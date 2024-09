Ce que les médias nationaux se trompent à propos des « États rouges » et de la classe ouvrière

Pour abattre les murs qui divisent les Américains, nous devons d’abord les comprendre. Dans les essais de « Bone of the Bone », le journaliste Sarah Smarsh combine des mémoires avec une analyse politique et une critique du journalisme pour inverser ces divisions culturelles.

Les termes « État rouge » et « État bleu » ont toujours été inexacts, dit-elle. Pire encore, qualifier de vastes pans du pays de « pays de Trump » opprime les voix de la résistance, en particulier celles de la classe ouvrière blanche.

Selon Smarsh, ce qui manque à la plupart des reportages, c’est la tradition journalistique pour laquelle elle a été récompensée et qui lui a valu l’admiration du président Obama. « Les histoires vraies se composent de deux volets, qui s’articulent en spirale : le spécifique et l’universel », écrit-elle. Ses reportages révèlent des vérités sur les structures économiques et les décisions politiques qui se cachent derrière les histoires individuelles de ceux dont la vie est affectée.

Ces dernières années, la plupart des reportages sur la classe ouvrière américaine ont été maladroits, notamment lors de la campagne de Donald Trump en 2015-2016 : les journalistes nationaux ne comprenaient pas les termes avec lesquels ils qualifiaient les partisans du milliardaire présumé. Comme l’écrit Smarsh : « Le problème commence avec le langage : les experts de l’élite utilisent régulièrement le terme « classe ouvrière » pour désigner les hommes blancs de droite portant des ceintures à outils. »

En savoir plus: Avec « Colored Television », Danzy Senna nous offre une critique culturelle hilarante

Comme de nombreux journaux locaux ont disparu à l’ère d’Internet, la plupart des États-Unis comptent beaucoup moins de journalistes qui connaissent intimement les communautés locales. Au lieu de cela, nous avons des publications nationales comme le New York Times qui envoient un correspondant pour une journée ou une semaine, parachuté dans une communauté et – trop souvent – ​​qui rapportent principalement sur les personnes dont les opinions correspondent à un récit préconçu.

Lors des primaires présidentielles de 2016, alors que les journalistes nationaux semblaient constamment faire leurs reportages depuis un restaurant de l’Ohio rempli d’hommes blancs mécontents, une coalition ethniquement diversifiée de la classe ouvrière 26 450 habitants du Kansas ont massivement soutenu Le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) a été désigné candidat démocrate, soit bien plus de voix que Donald Trump n’en a reçu dans la course républicaine (17 062). Deux ans plus tard, les habitants du Kansas ont élu un gouverneur démocrate. Alors pourquoi les médias nationaux et le Parti démocrate n’ont-ils pas accordé d’attention au Kansas et à d’autres États aussi divers ? Parce qu’en représentant la classe ouvrière comme un monolithe, des histoires vitales et des opportunités organisationnelles sont ignorées.

En savoir plus: Cette incompréhension du vote latino est peut-être le plus grand angle mort de la politique américaine

L’incompréhension de la politique du Kansas continue : en 2022, lorsque Les électeurs du Kansas Les électeurs se sont massivement mobilisés pour protéger le droit à l’avortement, ce qui a surpris de nombreux membres de la presse nationale, qui se sont ensuite rapidement tournés vers l’examen de la manière dont la colère des femmes face à la perte de leur autonomie corporelle avait influencé même un endroit aussi « conservateur ».

Smarsh, qui vit au Kansas, est bien placé pour le savoir. Il écrit qu’il n’y a jamais eu de « pays Trump » mais qu’au contraire, « comme de nombreux « États rouges », le Kansas est un endroit découpé de manière arbitraire et où l’argent est utilisé à mauvais escient, où les résultats des élections ont peut-être plus à voir avec qui vote et dont les votes sont comptabilisés qu’avec le caractère de l’endroit ». S’appuyer sur l’expertise locale et inclure les histoires des individus permet d’immuniser le journalisme contre de telles interprétations erronées.

La capacité de Smarsh à entremêler les histoires, y compris les aspects de sa vie, la place dans la tradition du journalisme de la classe ouvrière illustrée par Studs Terkel, Barbara Ehrenreich et d’autres. En écrivant sur ceux dont le travail est essentiel mais dont l’humanité est ignorée, Smarsh a permis de révéler les préjugés et les peurs de classe intériorisés de nombreux Américains.

C’est pourquoi « Bone of the Bone » a eu un écho chez moi. En tant qu’enfant de la classe ouvrière, j’ai grandi au plus près de la plupart des problèmes décrits par Smarsh. Aujourd’hui adulte et écrivain, je constate que de nombreux journalistes qui couvrent la classe ouvrière n’ont pas d’expérience de vie pertinente et n’ont pas fait le travail nécessaire pour comprendre la vie des autres.

