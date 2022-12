Ce que les médias occidentaux se sont trompés en affirmant que l’Iran a aboli sa police des mœurs

Avez-vous une question sur les derniers développements en Iran ? Contactez ask@cbc.ca

Au cours du week-end, la nouvelle s’est répandue dans de nombreux médias réputés que la République islamique d’Iran avait démantelé sa police des mœurs controversée.

Wikipédia a même changé son entrée, le texte édité suggérant que la force avait été officiellement dissoute.

Mais ces rapports reposaient tous sur une vague déclaration faite par un responsable iranien, celui qui dans le même souffle a déclaré que son département n’était pas responsable de la police des mœurs.

Non seulement il n’est pas confirmé que la police de la moralité ait été dissoute, mais les déclarations de responsables ont depuis clairement indiqué que la charia – et ses restrictions sur l’habillement des femmes – continuera d’être appliquée.

La police des mœurs a fait l’objet d’un examen minutieux par les médias occidentaux à partir du 16 septembre, le jour où Mahsa Amini, une irano-kurde de 22 ans, est décédée après avoir été arrêtée par des policiers pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

Les circonstances de la mort d’Amini et l’implication de la force ont depuis déclenché des protestations contre la police et le régime iranien qui ont balayé le pays et le monde.

Une Iranienne proteste contre la mort d’Amini, 22 ans, à Téhéran. (Images du Moyen-Orient/Associated Press)

Qu’ont affirmé les médias ?

Dimanche, plusieurs médias crédibles, dont le New York Times et le le journal Wall Street titrait en titre que la police des mœurs avait été officiellement abolie.

Le New York Times, par exemple, l’a rapporté comme étant une “victoire apparente pour les féministes”.

De qui vient la réclamation ?

L’affirmation originale provenait d’un vague commentaire fait par un responsable du régime – quelqu’un qui n’est pas en charge de la police de la moralité iranienne.

Lors d’une conférence de presse, on a demandé au procureur général iranien Mohammad Jafar Montazeri pourquoi la police des mœurs, qui en persan s’appelle Gasht-e-ershad, n’a pas été vu dans les rues ces derniers jours.

Montazeri dit ce qui suit : “La police de la moralité n’a rien à voir avec le système judiciaire. La même source qui l’a créée dans le passé, elle a fermé ses portes au même endroit. Bien sûr, le système judiciaire continuera sa surveillance des comportements sociaux dans toute la société.”

Alors que les rapports suggèrent que la police de la moralité n’est pas visible dans les rues, le régime a poursuivi sa violente répression contre les manifestants iraniens. Il a employé plusieurs forces militaires, dont des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) du pays et ses agents en civil, pour réprimer brutalement les manifestants. Selon un groupe des droits de l’homme 500 Iraniens ont été tués, dont au moins 60 enfants – et plus de 18 000 personnes ont été arrêtées.

Qu’est-ce que cela nous dit ?

Les commentaires du haut procureur incluent quelques points importants que les médias auraient dû prendre en considération.

Premièrement, le procureur général a admis que la police des mœurs ne relevait pas du pouvoir judiciaire du pays. Et il n’a pas non plus précisé qui aurait exactement fermé la police de la moralité – ni quand et comment elle a été fermée. Au lieu de cela, ses commentaires étaient “vagues et non transparents”, comme BBC persan signalé très tôt.

Notamment, Montazeri a déclaré que l’application des lois islamiques de la charia du pays se poursuivrait au moyen de la “surveillance sociale” – démontrant que, que la police de la moralité existe ou non, les femmes iraniennes seront toujours soumises au même système juridique punitif dictant le code vestimentaire islamique.

Une pancarte est brandie lors d’un rassemblement de soutien aux manifestations en Iran, sur la place de la République à Paris, le 29 octobre. Certains médias occidentaux ont récemment rapporté que la police de la moralité iranienne avait été dissoute, mais il est difficile de savoir si cela s’est réellement produit. très peu clair. (Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images)

Le régime a-t-il déjà fait de fausses déclarations sur la police des mœurs ?

