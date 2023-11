Ce que les médecins pensent que vous devriez savoir

Que vous les préfériez rôties, écrasées ou cuites au four dans une tarte garnie de guimauve, les patates douces sont un aliment de base dans bon nombre de nos régimes alimentaires, surtout pendant la période des fêtes. Les patates orange ont une saveur légèrement sucrée et de noisette qui se marie bien avec les plats salés et les desserts. Le meilleur : une patate douce regorge de nutriments qui apportent de puissants bienfaits pour la santé intestinale des femmes à chaque délicieuse bouchée.

Qu’est-ce qui rend les patates douces si saines

Originaire de Amérique centrale et du sud, les patates douces sont un légume-racine féculent en plein essor. L’USDA rapporte que la consommation de patate douce a augmenté de près de 42% entre 2000 et 2016 seulement. Cette hausse de popularité s’explique en partie par le fait que de plus en plus de femmes découvrent les bienfaits de la patate douce pour la santé, notamment sa capacité à nourrir votre intestin.

Bien que la plupart d’entre nous connaissent les patates à chair orange vif, les patates douces peuvent également être violet. Cette variété de patate douce a tendance à être plus féculente et légèrement moins sucrée (mais tout aussi savoureuse !). Quelle que soit votre préférence, les patates douces sont un choix judicieux par rapport aux pommes de terre blanches et rouges les plus courantes.

Les patates douces orange et violettes sont un choix plus sain que les pommes de terre blanches.Larissa Veronesi/Getty

« Les patates douces sont incroyablement riches en vitamines A, C et B, et elles regorgent de polyphénols», explique Steven Gundry, MDauteur du prochain Vérification intestinale et fondateur de Gundry MD. Ces vitamines sont cruciales pour tout, du maintien de votre vue au renforcement de votre immunité.

« Bien que les polyphénols varient en fonction de la couleur de la pomme de terre, les oranges typiques contiennent beaucoup de nutriments sains. caroténoïdesessentiel pour la santé immunitaire et oculaire et plus encore », ajoute Felice Gersh, MD, directeur médical du Integrative Medical Group d’Irvine. De plus, les patates douces contiennent plus de fibres et de potassium – et moins de calories – que les pommes de terre blanches, note le Dr Gersh.

Avantages pour la santé intestinale de la patate douce pour les femmes

Pour les femmes gênées par des crises de gaz, des ballonnements ou des troubles gastro-intestinaux, les patates douces peuvent aider. « Ils constituent une formidable source de nutrition non seulement pour vous, mais aussi pour votre microbiote“, dit le Dr Gundry. Votre intestin est composé de divers microbes et bactéries qui, lorsqu’ils sont en équilibre, facilitent la dégradation des nutriments et améliorent la digestion – ils renforcent même votre immunité. Mais lorsque cet équilibre est perturbé (à cause du stress, du manque de sommeil ou d’une cure d’antibiotiques), cela peut déclencher des troubles digestifs.

« Ce qui rend les patates douces particulièrement excellentes, c’est qu’elles ne sont pas un glucide ordinaire, mais un type de amidon résistant», explique le Dr Gundry. « Cela signifie qu’ils agissent comme un fibre soluble dans votre système, « résistant » à une digestion rapide et ne se convertissant pas immédiatement en glucose. » Vous n’avez donc pas à vous soucier d’une augmentation de votre glycémie ou de votre taux d’insuline. « Au lieu de cela, ils traversent votre intestin grêle et pénètrent dans votre gros intestin pour la plupart intacts. Là, ils sont fermentés comme prébiotiques et nourrissez les bonnes bactéries de votre intestin », note le Dr Gundry.

Les patates douces nourrissent le microbiome intestinal.Pikovit44/Getty

Lorsque vous mangez des féculents résistants, vos microbes intestinaux bénéfiques (ou « copains intestinaux ») se multiplient. Ils produisent également de grandes quantités de bienfaits acides gras à chaîne courte tel que acide acétique, propionateet butyrate. «Les amidons résistants comme les patates douces augmentent la population et la diversité de vos amis intestinaux, améliorent la digestion et l’absorption des nutriments et favorisent la croissance des amis intestinaux qui nourrissent la muqueuse de notre intestin», explique le Dr Gundry.

Preuve du pouvoir de guérison intestinale des patates douces : une étude menée Nutriments ont découvert que les personnes qui augmentaient leur consommation de fibres solubles renforcé la résistance de leur muqueuse intestinale de 90 % dans les 6 mois. Les bactéries intestinales se nourrissent de fibres pour produire du butyrate, un acide gras qui nourrit les cellules intestinales. C’est essentiel, car une muqueuse intestinale solide fait plus que simplement favoriser un microbiome sain. Il éloigne également intestin qui fuit, une condition dans laquelle la muqueuse des intestins s’affaiblit et laisse échapper des toxines dans la circulation sanguine. Cela provoque une inflammation qui entraîne de la fatigue et un brouillard cérébral. (Cliquez pour découvrir échanges d’intestins qui fuient qui améliorent votre santé.)

3 autres bienfaits de la patate douce pour la santé des femmes

En plus de faciliter la digestion, déguster régulièrement une patate douce peut apporter des bienfaits pour la santé des femmes de la tête aux pieds. Voici quelques façons dont le délicieux tubercule peut vous aider.

1. Les patates douces aident à perdre du poids

Lorsque vous pensez aux aliments diététiques, les pommes de terre ne sont probablement pas une priorité. “Beaucoup penseraient que les glucides des patates douces favoriseraient la prise de poids”, explique le Dr Gersh. «Mais ils ont glucides complexesqui sont totalement différents des simples bonbons et aliments transformés.

