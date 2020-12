YouTube vient de dévoiler sa liste des créateurs de vidéos et de contenus les plus regardés en Inde.

En ce qui concerne les vidéoclips, les Indiens s’en sont tenus aux bases populaires avec Badshah’s Genda Phool. En ce qui concerne les créateurs, la vidéo la plus populaire est restée celle de CarryMinati intitulée «Arrêtez de faire des hypothèses», qu’il a filmée après une réaction massive contre les commentaires d’une autre vidéo.

Alors, que révèlent ces deux meilleures vidéos sur YouTube en Inde sur les Indiens?

Que nous continuons d’être un pays profondément misogyne et homophobe. Pourquoi? Jetons un dernier coup d’œil aux raisons pour lesquelles ces vidéos sont populaires.

Objectivation 2020

Bien que l’année ait été une année parsemée d’incidences de violence à l’égard des femmes – du viol à la violence domestique croissante – le clip vidéo le plus regardé sur YouTube reste celui représentant une Jaqueline Fernandez vêtue d’un sari vêtu d’un sari tournoyant sur des rythmes folkloriques. Si l’appropriation (lire la corruption) d’une chanson bengali n’était pas assez discutable, les créateurs du clip ont veillé à ce que chaque image reste pleine d’insinuations sexuelles. Pas seulement Genda Phool, la deuxième vidéo la plus regardée était Moto des artistes pop Haryanvi Ajay Hooda, Diler Kharkiya et Anjali Raghav Moto qui représentait également deux garçons traquant une femme et se disputant son attention pendant qu’elle essayait de travailler. Innocent et toxique, tout comme les Indiens l’aiment.

Pendant ce temps, les politiciens indiens sont occupés à blâmer les «chansons d’articles» pour le viol.

Homophobie 101

On a beaucoup parlé d’Ajey Nagar alias CarryMinati, le créateur de contenu YouTube de 21 ans dont les vidéos controversées ont souvent fait la une des journaux pour les choses les plus désagréables. Sa vidéo la plus regardée cette année était « Stop Making Assumptions », une vidéo qui faisait suite à sa vidéo la plus regardée auparavant « YouTube vs Tik Tok: The End ». La vidéo se voulait un rôti de TikTok mais était jonchée de commentaires sexistes et queerphobes. Ce dernier avait été RETIRÉ par YOUTUBE après que plusieurs personnes aient signalé des abus contre lui pour avoir qualifié les homosexuels de «mithai». Même YouTube a retiré la vidéo, affirmant qu’elle violait ses normes contre l’intimidation. Oui, YouTube a compris et réagi à l’homophobie. Mais pas les téléspectateurs indiens.

Mais blâmer le public ne peut nous mener que si loin. S’il est facile de s’incliner devant la popularité, prendre position peut également entraîner des abus et de l’hostilité. Pensez à la publicité Tanishq Diwali, par exemple. La publicité, illustrant l’amitié musulmane hindoue à travers un mariage interconfessionnel, était accusée de répandre le jihad amoureux. Les créateurs de l’annonce ainsi que Tata ont estimé que le rappel de la vidéo était une option plus facile et plus sûre que de risquer la vie des employés, dont beaucoup auraient reçu des menaces personnelles après la publication de l’annonce.

Les vidéos sont le reflet de la société et leur popularité révèle les tendances et les croyances de larges pans de cette société. D’une part, un grand nombre d’Indiens ont commencé à dénoncer le sexisme, l’homophobie, le sectarisme et d’autres maux de la société. Plusieurs artistes, cinéastes et créateurs de contenu risquent leurs fans populaires et même parfois leur cou pour prendre position contre la misogynie et la violence.

Mais lorsque des vidéos mettant en évidence l’objectivation des femmes, la violence, la queerphobie et d’autres problèmes deviennent les vidéos les plus regardées dans un pays, il faut se demander qui est vraiment responsable. C’est la fin de 2020, et il semble que nous normalisions encore et même légitimions les abus, bien que sous le couvert de la musique ou de l’humour.