Oui. Fin 2017, IRGC Brig. Le général Hossein Rahimi, qui dirige également la police du Grand Téhéran, a affirmé que les femmes iraniennes ne seraient plus emprisonnées pour ne pas porter le hijab. Rahimi a déclaré que les femmes recevraient plutôt des leçons pour “réformer leur comportement”.

Mais en 2018, la police de Téhéran a arrêté 29 femmes pour avoir participé à la campagne des “mercredis blancs”, au cours de laquelle des femmes de tout l’Iran ont protesté contre le hijab obligatoire en grimpant sur des boîtiers de télécommunications, en enlevant leur foulard et en les agitant sur un bâton.

Un certain nombre de ces femmes et leurs mères sont toujours emprisonnées.

Et tandis que la police de la moralité est l’organe indépendant qui applique physiquement le code vestimentaire islamique, la loi stricte sur le hijab obligatoire du pays – qui est entrée en vigueur en 1979 – reste en place.

Qu’a dit la République islamique depuis la conférence de presse ?

Les médias d’État iraniens ont repoussé avec force les commentaires du principal procureur, insistant sur le fait que c’est le ministère de l’Intérieur qui supervise la police des mœurs, et non le pouvoir judiciaire.

Montazeri a également été cité dans les médias d’État iraniens rapporter des reproches par les médias internationaux, affirmant qu'”aucune autorité officielle de la République islamique d’Iran n’a confirmé la fermeture de la police des mœurs”.

REGARDER | L’Iran condamne les manifestants à la peine de mort :

L’Iran condamne à mort 5 manifestants antigouvernementaux Trois autres manifestants antigouvernementaux ont été condamnés à mort en Iran, ce qui porte le total à cinq. Les groupes de défense des droits de l’homme craignent que le régime ne s’étende maintenant pour réprimer le mouvement.

Pourquoi les médias ont-ils mal interprété cette vague affirmation ?

Les Iraniens sur les réseaux sociaux ont rapidement exprimé leur consternation face à la façon dont les médias internationaux ont rapporté la nouvelle, beaucoup suggérant que cela découle d’une incompréhension inhérente de ce que représentent les manifestations en Iran.

“Je pense que cela souligne simplement que la communauté mondiale veut une résolution soignée de cette histoire et ne se rend pas compte que le peuple iranien veut une refonte complète du système – pas seulement de la police de la moralité”, a déclaré Gissou Nia, avocat irano-américain des droits de l’homme. au Conseil de l’Atlantique a déclaré à CBC News.

Gissou Nia, un avocat irano-américain des droits de l’homme, affirme que l’Occident ne comprend pas clairement que les manifestations en cours concernent une refonte complète du régime de Téhéran, et pas seulement la police des mœurs. (Conseil de l’Atlantique)

Et les institutions occidentales, y compris les médias, ont longtemps eu une mauvaise compréhension du régime iranien, a déclaré le militant des droits de l’homme et avocat irano-canadien Kaveh Shahrooz.

“Au lieu d’écouter les militants de la démocratie et des droits de l’homme, ces institutions ont par erreur écouté les analystes qui leur ont dit que le régime iranien est fondamentalement normal et digne de confiance”, a déclaré Shahrooz.

« Le régime iranien n’est pas normal ; ses déclarations officielles sont souvent des mensonges destinés à induire le monde en erreur. Nos médias ne doivent pas les croire sur parole et doivent redoubler de prudence lorsqu’ils traitent de l’Iran.

Kaveh Shahrooz, un avocat et militant des droits de l’homme irano-canadien, affirme que les médias occidentaux devraient être plus prudents lorsqu’ils rapportent des déclarations de membres du régime iranien. (Institut Macdonald-Laurier)

Pourquoi certains Iraniens disent que c’est une diversion

L’Iran a connu une vague sans précédent de manifestations anti-régime pendant près de trois mois, après la mort d’Amini en détention.

Cette semaine, les manifestants ont organisé des grèves dans différentes villes du pays.

De nombreux militants ont affirmé sur les réseaux sociaux que les commentaires de Montazeri étaient une forme de désinformation et, en fait, une tactique employée par le régime iranien pour arrêter les manifestations en cours en Iran.