Glucides simples présents dans les aliments comme le sucre et les pâtes blanches sont rapidement décomposés pour envoyer une explosion d’énergie dans le sang, augmentant ainsi votre taux de sucre dans le sang. Les glucides complexes, que l’on trouve dans des aliments comme les patates douces et l’avoine entière, fournissent une énergie lente et régulière sans augmenter votre taux de sucre. «Ils aident à maintenir des niveaux sains d’insuline et de glucose, à réguler correctement l’appétit et à atteindre et maintenir un poids santé», note le Dr Gersh.

De plus, les fibres des patates douces vous permettent de vous sentir rassasié plus longtemps, contrecarrant ainsi la sensation de faim provoquée par un régime. En fait, une étude en Nutriments ont découvert que lorsque les gens ajoutaient plus de patates douces à leur alimentation, ils perdu 5% de son poids corporel dans 8 semaines. Cela se traduit par près de 9 livres. pour une femme de 170 livres.

Anna_Shepulova/Getty

2. Les patates douces aiguisent la vue

Les carottes peuvent avoir tout le mérite lorsqu’il s’agit d’aiguiser votre vue. Mais les patates douces jouent également un rôle important dans la protection de votre vision. « Une patate douce vous apportera une dose quotidienne complète de vitamine A, ce qui aide à la vue », explique le Dr Gundry.

Le nutriment agit comme un antioxydant, protégeant l’œil contre stress oxydatif cela peut gêner la vision. De plus, la vitamine A aide vos yeux à produire des pigments qui vous aident à voir tout le spectre de la lumière. Cela évite les problèmes de vision courants tels que cécité nocturneou difficulté à voir dans des conditions de faible luminosité.

Mais la vitamine A est peut-être la plus bénéfique pour prévenir œil sec. Cette affection courante peut entraîner des rougeurs, des irritations et une vision floue. Une étude dans la revue Ophtalmologie ont découvert que la vitamine A, qui est mieux absorbée par l’alimentation plutôt que par les suppléments, fonctionnait 10 fois plus efficace pour soulager les symptômes de la sécheresse oculaire qu’un placebo. (Cliquez pour découvrir d’autres façons d’apaiser la sécheresse oculaire et améliorez votre vision en 7 jours).

3. Les patates douces abaissent la tension artérielle

Si on vous a dit que votre tension artérielle avait augmenté récemment, les patates douces peuvent vous aider. Ils contiennent deux nutriments clés – le potassium et la vitamine B6 – qui maintiennent votre tension artérielle dans une fourchette saine.

Le potassium détend et élargit les vaisseaux sanguins pour soulager votre ticker, et il aide également à contrecarrer l’excès de sodium dans votre corps qui peut élever votre tension artérielle. Dans une revue d’études publiées dans BMJ, les chercheurs ont découvert que lorsque les gens augmentaient leur apport en potassium, leur taux systolique (chiffre le plus élevé) la tension artérielle a chuté jusqu’à 7 points et leur diastolique (numéro du bas) a chuté jusqu’à 4 points.

Et le bénéfice n’est que renforcé par l’ajout de vitamine B6 dans les patates douces. Une étude en Thérapies alternatives et complémentaires suggère qu’un apport accru en B6 peut abaisser la tension artérielle systolique jusqu’à 14 points et la tension artérielle diastolique jusqu’à 10 points en 4 semaines. Les chercheurs affirment que le B6 fonctionne de la même manière que agonistes alpha centraux, diurétiques et bloqueurs de canaux calciques. (Cliquez pour en savoir plus astuces pour la tension artérielle qui gardent vos chiffres sous contrôle.)

Comment maximiser les bienfaits de la patate douce pour la santé des femmes

Prêt à exploiter les pouvoirs curatifs des patates douces ? Les femmes peuvent renforcer les bienfaits pour la santé en sélectionnant d’abord une patate douce de première qualité au supermarché. Le Dr Gersh conseille de rechercher une variété foncée de patate douce, car elle contient une plus grande quantité de caroténoïdes bénéfiques. Elle suggère également d’éviter les patates douces ridées, molles ou présentant une décoloration verte. Cela peut être le signe que le tubercule a dépassé son apogée.

Pour maximiser leur durée de conservation, le Dr Gersh suggère de conserver les patates douces dans un endroit frais, sombre et bien aéré (pas dans un sac en plastique ni dans votre réfrigérateur) et de les manger dans les 10 jours. « La plupart du temps, je les fais simplement cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres et sucrés », explique le Dr Gersh. “Pour moi, ils sont délicieux et parfaits avec n’importe quel repas.”

Le Dr Gundry adore préparer des frites et des chips de patates douces sur une plaque à pâtisserie ou dans une friteuse à air. Quelle que soit la manière dont vous appréciez les patates, le Dr Gundry dit qu’il existe une astuce de cuisine qui peut faire une grande différence. “Il est important lorsque vous utilisez des patates douces de les cuire, de les refroidir, puis de les réchauffer”, note-t-il. “C’est le meilleur moyen de libérer l’amidon le plus résistant possible.” Conseil: Cela fait des patates douces un plat idéal à préparer à l’avance pour les journées chargées ! (Cliquez pour un accès rapide et facile recette de pommes de terre rissolées aux patates douces.)

Larissa Veronesi/Getty

Enfin, la modération est la clé. Consommer des patates douces une à trois fois par semaine est le « point idéal » nutritionnel. “Comme n’importe quel féculent, vous pouvez exagérer la quantité que vous mangez”, explique le Dr Gundry. «Personnellement, je les apprécie comme gâterie du week-end.»

