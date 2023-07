Ce que les menaces de la Russie contre les navires céréaliers de la mer Noire signifient pour la guerre en Ukraine et les approvisionnements alimentaires mondiaux

La Russie a averti qu’à partir de jeudi, tout navire se rendant dans les ports ukrainiens de la mer Noire sera considéré comme transportant éventuellement des cargaisons militaires après que l’Ukraine a annoncé qu’elle mettait en place une route maritime temporaire pour essayer de poursuivre ses exportations de céréales.

Les mesures prises par les deux pays mercredi sont intervenues quelques jours seulement après que la Russie a renoncé à un accord – négocié par les Nations Unies et la Turquie – qui permettait l’exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes en mer Noire au cours de l’année écoulée et a révoqué ses garanties de sécurité de la navigation.

L’Ukraine a clairement indiqué qu’elle souhaitait essayer de poursuivre ses expéditions de céréales de la mer Noire. Mais le ministère russe de la Défense a ensuite déclaré qu’il considérerait tous les navires voyageant vers l’Ukraine comme transportant potentiellement du fret militaire et que « les pays du pavillon de ces navires seront considérés comme des parties au conflit ukrainien ».

La désintégration de l’accord sur les céréales de la mer Noire complique non seulement le calcul politique et militaire de toutes les parties impliquées dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais menace de rapprocher les pays les plus pauvres du monde d’une crise alimentaire.

Quelle est la situation en mer Noire ?

Le ministère russe de la Défense a publié une déclaration selon laquelle Moscou a déclaré les eaux internationales dans les parties nord-ouest et sud-est de la mer Noire « temporairement dangereuses » pour la navigation. Le ministère a averti qu’il verrait tout navire entrant comme chargé de cargaison militaire à partir de minuit.

« Les pays dont ces navires arboreront le pavillon seront considérés comme impliqués dans le conflit ukrainien aux côtés du régime de Kiev », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Défense n’a pas précisé les mesures qu’il pourrait prendre, mais les assureurs de fret réexaminaient déjà leur appétit pour couvrir les navires en Ukraine.

Un panneau représentant un crâne et des os croisés indique « Danger, Mines », près de la mer Noire à Yuzhny, en Ukraine, en novembre 2022. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

« En raison de l’effondrement de l’accord sur le corridor de la mer Noire, la plupart des armateurs s’abstiendront désormais d’appeler les ports ukrainiens », a déclaré à Reuters Christian Vinther Christensen, directeur de l’exploitation du groupe maritime danois NORDEN.

L’assurance a été essentielle pour garantir les expéditions à travers le corridor et des sources de l’industrie ont déclaré que la suspension par la Russie était en cours d’évaluation pour déterminer si une couverture sous une forme ou une autre pouvait continuer.

« Certains souscripteurs chercheront à profiter d’une forte augmentation des taux. D’autres cesseront d’offrir une couverture. Le [key] La question est de savoir si la Russie exploite la zone, ce qui empêcherait effectivement toute forme de couverture offerte », a déclaré à Reuters une source du secteur de l’assurance.

Qu’est-ce que cela signifie pour les routes céréalières de l’Ukraine ?

L’Ukraine, qui veut essayer de poursuivre les expéditions de céréales de la mer Noire vitales pour l’approvisionnement alimentaire mondial, a déclaré mercredi qu’elle mettait en place une route maritime temporaire via la Roumanie.

Dans une lettre adressée à l’agence maritime de l’ONU, l’Organisation maritime internationale, l’Ukraine a déclaré qu’elle avait créé un « mécanisme » pour fournir « des garanties d’indemnisation pour les dommages » aux affréteurs, aux exploitants de navires et aux propriétaires de navires « causés à la suite de l’agression armée » de la Russie.

Il a déclaré que cela serait offert pendant que les navires commerciaux se trouvaient dans les eaux territoriales ukrainiennes ou lorsque ces navires se dirigeaient vers ou depuis les ports de haute mer du pays pour le transport de marchandises.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précédemment déclaré que l’accord sur les céréales de la mer Noire pourrait se poursuivre sans la participation de la Russie, et Kyib travaille sur des options pour tenir ses engagements concernant l’approvisionnement alimentaire mondial.

