’indemnité de grève est de 500 $ par semaine pour chaque membre, contre 275 $ en 2022.

S’exprimant devant un fond de véhicules de fabrication américaine et un panneau UAW, le président Joe Biden, alors candidat à la présidentielle, parle de nouvelles propositions pour protéger les emplois américains lors d’un arrêt de campagne à Warren, Michigan, le 9 septembre 2020. Léa Millis | Reuter

L’indemnité de grève est disponible après le huitième jour d’arrêt de travail. Un chèque bonus est payé la semaine précédant les vacances de Thanksgiving et de Noël. Les membres doivent également être en règle avec le syndicat et participer à des lignes de piquetage pour recevoir l’aide. Les membres de l’UAW peuvent également chercher un emploi à l’extérieur du syndicat, mais si leur salaire est de 500 $ ou plus par semaine, ils ne recevront plus d’indemnité de grève. Ils continueront de recevoir une assistance médicale et des médicaments sur ordonnance, selon le site Web du syndicat. En supposant environ 150 000 travailleurs éligibles, cela représente une indemnité de grève hebdomadaire tout compris d’environ 75 millions de dollars. Un fonds de 825 millions de dollars couvrirait donc environ 11 semaines. Une mise en garde : cela n’inclut pas les coûts des soins de santé que le syndicat couvrirait, tels que plans COBRA temporaires. L’UAW doit organiser un vote d’autorisation de grève procédurale la semaine prochaine, qui accorderait aux dirigeants syndicaux la possibilité de faire grève, si cela est justifié. La mesure passe historiquement massivement.

1500000