Ce que les microplastiques font aux oiseaux de mer pourrait nous renseigner sur leurs effets sur les humains

(Christophe Pham)

Certains chercheurs estiment que les humains ingèrent chaque année des dizaines de milliers de particules de microplastique en respirant l’air intérieur et en buvant dans des contenants en plastique. (Cela revient à environ cinq grammes par semaine à peu près le même poids qu’une poignée de punaises.)

Ces fragments de plastique apparaissent dans systèmes digestifs , sang , lait maternel , peut-être même le cerveau .

Alors, qu’est-ce que tous ces minuscules morceaux de plastique font réellement à notre santé ? Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs, bien qu’une nouvelle étude sur les oiseaux de mer, menée par une équipe de scientifiques internationaux, soulève des questions sur les effets d’entraînement potentiels sur l’intestin qui pourraient également s’appliquer aux humains.

Les chercheurs ont trouvé des preuves que les microplastiques pourraient avoir altéré les microbiomes intestinaux de deux espèces d’oiseaux sauvages – le fulmar boréal, trouvé dans le nord du Canada, et le puffin cendré, trouvé autour du Portugal.

Les fragments de plastique étaient liés à une présence accrue d’agents pathogènes infectieux et de microbes résistants aux antibiotiques, ainsi qu’à une présence moindre de bactéries bénéfiques présentes dans les intestins qui peuvent aider à protéger contre les infections.

La relation complexe entre un microbiote et son hôte est « essentiel à la nutrition, à la physiologie, à la fonction immunitaire, au développement et même au comportement de l’hôte, et de nombreuses maladies ont été associées à des microbiomes intestinaux altérés », écrit l’équipe dans son article, publié récemment dans la revue Nature Ecology & Evolution .

Les chercheurs n’ont pas mesuré directement la santé des oiseaux, mais l’auteur principal Gloria Fackelmann, de l’Université de Trente en Italie, a déclaré que leur étude est une « première étape » pour répondre aux questions sur les impacts sur la santé de l’ingestion de microplastiques dans le monde réel.

« Les implications sont considérables : d’une part, les humains sont également exposés aux micro- (et nano-) plastiques, ce qui soulève la question de savoir comment les humains et leur santé (intestinale) pourraient être affectés par l’ingestion de plastique », a écrit son équipe d’étude.

Ce qui rend l’étude unique, c’est que « nous avons choisi deux espèces sauvages parce que nous voulions avoir une meilleure image de la façon dont les microplastiques peuvent interagir avec les microbiomes chez les animaux sauvages », a déclaré Fackelmann. « Les oiseaux de mer ici, ils ont ingéré ces microplastiques dans le cadre de leur vie quotidienne. »

Le Dr Andrew Morris, professeur de médecine à l’Université de Toronto et directeur médical du programme de gestion des antimicrobiens du Sinai Health-University Health Network, a souligné que l’étude n’était pas définitive, avec beaucoup plus de recherches nécessaires pour comprendre les liens entre les microplastiques et les microbiomes.

Les oiseaux étudiés étaient également probablement exposés à des produits chimiques et à d’autres facteurs qui pourraient également avoir un impact sur leur microbiome, a-t-il déclaré.

Pourtant, la découverte par les scientifiques de microbes résistants aux antibiotiques dans le système digestif des oiseaux est un développement préoccupant, a-t-il déclaré, et n’est qu’un exemple de la façon dont le problème croissant de la résistance aux médicaments pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la santé mondiale.

L’adaptation et l’évolution en cours des bactéries nocives pourraient laisser l’humanité avec moins d’options pour traiter les infections graves, faisant de la résistance aux antimicrobiens une « énorme menace » pour les soins de santé, a ajouté Morris.

Fackelmann a déclaré que les prochaines étapes de recherche comprennent l’étude des mécanismes sous-jacents à la façon dont les microplastiques sont capables de provoquer des changements dans le microbiome intestinal, et ce que cela signifie pour la santé globale – pour les oiseaux et les humains.

— Lauren Pelley

Commentaires des lecteurs

Pierre Curier :

« L’article d’Adam Beauchemin sur la crise imminente de la demande de minéraux pour batteries de véhicules électriques est une bonne vision de niche du type et du nombre de véhicules qui devraient en obtenir la part du lion. Il fait un clin d’œil au recyclage des batteries usagées, mais j’aurais aimé voir une mention de l’énorme écodégradation qu’impliquent l’extraction, le transport et l’élimination des déchets minéraux des véhicules électriques. »

Brian Gifford :

« J’espère qu’une partie de votre conversation sur les véhicules électriques et les batteries comprendra l’évolution folle de la demande de véhicules personnels plus gros qui nécessiteront des batteries plus grosses. Des rapports récents indiquent que 80 % des véhicules neufs vendus sont désormais des VUS et des camions. La publicité ne fait qu’accélérer cette tendance. GM met fin à la fabrication de l’un des véhicules électriques les plus abordables, le Bolt, pour se concentrer uniquement sur les SUV et les camions. La politique doit changer cela avec des restrictions publicitaires et des incitations plus élevées pour les petites voitures.

Vue d’ensemble : protester contre les jets privés

(Thomas Wolf/Stay Grounded/Reuters)

Lorsqu’il s’agit de réduire les émissions de carbone, le transport aérien est un problème notoirement tenace. L’électrification complète est encore dans de nombreuses années et rien que cette semaine, le PDG de Boeing a admis que le coût même de la production de carburant d’aviation durable (SAF) – une autre solution très vantée – est un énorme facteur de dissuasion pour abandonner les combustibles fossiles.