Il y a « un certain nombre d’idées lancées » pour aider à acheminer les céréales et les engrais ukrainiens et russes vers les marchés mondiaux, ont annoncé mardi les Nations Unies.

Quelles sont les préoccupations de la Russie ?

Moscou a déclaré qu’il avait renoncé à l’accord sur les céréales parce que ses demandes d’amélioration des exportations russes de céréales et d’engrais n’avaient pas été satisfaites. De plus, le Kremlin s’est plaint qu’il n’y avait pas assez de céréales ukrainiennes qui atteignaient les pays pauvres dans le cadre de l’accord.

Les pays occidentaux disent que la Russie essaie d’utiliser son influence sur l’accord sur les céréales pour affaiblir les sanctions financières, qui ne s’appliquent pas aux exportations agricoles russes.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou reviendrait sur l’accord dès que l’Occident répondrait à cinq demandes clés, à savoir :

Réadmission de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement SWIFT.

Reprise des exportations de machines agricoles et de pièces détachées vers la Russie.

Suppression des restrictions sur l’assurance et l’accès aux ports pour les navires et le fret russes.

Remise en état d’un pipeline d’exportation d’ammoniac maintenant endommagé de Togliatti en Russie à Odessa en Ukraine.

Le déblocage des comptes et des activités financières des entreprises russes d’engrais.

« Si toutes ces conditions sont remplies, sur lesquelles nous nous sommes mis d’accord auparavant – ce n’est pas quelque chose que j’ai inventé maintenant – mais dès qu’elles seront remplies, nous reviendrons immédiatement à l’accord », a déclaré Poutine.

Le ministère russe des Affaires étrangères a donné trois mois à l’ONU pour mettre en œuvre les conditions si elle voulait que la Russie revienne à l’accord sur les céréales.

Comment les pays pauvres seront-ils impactés ?

L’accord sur les céréales de la mer Noire était une initiative de guerre qui a permis à l’Ukraine – l’un des principaux exportateurs de céréales au monde – d’expédier ses céréales vers de nombreux pays menacés par la faim.

La guerre en Ukraine a fait grimper les prix des denrées alimentaires à des niveaux record l’année dernière et a contribué à une crise alimentaire mondiale, également liée à d’autres conflits, aux retombées de la pandémie et aux facteurs climatiques.

Les prix élevés des céréales dans des pays comme l’Égypte, le Liban et le Nigéria ont exacerbé les difficultés économiques et contribué à plonger des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté ou l’insécurité alimentaire.

Un responsable de l’ONU inspecte le grain qui a été transporté d’Odessa, en Ukraine, à Istanbul lundi. (Nations Unies/Associated Press)

L’ONU estime que l’accord de juillet 2022 a permis à l’Ukraine d’exporter 32,9 millions de tonnes métriques de céréales.

Le Fonds monétaire international a déclaré mercredi que la sortie de la Russie de l’accord menaçait d’accroître l’insécurité alimentaire mondiale et pourrait faire augmenter les prix des denrées alimentaires, en particulier dans les pays pauvres.

Le ministre ukrainien de l’Agriculture, Mykola Solskyi, a averti que si Kiev ne peut pas exporter de nourriture, « le prix des céréales augmentera et tous les pays ne pourront pas se permettre d’acheter des produits agricoles, ce qui signifie que les prix des denrées alimentaires augmenteront considérablement : farine, céréales, viande ».

Les prix du blé ont augmenté de plus de 2,5% mardi et de près de 8% mercredi au milieu des attaques russes à Odessa, une plaque tournante clé pour l’exportation de céréales, illustrant la nervosité sur les marchés mondiaux. Le bombardement d’Odessa et de Chornomorsk à proximité a détruit 60 000 tonnes de céréales, selon le ministère ukrainien de l’Agriculture.

Le prix de négociation de mercredi de 7,23 $ US le boisseau était encore près de 80 % inférieur au sommet de l’an dernier.

La hausse des prix alimentaires affecte les habitants des pays en développement de manière disproportionnée car ils dépensent une plus grande partie de leur argent pour les repas. Les pays les plus pauvres qui dépendent des aliments importés dont le prix est en dollars dépensent également davantage à mesure que leur monnaie s’affaiblit et qu’ils sont obligés d’importer davantage en raison du changement climatique.