L’empathie profonde qui anime la prose de Smarsh se combine avec une réflexion rigoureuse qui s’efforce de découvrir et d’expliquer les causes structurelles de notre époque culturelle. Son essai de 2014, « Poor Teeth », sépare judicieusement un mythe élitiste commode de la douloureuse réalité des Américains pauvres.

Aux États-Unis, les « dents en mauvais état » sont souvent le résultat d’un manque d’accès aux soins dentaires, qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie, d’un manque de nutriments dans la petite enfance, d’un manque d’accès à l’eau fluorée et d’une consommation de calories bon marché ou de malbouffe, dont Smarsh dit qu’elle avait envie étant enfant « pour produire de la dopamine dans un foyer difficile ». Payer pour l’orthodontie est inimaginable pour de nombreux Américains. Smarsh écrit qu’elle a eu de la chance que ses dents définitives soient alignées, même si elle a passé des années avec des douleurs aux dents et à la mâchoire que sa famille n’avait pas les moyens de faire soigner.

Comparez cela avec la description sommaire de nombreuses images médiatiques, dans lesquelles le fait d’être « édenté » est vu comme un symptôme de turpitude morale, un manque de soin de soi, voire une dépendance à la méthamphétamine. C’est l’un des nombreux récits réconfortants que les « riches » se racontent les uns aux autres à propos des « pauvres » – par exemple lorsqu’ils prétendent que le diabète de type 2 est dû à de mauvais choix, ou imaginent que la mauvaise alimentation est le résultat de l’impulsivité plutôt que de l’accessibilité financière, ou supposent que les soins de santé sont accessibles à tous ceux qui travaillent pour les obtenir. dont un me cite ) fait comprendre qu’elle en a assez de ces dénigrements superficiels et paresseux des inégalités.

Smarsh a été la première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire et son expérience contredit la propagande de droite selon laquelle l’enseignement supérieur inculque aux étudiants des opinions libérales. Pour elle, ce sont les inégalités criantes pendant et après l’université qui ont changé sa vision politique et l’ont sensibilisée aux injustices sociales. Elle a ressenti vivement l’injustice de « exceller sur le campus tout en payant ses études et en sortant diplômée dans la pauvreté par manque de capital social » alors que « des enfants moins doués de la richesse accèdent à des stages prestigieux et à des emplois lucratifs ».

Dans « Comment argumenter avec les électeurs de Trump fonctionne-t-il pour vous ? », Smarsh partage l’histoire de Megan Phelps-Roper, petite-fille de Fred Phelps, qui a fondé le cabinet d’avocats basé au Kansas groupe haineux l’Église baptiste de Westboro. Phelps-Roper a été élevée dans une communauté dominée par son grand-père fanatique, dont la haine virulente pour les personnes LGTBQ+ a conduit le groupe à manifestations répugnantes et a attiré l’attention nationale. Smarsh écrit que l’enfance de Phelps-Roper et son éducation limitée signifiaient que sa capacité « à évaluer l’information avait été complètement pervertie ». Dans une interview, Phelps-Roper a raconté que des inconnus amicaux « ont eu de la grâce envers moi alors que je ne semblais pas la mériter », des gens dont la volonté « de suspendre leurs jugements suffisamment longtemps pour avoir ces conversations avec moi a complètement changé ma vie ». Elle a ensuite renoncé au groupe haineux.

Dans le contexte actuel de divisions nationales, il serait vain de s’adresser à quelqu’un comme Phelps-Roper. Mais les gens sont accessibles, insiste Smarsh.

Selon elle, une combinaison de facteurs a érodé les possibilités pour les Américains de se comprendre les uns les autres. Des millions de personnes vivent dans des régions du pays qui souffrent d’inégalités économiques, de restrictions éducatives imposées par l’État et d’ingérence électorale. Les élus de ces régions ne représentent pas les opinions ou les intérêts de la plupart des électeurs. Et pourtant, lorsque des étrangers apposent des étiquettes telles que « pays de Trump » ou « État rouge », ils ignorent la solidarité existante et les possibilités de développement d’une plus grande empathie.

L’attribution de caractéristiques monolithiques à des individus divers alimente la colère des deux côtés. La suffisance de ceux qui vivent dans le privilège aliène ceux qui ne le vivent pas et favorise les objectifs de la droite qui vise à diviser et à conquérir le pays.

Rejeter la responsabilité des problèmes sur les habitants des « États rouges » n’est qu’une version moderne du slogan « Qu’ils mangent de la brioche ». Une telle rhétorique est généralement suivie de révolutions.

Lorraine Berry est une écrivaine et critique vivant dans l’Oregon.

Si un sujet fait l’actualité, la rubrique Opinion du LA Times en parle. Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire d’opinion.

Cette histoire est parue à l’origine dans Los Angeles Times.