Ce que les Néerlandais peuvent enseigner au monde sur la préparation

Des bénévoles et des forestiers de la Society for Preservation of Nature Monuments aux Pays-Bas participent à une opération de nettoyage pour collecter les déchets et les ordures de la plaine inondable autour de la Meuse à Meers, dans le sud des Pays-Bas, le 27 juillet 2021.

Allemagne et Belgique étaient les pays les plus touchés par les précipitations extrêmes des 14 et 15 juillet, les autorités signalant que plus de 200 personnes sont mortes alors que les inondations ont englouti des villages entiers. Certaines parties de la Suisse, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas ont également été durement touchées.

LONDRES – L’approche unique des Pays-Bas en matière de gestion de l’eau peut fournir des leçons clés en matière de préparation aux inondations pour les pays du monde entier, ont déclaré des experts à CNBC, d’autant plus que l’aggravation de l’urgence climatique est susceptible de rendre les événements de pluie extrêmes plus fréquents.

« Une catastrophe est comme une radiographie. Elle montre la vulnérabilité du système et montre toutes ces interdépendances dans les systèmes aquatiques et urbains et d’infrastructure et sociétaux. Si vous regardez vraiment de plus près, vous pouvez apprendre à mieux vous préparer aux défis futurs. Je pense que c’est maintenant le fardeau mais aussi l’opportunité », a-t-il ajouté.

« Je ne veux pas comparer [to other countries], mais si je regarde les Pays-Bas, nos efforts ont aidé et ont fonctionné. En même temps, comme toujours avec ces défis auxquels notre société est confrontée, nous devons à nouveau utiliser cette catastrophe comme un tremplin ou un moment d’apprentissage », a déclaré Ovink.

Ces mesures comprenaient l’élargissement et l’approfondissement des canaux fluviaux dans le cadre de la politique gouvernementale dite « de l’espace pour la rivière », un niveau élevé de protection des barrages, des digues et des digues et des plans d’évacuation pour s’assurer que les personnes peuvent être déplacées vers des lieux sûrs. des endroits.

« Ce fut une terrible catastrophe. Des gens ont perdu la vie et des amis et des familles, il n’y a donc pas de quoi se vanter. Les Pays-Bas n’ont pas vu les pluies massives que l’Allemagne a vues ou que la Belgique a vues », a déclaré Henk Ovink, un expert des inondations et des Pays-Bas. » envoyé spécial pour les affaires internationales de l’eau, a déclaré à CNBC par téléphone.

Les Pays-Bas ont une longue histoire de gestion de l’eau, bien que les chercheurs citent l’inondation dévastatrice de la mer du Nord en 1953 comme un moment charnière pour le pays. L’inondation a causé des dégâts considérables et tué 1 835 personnes dans tout le pays. Cela a incité la construction de Delta Works, le plus grand système de protection contre les inondations au monde, dans la partie sud-ouest du pays.

« Deuxièmement, avec chaque investissement que vous mettez en place, pensez à la capacité de la nature à aider à renforcer la résilience et capacité d’adaptation . Et troisièmement, faites-le avec toutes les parties prenantes, du niveau communautaire jusqu’au niveau supérieur. »

Le programme Room for the River se concentre principalement sur les grands fleuves, et puisque nous sommes le delta où toute l’eau se déverse finalement dans la mer, cela est particulièrement important pour nous.

Des décennies plus tard, les crues du Rhin et de la Meuse en 1993 et ​​1995 a vu plus de 200 000 personnes évacuées de leur domicile par mesure de précaution. Les événements quasi catastrophiques ont déclenché un changement d’attitude vis-à-vis de la défense contre l’eau et ont rapidement ouvert la voie au programme « Room for the River ».

William Veerbeek, expert en gestion des inondations urbaines à l’IHE Delft Institute for Water Education, a souligné que la politique « De la place pour la rivière » était particulièrement importante, affirmant que l’approche du pays en matière de risque d’inondation avait « vraiment porté ses fruits » ces dernières semaines.

« Pour d’autres pays également, créer plus d’espace pour l’eau est essentiel car plus le fleuve est gros, plus la catastrophe est grande en fin de compte si ce fleuve déborde. Cependant, sur les petits ruisseaux, où nous avons vu la dévastation, il y a aussi vraiment un problème de préparation . Et aux Pays-Bas, nous pouvons également investir davantage dans ce domaine et nous améliorer. »