La décarbonisation de l’aviation reste un défi permanent, mais les manifestants pour le climat ont attiré l’attention cette semaine sur un problème plus spécifique : les jets privés. Mardi, des manifestants ont envahi le tarmac de l’aéroport de Genève et bloqué l’accès à une exposition de jets privés. Portant des pancartes avec des slogans comme « #BanPrivateJets » et « ATTENTION : les jets privés noient notre espoir », les manifestants ont attiré l’attention des médias et ont forcé l’aéroport à suspendre tous les vols pendant environ une heure.

Les jets privés font partie des modes de transport les plus carbonés. Compte tenu de sa capacité limitée, un avion privé peut générer 14 fois plus d’émissions par passager qu’un avion commercial et 50 fois plus qu’un train, selon le groupe de pression européen Transport & Environnement.

Comment protéger votre animal de compagnie de la fumée des feux de forêt

(Larry MacDougal/La Presse canadienne)

De nombreux propriétaires d’animaux regardent le ciel enfumé de l’Ouest canadien et se demandent à quel point ils devraient s’inquiéter pour leurs compagnons à fourrure.

Les chiens en particulier ont besoin d’exercice en plein air et de nombreux chats vivent à l’extérieur.

Alors que le changement climatique promet de rendre de tels événements plus courants, que pouvez-vous faire pour protéger les membres de votre famille à fourrure ?

La principale ligne de défense contre la mauvaise qualité de l’air est de rester à l’intérieur autant que possible, selon Daniel Joffe, vice-président des opérations médicales chez VCA Canada, un réseau d’hôpitaux vétérinaires.

« Les chiens, tout comme les humains, peuvent avoir une maladie des voies respiratoires inférieures, une maladie semblable à l’asthme, qui peut être déclenchée par la fumée et potentiellement, dans le pire des cas, pourrait aboutir à une issue très grave ou mortelle », dit Joffe.

Joffe a déclaré que les chiens brachycéphales – les chiens au nez enfoncé comme les bouledogues ou les carlins – sont particulièrement à risque de maladie des voies respiratoires. Et c’est un double coup dur pour eux. Les incendies de forêt se produisent généralement pendant les mois chauds, lorsque ces chiens luttent déjà avec des températures plus chaudes.

D’autres races sont également vulnérables, en particulier celles qui aiment les activités intenses. Beth Barrett, une vétérinaire qui dirige une clinique juste à l’extérieur de Calgary, a également averti que les chiens en surpoids sont plus sensibles à de nombreux problèmes de santé, y compris ceux causés par l’air enfumé.

Joffe recommande de consulter la cote air santé de votre région et de prendre les mêmes mesures que vous prendriez pour protéger les humains. À Calgary la semaine dernière, par exemple, l’indice a atteint 10+, le plus haut niveau. Avec un air aussi mauvais, Joffe recommande de ne pas laisser sortir un chien plus de cinq à 10 minutes à la fois.

À un indice inférieur à sept, Joffe a suggéré que les chiens pourraient être absents un peu plus longtemps – 15 à 20 minutes.

« Ma règle d’or est que si la fumée commence à vous déranger, cela dérange votre animal de compagnie. Et nous devrions les emmener à l’intérieur. »

Si vous regardez votre husky plein d’énergie et que vous vous demandez comment vous pourriez le garder à l’intérieur toute la journée, vous n’êtes pas seul.

Barrett, qui exploite également une installation de sports canins en salle, affirme que des espaces intérieurs comme le sien peuvent fournir des espaces sans laisse pour que les chiens brûlent de l’énergie et s’entraînent – loin de la fumée à l’extérieur.

« Nous avons certainement remarqué que davantage de personnes utilisent l’installation intérieure en ce moment, simplement parce qu’elles essaient d’éviter d’être à l’extérieur lorsque l’air est si mauvais », a déclaré Barrett.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans une garderie ou une installation sportive pour chiens, Barrett suggère une activité sous-estimée pour la maison : les exercices d’entraînement. L’obéissance ou l’entraînement à l’odeur stimulera mentalement un chien et l’empêchera de s’ennuyer.

« C’est incroyable à quel point ils sont fatigués après une séance d’entraînement », a déclaré Barrett.

En ce qui concerne les chats, Joffe a un message clair : s’il s’agit de chats d’extérieur, ce serait le bon moment pour les ramener à l’intérieur.

Cody Shearer, propriétaire de l’entreprise de promenade pour chiens de Calgary Pooched YYC, a déclaré qu’il prenait des mesures pour protéger les animaux dont il s’occupe contre la fumée. Il surveille l’indice de la qualité de l’air à Calgary — lorsqu’il est supérieur à huit, il annule les promenades de la journée.

La suppression des promenades signifie moins de revenus – Shearer a déclaré qu’il perdait environ 40% de ses revenus habituels les jours où il y avait particulièrement de la fumée. Mais garder les animaux en sécurité reste sa priorité absolue.

« Annuler les promenades est plus important que l’argent pour nous », a-t-il déclaré.

Comme le suggère Barrett, Shearer trouve des moyens d’occuper ses animaux même lorsque la qualité de l’air est mauvaise. Il organise des activités d’entraînement de base avec ses chiens pour « exercer leur cerveau au lieu de leur corps ».

Les propriétaires d’animaux peuvent cacher des friandises autour de leur maison, mettre en place de petits parcours d’agilité et travailler sur de nouvelles astuces avec leurs animaux pour les divertir à l’intérieur.

Les masques ne semblent pas vraiment être une option pour les chiens. C’est parce que la forme de leur visage rend difficile le maintien d’un masque. Plus important encore, les chiens ne savent pas vraiment comment respirer correctement à travers les masques.

« Donc, cela pourrait en fait aggraver les choses », a déclaré Joffe.

— Inayat Singh

