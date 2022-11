Ce que les manifestants de Shanghai veulent et craignent

Vous avez peut-être vu que près de trois ans après le début de la pandémie, des manifestations ont éclaté à travers le pays. À Pékin, Shanghai, Urumqi, Guangzhou, Wuhan, Chengdu et dans d’autres villes et villages, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour pleurer les vies perdues dans l’incendie d’un appartement à Urumqi et pour exiger que le gouvernement annule ses politiques strictes en matière de pandémie. , que beaucoup accusent d’avoir piégé ceux qui sont morts.

C’est remarquable. Il s’agit probablement de la plus grande manifestation populaire en Chine depuis des décennies, et elle se produit à un moment où le gouvernement chinois est meilleur que jamais pour surveiller et réprimer la dissidence.

Des vidéos de ces manifestations ont été partagées en temps réel sur les réseaux sociaux – sur les plateformes chinoises et américaines, même si ces dernières sont techniquement bloquées dans le pays – et elles ont rapidement fait la une des journaux internationaux. Cependant, les discussions entre étrangers ont trop souvent réduit les protestations aux clips les plus sensationnels, notamment ceux dans lesquels les manifestants critiquent directement le président Xi Jinping ou le parti au pouvoir.

La réalité est plus compliquée. Comme dans toute manifestation spontanée, différentes personnes veulent différentes choses. Certains veulent seulement abolir les politiques zéro covid, tandis que d’autres ont lancé des appels directs à la liberté d’expression ou à un changement de direction.

J’ai parlé à deux habitants de Shanghai qui ont assisté aux manifestations pour comprendre ce qu’ils ont vécu de première main, pourquoi ils y sont allés et ce qui les rend anxieux à l’idée d’y retourner. Tous deux ont demandé que nous n’utilisions que leurs noms de famille, pour éviter des représailles politiques.

Zhang, qui s’est rendu à la première manifestation à Shanghai samedi après minuit, m’a dit qu’il était motivé par le désir de faire connaître son mécontentement. “Tout le monde ne peut pas souffrir en silence de vos actions”, m’a-t-il dit, se référant aux responsables gouvernementaux. “Non. La vie des gens a été vraiment difficile et vous devriez réfléchir sur vous-même.

Dans l’heure où il était là, a déclaré Zhang, les manifestants scandaient principalement des slogans qui restaient proches de l’opposition aux politiques zéro-covid, comme la désormais célèbre phrase «Dites non aux tests de covid, oui à la nourriture. Non aux confinements, oui à la liberté », qui est née d’une manifestation d’un citoyen chinois, Peng Lifa, juste avant la réunion du congrès du parti fortement gardé de Chine le mois dernier.

Bien que Peng n’ait pas été vu en public depuis, ses slogans ont été entendus et vus partout en Chine au cours de la semaine dernière. L’assouplissement des mesures strictes de contrôle de la pandémie en Chine, qui souvent ne reflètent pas une compréhension scientifique du virus, est la demande la plus essentielle et la plus convenue.