Ce que les licenciements chez Google et d’autres entreprises technologiques signifient pour d’autres industries

Les licenciements dans le secteur de la technologie sont devenus une réalité au cours de la dernière année et en particulier au cours des derniers mois, alors que les entreprises technologiques, grandes et petites, ont procédé à des licenciements exacts pour tenir compte de leur ralentissement de la croissance après avoir enregistré des bénéfices records pendant la pandémie. Ce qui est moins certain, c’est où ces dizaines de milliers de travailleurs de la technologie iront ensuite.

La bonne nouvelle est qu’il existe encore de nombreux emplois ouverts pour ces travailleurs, non seulement au sein de l’industrie technologique, mais aussi, de plus en plus, en dehors de celle-ci. Il y a aussi un intérêt accru pour le démarrage de nouvelles entreprises. Et tandis que les licenciements contribueront certainement à la décision de certaines personnes de quitter l’industrie technologique ou de se lancer seules, il vaut la peine d’examiner les problèmes de l’industrie elle-même, de l’épuisement professionnel aux mauvaises pratiques de licenciement, qui facilitent un peu les choses pour les gens. choisir une vie après la technologie.

“Ce qui a attiré tout le monde vers Big Tech, c’est parce qu’ils sont devenus fous avec les avantages, et c’était tellement sexy – et tout le monde a été tellement intrigué par cela”, a déclaré Kate Duchene, PDG de la société de recrutement professionnel RGP. “L’inconvénient est que vous êtes licencié avec un e-mail à 3 heures du matin. Ou la raison pour laquelle vous avez découvert que vous étiez licencié est que votre badge ne fonctionne plus. »

Tout cela fait partie d’une volte-face culturelle qui se produit dans les grandes entreprises technologiques, qui pendant des années ont englouti des travailleurs hautement qualifiés en les courtisant avec de gros chèques de paie et des avantages somptueux. Maintenant, ces entreprises prêchent l’austérité et demandent à leurs effectifs géants d’agir à nouveau comme des startups. Dans le même temps, les géants de la technologie sont passés de lieux de travail passionnants à peu différents du reste des entreprises américaines, ce qui a conduit certains à se demander ce qu’ils voyaient dans l’industrie en premier lieu.

Bien qu’ils aient fait beaucoup de gros titres, les récents licenciements ressemblent plus à une correction de cap qu’à une bulle qui éclate. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas douloureux. Déjà cette année, 78 000 travailleurs de l’industrie technologique ont perdu leur emploi, après 160 000 l’année dernière, selon Layoffs.fyi. Mais alors que les licenciements sont extrêmement destructeurs pour les personnes impliquées, leur nombre n’est pas encore suffisant pour mettre une véritable brèche dans l’énorme marché du travail technologique.

Dans son ensemble, l’industrie technologique américaine, qui comprend des entreprises comme Google et Apple, a ajouté des employés pour le 25e mois consécutif en décembre, selon les données de l’association industrielle CompTIA. Le nombre de personnes travaillant dans des professions technologiques – l’association les définit comme des rôles techniques liés à l’informatique, comme développeur de logiciels, ingénieur réseau, analyste de données – était à un niveau record d’environ 6,5 millions ce mois-là, et leur taux de chômage était proche d’un record faible de 1,8 %, comparativement à 3,5 % pour l’ensemble des emplois. Il est certainement possible que ces chiffres aient changé en janvier, mais des dizaines de milliers de licenciements ne feront pas beaucoup bouger l’aiguille dans une industrie de millions.

Selon CompTIA, la plupart des personnes ayant des professions technologiques – 59% – ne travaillent pas réellement dans l’industrie technologique. Ce chiffre est resté remarquablement stable au cours de la dernière décennie. C’est parce que même si les entreprises de la finance, de la santé et de la vente au détail ont commencé à avoir besoin de plus de talents technologiques pour les aider à numériser et à automatiser leurs activités, l’industrie de la technologie, en particulier le développement de logiciels, s’est également développée. Mais l’équilibre pourrait pencher encore plus vers les entreprises de l’industrie non technologique dans les mois et les années à venir.

“À l’approche de 2023, si nous voyons certains de ces changements qui se produisent en ce moment, cela ne me surprendrait pas de voir que nous voyons une plus grande représentation [of tech workers] en dehors de la technologie », a déclaré Tim Herbert, directeur de la recherche chez CompTIA, à Recode. Il a ajouté qu’il ne s’attend pas à un énorme exode de travailleurs de l’industrie technologique, mais étant donné la taille de l’emploi technologique, même un changement de 1 point de pourcentage serait notable.

Il est important de se rappeler que l’industrie de la technologie emploie toutes sortes de travailleurs. Bien que nous n’ayons pas de ventilation des types d’emplois dont les entreprises technologiques se sont débarrassées, il est prudent de dire que beaucoup d’entre eux occupent des emplois qui ne nécessitent pas de diplôme en informatique, comme les ressources humaines ou les ventes. Par exemple, alors que les licenciements de Google en Californie ont certainement touché des personnes occupant des postes d’ingénierie, ils ont également inclus près de 30 massothérapeutes internes. Pour les employés qui ont été licenciés ces dernières semaines, leur décision de trouver un nouvel emploi dans la technologie, de quitter l’industrie de la technologie ou de créer leur propre entreprise peut dépendre de ce qu’ils ont fait exactement dans la technologie.

