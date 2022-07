Ce que les médecins souhaitent que les patients sachent sur leur travail

Les médecins de famille voulaient aussi que les patients sachent ceci :

“Nous sommes humains avec tous la même famille, les mêmes stress de la vie et les mêmes émotions en dehors du travail que tout le monde.”

« Que moi aussi je suis une personne avec une famille à moi et, occasionnellement, des problèmes de santé. Nous méritons aussi des vacances.

Nous avons beaucoup de formation

Un médecin urgentiste voulait que les patients sachent combien de temps et d’efforts il faut pour devenir médecin.

«Nous sommes allés à l’école et avons étudié beaucoup de choses pour arriver là où nous sommes. Nous avons des raisons de faire des choses qui peuvent ne pas sembler évidentes. Vous ne pouvez pas devenir médecin en lisant des trucs sur Internet », a déclaré un interniste.

Un pathologiste a déclaré : « J’aimerais que les patients comprennent le travail vraiment acharné et le dévouement requis. Pour moi, 4 ans d’école de médecine, 4 ans de résidence et un an de bourse. Il m’a fallu 9 ans avant de commencer à exercer mes spécialités en pathologie anatomique et clinique. Et chaque jour, je priais mon Dieu, ne me laisse pas faire d’erreur de jugement et blesser qui que ce soit.