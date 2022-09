Pendant des mois, les entreprises de haute technologie ont annoncé tour après tour des licenciements alors que l’économie américaine ralentissait et que les craintes d’une récession augmentaient. Bien que les gros titres semblent lugubres, les économistes du travail affirment que les licenciements ne signalent pas nécessairement un ralentissement majeur dans d’autres industries.

Jusqu’à présent cette année, plus de 41 000 travailleurs du secteur technologique ont été licenciés, selon les données compilées par Crunchbase. À la fin du mois dernier, Snap a annoncé qu’il licencierait 20% de ses employés après que l’entreprise ait annoncé des résultats décevants pour le deuxième trimestre. D’autres grandes entreprises, dont Netflix, Microsoft et Shopify, ont déjà licencié des centaines d’employés cette année. Google et Apple auraient également décidé de geler ou de ralentir les embauches.

Les économistes et les investisseurs se méfient d’un ralentissement potentiel du marché du travail alors que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt pour refroidir la demande des consommateurs et maîtriser l’inflation. Comme les gens dépensent moins en biens et services, l’idée est que les prix devraient baisser. Mais cela risque de déclencher une récession, car les entreprises pourraient ralentir l’embauche ou licencier des travailleurs en réponse à une baisse de la demande.

Parallèlement au secteur de la technologie, les licenciements dans le secteur immobilier ont fait la une des journaux alors que les taux hypothécaires augmentent et que les ventes de maisons chutent. Et selon une enquête PwC d’août, la moitié des dirigeants américains interrogés ont déclaré qu’ils réduisaient l’effectif global même s’ils restaient préoccupés par l’embauche et la rétention des talents.

Mais malgré la vague inquiétante de licenciements dans l’industrie technologique, il se peut qu’ils soient, en partie, un retour à des niveaux d’embauche plus normaux. De nombreuses entreprises ont intensifié leurs embauches plus tôt dans la pandémie, car de plus en plus de personnes ont commencé à travailler à domicile ou à organiser des événements en ligne. Et le marché du travail global semble toujours résilient. Les employeurs ont ajouté 315 000 emplois à l’économie en août, un ralentissement par rapport à la forte augmentation de juillet, mais un gain solide. Et même si le taux de chômage a atteint 3,7% le mois dernier, davantage d’Américains ont rejoint la population active, et le taux n’a augmenté que légèrement par rapport aux 3,5% de juillet, un creux d’un demi-siècle.

En plus de cela, les données agrégées montrent que les licenciements sont encore faibles (environ 1,4 million de personnes ont été licenciées ou licenciées en juillet, contre près de 2 millions en février 2020). Les nouvelles demandes d’allocations chômage ont également commencé à baisser ces dernières semaines.

Certains économistes du travail affirment que les licenciements dans l’industrie technologique ont probablement été trop faibles jusqu’à présent pour avoir un impact démesuré sur les données globales de l’emploi. Et bien qu’ils disent que les retards dans les rapports gouvernementaux pourraient sous-estimer les licenciements, la demande globale de travailleurs de la technologie reste forte et moins de licenciements que la normale dans d’autres industries, telles que l’hôtellerie, pourraient compenser les pertes.

Et la plupart des travailleurs de l’industrie technologique qui sont licenciés ne semblent pas avoir de difficulté à trouver d’autres opportunités d’emploi en raison du marché du travail tendu, selon les économistes.

Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter, a déclaré que les licenciements signalaient clairement un ralentissement de l’industrie technologique, mais elle ne s’attendait pas à ce que cela soit nécessairement un indicateur avancé des tendances d’embauche sur le marché du travail au sens large.

“Je pense que les retombées pour le reste de l’économie seront assez limitées”, a déclaré Pollak.

Bien que les dirigeants de la technologie aient déclaré qu’ils s’inquiétaient de la trajectoire de l’économie américaine, les entreprises technologiques ont également été confrontées à des défis uniques alors que l’économie revient à des conditions plus normales, a-t-elle déclaré.

Plus tôt dans la pandémie, certaines entreprises technologiques “ont connu une croissance explosive” et ont intensifié leurs embauches, a déclaré Pollak. Maintenant, certaines de ces entreprises commencent à revenir à des niveaux d’embauche et de dotation plus durables. Et comme certaines entreprises perdent de l’argent en raison de la chute des valorisations et d’un dollar fort qui érode les bénéfices à l’étranger, elles doivent devenir plus conservatrices afin d’augmenter leur rentabilité, a-t-elle ajouté.

“Les conditions uniques qui ont favorisé leur croissance se sont en quelque sorte évaporées”, a déclaré Pollak. «Les gens retournent au gymnase et retournent dans les magasins physiques. Ils ne dépendent peut-être pas autant des applications d’achat en ligne et de Peloton.

Les travailleurs de la technologie sont toujours très demandés

Même si certains dans le secteur de la technologie sont licenciés, les travailleurs sont toujours en forte demande, ont déclaré les économistes. Pollak a déclaré qu’elle avait entendu des équipes de recrutement dans certaines entreprises qui recherchaient délibérément des travailleurs licenciés parce qu’elles voulaient “capturer ce talent tout de suite”.

L’emploi reste solide. L’industrie de la technologie a créé 175 700 emplois jusqu’à présent cette année, soit une augmentation de 46% par rapport à il y a un an, selon les données de CompTIA, un groupe de commerce des technologies de l’information. Le nombre total d’offres d’emploi pour les postes techniques a cependant commencé à baisser.

Daniel Zhao, économiste principal chez Glassdoor, a également déclaré que de nombreux travailleurs licenciés dans le secteur de la technologie rebondissent et obtiennent facilement de nouveaux emplois car il existe encore de nombreuses opportunités d’emploi. En juillet, le nombre total d’offres d’emploi a atteint 11,2 millions, selon les données du Département du travail. En comparaison, il y avait environ 7 millions d’offres d’emploi en février 2020.

Zhao a déclaré qu’il ne semblait pas que la majorité des entreprises technologiques licenciaient des travailleurs ou ralentissaient l’embauche, sur la base d’informations anecdotiques, mais il était difficile de le dire en raison d’un manque de données. Il a déclaré que la plupart des entreprises technologiques semblent cependant réévaluer leurs plans d’embauche alors que l’économie en général ralentit et que le risque d’une récession se profile.

Et bien que le ralentissement de l’embauche dans l’industrie technologique ne signale pas encore un changement radical sur le marché du travail au sens large, ce n’est toujours pas formidable pour les travailleurs de la technologie, car cela signifie qu’ils ont moins d’influence sur les employeurs, a déclaré Zhao. Cela pourrait signifier que les travailleurs doivent accepter, par exemple, des réductions de salaire ou des opportunités d’emploi avec moins d’avantages sociaux.

«Même si les travailleurs licenciés sont capables de trouver un emploi assez rapidement, c’est très stressant et cela signifie que les travailleurs ont moins de moyens de trouver un emploi qui leur convient, que cela signifie qu’il paie bien ou est une bonne utilisation de leurs compétences », a déclaré Zhao.