Les travailleurs possédant des compétences technologiques recherchées, à savoir les ingénieurs, auront probablement plus de facilité à trouver plus de travail, où qu’ils décident d’aller. Selon un rapport de décembre 2022 de la plateforme de recrutement technologique Dice, il y avait environ 300 000 offres d’emploi pour les professionnels de la technologie en décembre, un chiffre inférieur à son sommet mais à peu près cohérent avec les quatre dernières années. Les industries les plus importantes et à la croissance la plus rapide pour les professionnels de la technologie sont la finance, la fabrication et les soins de santé. Pendant ce temps, la liste des plus grands employeurs de talents technologiques comprend de grandes entreprises technologiques comme Google et Amazon aux côtés de géants comme Wells Fargo, General Motors et Anthem Blue Cross.

“Compte tenu de l’ampleur de la réduction des effectifs dans le secteur de la technologie et des raisons bien connues de ces décisions, nous verrons probablement de nombreux professionnels de la technologie réfléchir à deux fois avant de prendre leur prochain rôle chez un géant de la technologie ou une startup”, Nick Kolakowski, rédacteur en chef chez Dés, dit Recode.

Michael Skaff a pris la décision de quitter l’industrie technologique bien avant les licenciements actuels. Il a passé la première moitié de sa carrière de 30 ans dans une variété d’emplois informatiques dans le secteur de la technologie et la seconde moitié en dehors de celui-ci. Il occupe actuellement le poste de chef de la technologie, CIO, chez Jewish Senior Living Group, une société de gestion des soins de santé. Bien qu’il admette que le rythme du changement technologique est beaucoup plus lent en dehors de la technologie, il ne pense pas que la philosophie de la technologie consistant à « aller vite et casser des choses » ne conviendrait pas dans des secteurs comme les soins de santé, malgré son besoin de changement technologique.

“Il existe des moyens de changer les flux d’opérations existants qui permettent de progresser sans perturber ou casser quelque chose”, a déclaré Skaff. “Vous ne voulez pas casser les soins de santé.”

Pour les entreprises extérieures à la technologie qui ne pouvaient pas offrir des salaires aussi élevés ou qui n’avaient pas l’attrait culturel des Google du monde, le moment présent est une chance pour elles d’embaucher les travailleurs de la technologie qu’elles souhaitent depuis longtemps, si elles peuvent faire eux-mêmes suffisamment attractifs. Ces nouvelles recrues ne seront toujours pas bon marché, cependant. Bien que la rémunération soit toujours la chose la plus importante qui pousse les travailleurs de la technologie à un emploi, c’est la rémunération – c’est ainsi depuis toujours – l’élément n ° 2 de cette liste est un ajout plus récent, selon une récente enquête Gartner partagée avec Recode: travail-vie harmonisation.

«Cela présente certainement une opportunité pour les employeurs traditionnels – banques, détaillants, entreprises de soins de santé – de puiser dans et peut-être de reconquérir certains des employés qui les ont quittés», a déclaré Graham Waller, vice-président de la recherche chez Gartner.

Ces licenciements présentent également une opportunité pour les travailleurs de se mettre en grève de leur propre chef. Les candidatures pour créer des startups l’année dernière étaient les deuxièmes plus élevées qu’elles aient jamais été, et les travailleurs de la technologie ajoutent à cette tendance.

Pour Joe Cardillo, créer sa propre entreprise était un moyen d’améliorer son travail et celui des autres. Cardillo, qui dirigeait des équipes de marketing dans des startups technologiques et était au-dessus de la «culture de la mouture», a lancé sa propre entreprise de coaching en gestion, The Early Manager, après avoir traversé une série de licenciements «très stressants» depuis le début de la pandémie. Cardillo a donc pris ce qu’ils estimaient avoir bien fait dans leurs anciens emplois, en gérant et en enseignant aux autres à le faire, et ils l’ont combiné avec leurs idées sur la façon de créer un bon lieu de travail, comme donner aux employés plus d’influence sur les conditions de leur travail. .

“Je suis très intéressé par l’idée de la démocratie au travail”, a déclaré Cardillo.

Cela semble certainement loin de la brutalité apparente des récents licenciements technologiques, qui en ont laissé beaucoup de rancune. Il reste à voir si les gens obtiendront réellement de meilleures conditions ou un traitement plus aimable ailleurs.

Nous ne saurons pas avant des années exactement où finiront les travailleurs touchés par les récents licenciements technologiques. Il est possible qu’il ne s’agisse que d’une brève aberration dans ce qui est autrement un secteur technologique en pleine croissance ou que les gens évitent la Big Tech pour fonder des startups qui s’avèrent être la prochaine grande chose – ce que beaucoup disent se produit pendant les ralentissements financiers, mais ce qui pourrait être plus un mythe que la vérité . Ou peut-être que chaque entreprise est vraiment une entreprise de technologie, et ces licenciements placent le reste des entreprises américaines sur un pied d’égalité avec la technologie.

David Jacobowitz a travaillé pour des entreprises technologiques pendant presque toute sa carrière, plus récemment dans les ventes et le marketing chez TikTok, lorsqu’il a décidé de partir volontairement pour poursuivre sa passion : sa propre entreprise de chocolat sans sucre appelée Nebula Snacks. Il avait connu sa part de licenciements et savait que “la loyauté n’est pas nécessairement récompensée”.

Au-delà de cela, cependant, il s’est rendu compte que l’industrie de la technologie n’était peut-être tout simplement pas pour lui.

“J’ai regardé la trajectoire et le style de vie que je devrais vivre pendant les 10 à 15 prochaines années si je voulais gravir les échelons de l’entreprise au sein de la technologie et, quand j’ai vraiment commencé, j’ai en quelque sorte répondu à la question : je ne veux pas faire ça.